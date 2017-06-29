Казахстанец Ахмедов нокаутировал непобежденного американца в первом раунде титульного боя

Этим поединком казахстанец дебютировал в США и завоевал свой первый титул в карьере.
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Казахстанский боксер Али Ахмедов одержал седьмую победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
21-летний казахстанец, который проводил свой дебютный поединок в США, встретился с 30-летним американцем Кентом Холландом. Поединок, состоявшийся в полутяжелом весе, был завершен уже на 1:36 минуте первого раунда. Видео нокаута можно посмотреть здесь.
Таким образом, казахстанский боксер завоевал свой первый титул в карьере. На кону этого боя стоял вакантный титул NABF (Боксерская федерация Северной Америки), который входит в систему поясов WBC.
Для Ахмедова этот бой стал седьмым на профессиональном ринге. Во всех поединках казахстанец одержал победы, причем в пяти из них уходил с ринга досрочно. Холланд провел свой шестой бой и потерпел первое поражение в карьере.