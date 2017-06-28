Фируза должна была закончить бой с Бианкой Пряшкой раньше - менеджер Шариповой

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Результаты
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Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 2:8
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 3:1
Кайсар (мол) Рузаевка 0:5
Актобе (мол) Тараз (мол) 1:1
Атырау (мол) Шахтер (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Германия Мексика 4:1
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Казахстан Турция 0:3
Россия Сербия 2:3
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Аль Араби Алтай 0:3
Янь Чай Канберра Хит 3:2
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Брандс Бублик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 2:8
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 3:1
Кайсар (мол) Рузаевка 0:5
Актобе (мол) Тараз (мол) 1:1
Атырау (мол) Шахтер (мол) 4:0
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 0:2
Футбол. Лига Европы 2017/18
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 0:3
Россия Сербия 2:3
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 0:3
Янь Чай Канберра Хит 3:2
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 18:00
Кызыл-Жар СК Каспий 18:00
Кайрат А Кыран 19:30
Байконур Экибастуз 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 0:2
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Сент-Джонстон Абердин 20:00
Шахтер Д Бохум 20:30
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Жанузак Бобокалонов
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 19:00
Спорт Вьетнам Аль Араби 19:00
Спорт Вьетнам Алтай 16:30
Аль Бахри Аль Араби 19:00
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

Фируза должна была закончить бой с Бианкой Пряшкой раньше - менеджер Шариповой

Соперница Шариповой отказалась от продолжения боя после первого раунда.

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1 Комментариев
Фируза Шарипова в бою с Брианкой Пряшкой. Фото: Сергей Баранов
Фируза Шарипова в бою с Брианкой Пряшкой. Фото: Сергей Баранов
Менеджер первой казахстанки в профи-боксе Фирузы Шариповой (6-1, 4 KO) Сергей Завилейский поделился с корреспондентом Vesti.kz мнением о победе своей подопечной над россиянкой Бианкой Пряшкой и рассказал о дальнейших планах на чемпионский титул.

- Довольны ли Вы тем, что Фируза показала на ринге в бою с Бианкой Пряшкой?

- Не совсем доволен, потому что Фируза должна была закончить этот бой раньше.

- А имело ли смысл проводить такой поединок, в котором победа очевидна с первых секунд?

- В любом бою победа Фирузы будет очевидна. Фируза проходила очень серьезную подготовку и готовилась завоевать титул. Но бой c непобежденной Юлией Куценко был перенесен, а мы не хотели, чтобы ее усилия пропали даром. При этом все отлично понимали, что соперница будет существенно слабее. Но Фирузе нужно выходить на ринг, поэтому мы организовали шестираундовый бой, даже не рассчитывая, что он продлится всю дистанцию.

- Расскажите о дальнейших планах.

- Сегодня мы с Фирузой летим в Астану, чтобы согласовать детали и завершить переговоры о бое за титул чемпионки мира, который запланирован на 30 августа в рамках международной выставки EXPO-2017.

- Соперницей будет Ева Вальстром?

- Однозначно это будет бой за полноценный титул чемпионки мира по одной из ведущих версий. Сейчас мы рассматриваем варианты действующих чемпионок мира. Предполагалось, что вечер бокса состоится в рамках юбилейной конвенции WBC, поэтому мы собирались оспаривать именно этот титул. Однако из-за переноса конвенции в Баку у нас появилось больше вариантов, и мы ведем переговоры с несколькими потенциальными соперницами. Также, как вы знаете, Фируза Шарипова бросила вызов непобежденной чемпионке мира по версии IBO из России Светлане Кулаковой, которая выступает на две весовые категории выше. И этот бой мы также можем провести в Астане.

- Есть ли вероятность, что бой с Юлией Куценко состоится до 30 августа?

- Возможно.

- Сможет ли Шарипова боксировать за титул чемпионки мира, если перед этим не проведет титульный бой?

- Да, ее рейтинг и рекордс позволяют это.

Напомним, Шарипова и Пряшка провели бой 29 июня в Москве. Уже после первого раунда россиянка, побывав в нокдауне, отказалась от продолжения боя. Таким образом, казахстанка продлила свою победную серию до шести подряд, из которых четыре она одержала досрочно. Ранее свою победу Vesti.kz прокомментировала сама Шарипова.
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Комментарии

 
 
Naiman Сегодня 19:15
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 299
самая распиаренная вестями кз девушка
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