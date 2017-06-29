Учитывая, что Ахмедов начал карьеру в прошлом году, темпы его роста впечатляют - Демьяненко

Казахстанец впервые боксировал в США и завоевал вакантный титул NABF.
Ссылки по теме:
- Казахстанец Ахмедов нокаутировал непобежденного американца в первом раунде титульного боя
- Видео того, как Ахмедов нокаутировал за 1,5 минуты непобежденного американца в титульном бою
- Казахстанец Ахмедов рассказал о победном ударе, который принес ему один из титулов WBC
Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко прокомментировал корреспонденту Vesti.kz досрочную победу отечественного профессионального боксера полутяжелого веса Али Ахмедова, завоевавшего вакантный титул NABF (Боксерская федерация Северной Америки), который входит в систему поясов WBC.
"Любой титульный бой - это уже приятный момент. Определенное достижение. Можно долго боксировать и оставаться без поясов. Когда бои за пояс проводятся, то это прекрасно характеризует промоутеров. Значит, боксера ведут. Ахмедов молодой парень, ему 21 год. Учитывая, что он начал карьеру в прошлом году, темпы его роста впечатляют. Несомненно, досрочные победы прекрасно смотрятся в послужном списке, однако все-таки нужно учитывать, кто были соперники Ахмедова. Ему постепенно нужно выходить на более высокий уровень. Я желаю ему успехов и верю, что у него все получиться", - отметил Демьяненко.
21-летний казахстанец в своем дебютном поединке в США уже в первом раунде взял верх над 30-летним американцем Кентом Холландом. Видео нокаута можно посмотреть здесь. После боя он рассказал о своем победном ударе.
Эта победа для Ахмедова стала седьмой на профессиональном ринге. Во всех поединках казахстанец одержал победы, причем в пяти из них уходил с ринга досрочно. Холланд провел свой шестой бой и потерпел первое поражение в карьере.