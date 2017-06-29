Видео того, как Ахмедов нокаутировал за 1,5 минуты непобежденного американца в титульном бою

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Предлагаем вашему вниманию видео досрочной победы казахстанского боксера-полутяжеловеса Али Ахмедова в дебютным бою в США.
Соперником 21-летнего Ахмедова был 30-летний американец Кент Холланд. Казахстанский боксер отправил соперника в нокаут уже в первом раунде. Поединок был остановлен на отметке 1,36 минуты.
Таким образом, Ахмедов завоевал свой первый титул в карьере. На кону этого боя стоял вакантный пояс NABF (Боксерская федерация Северной Америки), который входит в систему поясов WBC.
Для Ахмедова этот бой стал седьмым на профессиональном ринге. Во всех поединках казахстанец одержал победы, из которых пять досрочно. Холланд провел свой шестой бой и потерпел первое поражение в карьере.