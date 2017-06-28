Фируза должна была закончить бой с Бианкой Пряшкой раньше - менеджер Шариповой

Соперница Шариповой отказалась от продолжения боя после первого раунда.
Сегодня 19:06
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Фируза Шарипова в бою с Брианкой Пряшкой. Фото: Сергей Баранов
Менеджер первой казахстанки в профи-боксе Фирузы Шариповой (6-1, 4 KO) Сергей Завилейский поделился с корреспондентом Vesti.kz мнением о победе своей подопечной над россиянкой Бианкой Пряшкой и рассказал о дальнейших планах на чемпионский титул.
- Довольны ли Вы тем, что Фируза показала на ринге в бою с Бианкой Пряшкой?
- Не совсем доволен, потому что Фируза должна была закончить этот бой раньше.
- А имело ли смысл проводить такой поединок, в котором победа очевидна с первых секунд?
- В любом бою победа Фирузы будет очевидна. Фируза проходила очень серьезную подготовку и готовилась завоевать титул. Но бой c непобежденной Юлией Куценко был перенесен, а мы не хотели, чтобы ее усилия пропали даром. При этом все отлично понимали, что соперница будет существенно слабее. Но Фирузе нужно выходить на ринг, поэтому мы организовали шестираундовый бой, даже не рассчитывая, что он продлится всю дистанцию.
- Расскажите о дальнейших планах.
- Сегодня мы с Фирузой летим в Астану, чтобы согласовать детали и завершить переговоры о бое за титул чемпионки мира, который запланирован на 30 августа в рамках международной выставки EXPO-2017.
- Соперницей будет Ева Вальстром?
- Однозначно это будет бой за полноценный титул чемпионки мира по одной из ведущих версий. Сейчас мы рассматриваем варианты действующих чемпионок мира. Предполагалось, что вечер бокса состоится в рамках юбилейной конвенции WBC, поэтому мы собирались оспаривать именно этот титул. Однако из-за переноса конвенции в Баку у нас появилось больше вариантов, и мы ведем переговоры с несколькими потенциальными соперницами. Также, как вы знаете, Фируза Шарипова бросила вызов непобежденной чемпионке мира по версии IBO из России Светлане Кулаковой, которая выступает на две весовые категории выше. И этот бой мы также можем провести в Астане.
- Есть ли вероятность, что бой с Юлией Куценко состоится до 30 августа?
- Возможно.
- Сможет ли Шарипова боксировать за титул чемпионки мира, если перед этим не проведет титульный бой?
- Да, ее рейтинг и рекордс позволяют это.
Напомним, Шарипова и Пряшка провели бой 29 июня в Москве. Уже после первого раунда россиянка, побывав в нокдауне, отказалась от продолжения боя. Таким образом, казахстанка продлила свою победную серию до шести подряд, из которых четыре она одержала досрочно. Ранее свою победу Vesti.kz прокомментировала сама Шарипова.
- Довольны ли Вы тем, что Фируза показала на ринге в бою с Бианкой Пряшкой?
- Не совсем доволен, потому что Фируза должна была закончить этот бой раньше.
- А имело ли смысл проводить такой поединок, в котором победа очевидна с первых секунд?
- В любом бою победа Фирузы будет очевидна. Фируза проходила очень серьезную подготовку и готовилась завоевать титул. Но бой c непобежденной Юлией Куценко был перенесен, а мы не хотели, чтобы ее усилия пропали даром. При этом все отлично понимали, что соперница будет существенно слабее. Но Фирузе нужно выходить на ринг, поэтому мы организовали шестираундовый бой, даже не рассчитывая, что он продлится всю дистанцию.
- Расскажите о дальнейших планах.
- Сегодня мы с Фирузой летим в Астану, чтобы согласовать детали и завершить переговоры о бое за титул чемпионки мира, который запланирован на 30 августа в рамках международной выставки EXPO-2017.
- Соперницей будет Ева Вальстром?
- Однозначно это будет бой за полноценный титул чемпионки мира по одной из ведущих версий. Сейчас мы рассматриваем варианты действующих чемпионок мира. Предполагалось, что вечер бокса состоится в рамках юбилейной конвенции WBC, поэтому мы собирались оспаривать именно этот титул. Однако из-за переноса конвенции в Баку у нас появилось больше вариантов, и мы ведем переговоры с несколькими потенциальными соперницами. Также, как вы знаете, Фируза Шарипова бросила вызов непобежденной чемпионке мира по версии IBO из России Светлане Кулаковой, которая выступает на две весовые категории выше. И этот бой мы также можем провести в Астане.
- Есть ли вероятность, что бой с Юлией Куценко состоится до 30 августа?
- Возможно.
- Сможет ли Шарипова боксировать за титул чемпионки мира, если перед этим не проведет титульный бой?
- Да, ее рейтинг и рекордс позволяют это.
Напомним, Шарипова и Пряшка провели бой 29 июня в Москве. Уже после первого раунда россиянка, побывав в нокдауне, отказалась от продолжения боя. Таким образом, казахстанка продлила свою победную серию до шести подряд, из которых четыре она одержала досрочно. Ранее свою победу Vesti.kz прокомментировала сама Шарипова.