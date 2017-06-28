Я немного не доработала в бою с Брианкой Пряшкой - Фируза Шарипова

Бой Шариповой с россиянкой продлился всего один раунд.

Первая девушка в профессиональном боксе из Казахстана Фируза Шарипова прокомментировала корреспонденту Vesti.kz свою досрочную победу над россиянкой Брианкой Пряшкой и рассказала о том, какой опыт получила в этом бою.



- Показалось, что Вы не испытали никаких трудностей на ринге.



- Ну да. Мы готовились к десятираундовому бою с гораздо более сильной соперницей. Поэтому этот бой сложился так просто, соперница была послабже. Мне кажется, можно было пораньше закончить бой. Но мы ее не знали, и поэтому хотели разведать обстановку. К тому же мне было немножко неудобно, потому что она оказалась левшой, о чем до боя мы не знали.



- Перенос боя как-то отразился на Вашем самочувствии?



- Нет. Я хорошо себя чувствую, нахожусь в отличной форме. Просто провели немного меньше спарринговой работы, но, думаю, это никак не отразилось на бое. Вес мне гонять не пришлось, потому что тренеры подводят меня к тому, чтобы я постоянно находилась в боевом весе и могла в любой момент выйти на ринг.



- Какой новый опыт Вы получили в этом бою?



- Я проверила, насколько хорошо слышу угол и как могу менять технико-тактические установки по ходу поединка. Несмотря на то, что прошел всего один раунд, это тем не менее была боевая практика, без которой боксер застаивается и теряет тонус. Мне это было нужно перед выходом на чемпионский бой. Конечно, очень жаль, что титульный поединок пришлось перенести, потому что я готовилась, настраивалась на него. Но этот выход на ринг тоже не прошел зря. Например, я отработала в боевой обстановке новые элементы защиты. Вообще тренерская установка на бой была подойти в защите и разбивать. По моему мнению, я немного не доработала, правая нога должна была активнее работать в защите. Но в целом мы остались довольны тем, что мне удалось показать. Спасибо моим болельщикам, которые приезжают на мои бои и смотрят трансляции в прямом эфире. Для меня очень важна такая поддержка.



Напомним, Фируза Шарипова и Брианка Пряшка провели бой 29 июня в Москве. Уже после первого раунда россиянка, побывав в нокдауне, отказалась от продолжения боя. Таким образом, Шарипова продлила свою победную серию до шести побед, из которых четыре она одержала досрочно.