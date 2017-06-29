Казахстанец Ахмедов рассказал о победном ударе, который принес ему один из титулов WBC

На победу он затратил всего одну минуту и 36 секунд.
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Казахстанский боксер-профессионал Али Ахмедов (7-0-0, 6 КО) рассказал корреспонденту Vesti.kz, как победил американца Кента Холланда, у которого до встречи с казахстанцем не было поражений.
- Он с первых минут начал "махаться" со мной. Шел вперед, но серьезной школы боксерской нет. Шел вперед с напором. Я сначала уклонялся, а потом правой сбоку ударил. Его болтануло, он зашатался. Потом еще несколько сильных ударов провел, и он упал.
- Наверное, с его рейтингом можно было ожидать что-то посерьезнее. Поинтереснее он должен был быть...
- Да, наверное. Он, как говорят, корявый.
- Тренер остался доволен действиями?
- Все прошло нормально. Правда, тренер сказал, что я слишком быстро закончил... (смеется)
- Что теперь в планах? Травм нет?
- Нет, все хорошо. По планам - в ближайшие дни решим.
Напомним, 21-летний казахстанский полутяжеловес Али Ахмедов выиграл в поединке за пояс NABF (входит в систему поясов WBC) у американца Кента Холланда и довел победную серию до семи боев.