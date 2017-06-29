Казахстанец Ахмедов нокаутировал непобежденного американца в первом раунде титульного боя

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Казахстан Турция 0:3
Россия Сербия 2:3
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Аль Араби Алтай 0:3
Янь Чай Канберра Хит 3:2
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 2:8
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 3:1
Кайсар (мол) Рузаевка 0:5
Актобе (мол) Тараз (мол) 1:1
Атырау (мол) Шахтер (мол) 4:0
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 1:2
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Германия Мексика 4:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Брандс Бублик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Коточигов Янянин 3:0
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 18:00
Кызыл-Жар СК Каспий 18:00
Кайрат А Кыран 19:30
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Сент-Джонстон Абердин 20:00
Шахтер Д Бохум 20:30
Вождовац Спартак М 21:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 3:0
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Атырау Тараз
Актобе Окжетпес
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 18:00
Кызыл-Жар СК Каспий 18:00
Кайрат А Кыран 19:30
Байконур Экибастуз 19:00
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Сент-Джонстон Абердин 20:00
Шахтер Д Бохум 20:30
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 19:00
Спорт Вьетнам Аль Араби 19:00
Спорт Вьетнам Алтай 16:30
Аль Бахри Аль Араби 19:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 16:00
Маррей Бублик 16:30
Путинцева Севастова 16:30
Хань Дияс 16:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Казахстанец Ахмедов нокаутировал непобежденного американца в первом раунде титульного боя

Этим поединком казахстанец дебютировал в США и завоевал свой первый титул в карьере.

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23 Комментария
Али Ахмедов. Фото: instagram.com
Али Ахмедов. Фото: instagram.com

Казахстанский боксер Али Ахмедов одержал седьмую победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz

21-летний казахстанец, который проводил свой дебютный поединок в США, встретился с 30-летним американцем Кентом Холландом. Поединок, состоявшийся в полутяжелом весе, был завершен уже на 1:36 минуте первого раунда. Видео нокаута можно посмотреть здесь.

Таким образом, казахстанский боксер завоевал свой первый титул в карьере. На кону этого боя стоял вакантный титул NABF (Боксерская федерация Северной Америки), который входит в систему поясов WBC.

Для Ахмедова этот бой стал седьмым на профессиональном ринге. Во всех поединках казахстанец одержал победы, причем в пяти из них уходил с ринга досрочно. Холланд провел свой шестой бой и потерпел первое поражение в карьере.

  Комментариев: 23
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Комментарии

 
 
Куандык Ахметжанов Сегодня 10:36
Статус: Профи
Рейтинг: 444
Красавчик!
Ответить 0
 
Сабит Оразбаев Сегодня 10:36
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2073
Жигит
Ответить 0
 
Алтай Калимов Сегодня 10:38
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1472
Поздравляю
Ответить 0
 
Нурлан Алиакбаров Сегодня 10:41
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1193
Головкин может не переживать, есть хорошие замены в будущем. Конечно другим ни когда не достичь таких успехов, но прославлять Казахстан есть кому. Молодец Али! Кто знает может он будущий Мухамед Али?!?!?!?!
Ответить 3
 
Darhan A. Сегодня 10:47
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 622
Красава Али! Поздравляю с первым завоеванным титулом!!!
Ответить 0
 
Нурик Сегодня 11:00
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 223
Құтты болсын жеңісің! Алға Али, алға Қазақстан.
Ответить 0
 
M585 Сегодня 11:04
Статус: МСМК
Рейтинг: 946
Красавчик Али! Это только самое начало! Ты еще заявишь о себе на весь мир!
Ответить 0
 
shalkar yeleshev Сегодня 11:07
Статус: Зритель
Рейтинг: 9
көз тимесін!
Ответить 0
 
Kaizer Сегодня 11:07
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6548
Ответить 0
 
Тимур Адильханов Сегодня 11:16
Статус: Юниор
Рейтинг: 88
Дұрыс бұлардін бəрін бас көтертпей сабау керек осылай аямай.Сонда ғана Қазақстанды танитын болады шетелдер.Алға тек қанам алға жұре бер жолын ашық болсын АЛИ.
Ответить 0
 
Шах Ермекулы Сегодня 11:21
Статус: Дублёр
Рейтинг: 147
Как я и говорил, будет нокаут от Ахмедова)
Ответить 0
 
НуриК ИсаеВ Сегодня 11:30
Статус: Профи
Рейтинг: 423
ЖАРАЙСЫН
Ответить 0
 
Bauer Jean Сегодня 11:31
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
Круто. Тамаша
Ответить 0
 
The Ring Сегодня 11:41
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1841
Сегодняшнего дня я стал фанатом Али
Ответить -1
 
3D Сегодня 11:42
Статус: МСМК
Рейтинг: 845
Молодец! Құтты болсын!
Ответить 0
 
А. А. Сегодня 11:43
Статус: Юниор
Рейтинг: 61
Наши журналисты позорники. Могли бы уж освещать бои наших перспективных боксеров. Не видео, так хотя бы фото боев делали. Бездари.
Ответить 0
 
Рахимов Аскар Сегодня 11:46
Статус: МСМК
Рейтинг: 756
А. А., серьезно?!
Ответить 0
 
WBOKING Сегодня 11:53
Статус: Профи
Рейтинг: 444
Подвальный мешок далеко не пойдёт
Ответить -1
 
Malik Sultan Сегодня 12:38
Статус: Фанат
Рейтинг: 29
WBOKING,завистник
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Рауан Еркебаев Сегодня 12:21
Статус: МСМК
Рейтинг: 963
Wboking тебе все Казахстанские боксеры представляются мешками??????или у тебя ненависть ко всему Казахстанскому ,кого не назови все мешки ,может наденешь перчатки и выйдешь против них мешков ,если конеш духа хватит
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Lada Vesta Сегодня 12:31
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 622
Wboking родился и живёт в подвале
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WBOKING Сегодня 13:03
Статус: Профи
Рейтинг: 444
Lada Vesta ,в отличие от тебя я чемпион мира, мешок подвальный
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Мистер Бокс Сегодня 12:47
Статус: Профи
Рейтинг: 337
звуки ударов были хлесткие, особенно при падении как будто упали бревна. ждем хорошую оппозицию, начало впечаталяющее
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