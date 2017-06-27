У нас с "Канело" будет мексиканское противостояние! - Геннадий Головкин

Он отметил, что у его тренера Абеля Санчеса есть новые идеи для этого боя.
Вчера 18:11
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Фото с сайта zimbio.com
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) в интервью Sport Ilustrated поделился ожиданиями от боя против Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО).
- Геннадий, как ты себя чувствуешь?
- Чувствую себя прекрасно.
- Отлично! У тебя было несколько сложных боев, особенно последний - против Дэнни Джейкобса, и против Келла Брука до этого. А что скажешь насчет "Канело"? Бой с ним будет самый сложный?
- Однозначно, сто процентов. Он самый сложный. И это мой самый большой бой. И это новая страница в истории.
- Считаешь, что вызов, который был тебе нужен?
- Однозначно. Мне нужен следующий шаг. И сейчас это - "Канело".
- Будет ли этот бой отличаться от твоих предыдущих боев?
- Да, у Абеля Санчеса есть новые идеи для этого боя. Я давно знаю "Канело". Мы тренировались вместе в лагере Big Bear и спарринговали. Я знаю его, он знает меня. Но сейчас все гораздо серьезнее. Я считаю, что это большой бой для всего бокса, подарок для фанатов.
- Многое было написано о твоей жизни, когда ты был ребенком и рос в Казахстане, когда тебе приходилось драться. Теперь ты человек семейный, живешь в Калифорнии. Ты скучаешь по семье, когда проводишь пресс-туры?
- Конечно, я скучаю по семье. Потому что я обычный парень и обычный мужчина. Я понимаю, что нужно быть благодарным моей семье, супруге и сыну за то, что они понимают, что у меня такая работа.
- Латиноамериканцы и мексиканцы наслаждаются твоим стилем. Потому что он напоминает им времена Роберто Дюрана, Чавеса-старшего. Ты выходишь на ринг и не останавливаешься, ты делаешь свою работу до конца.
- Эти бойцы - воины. Они - герои, национальные герои! Я верю, что мой стиль очень близок к мексиканскому. И сейчас интересно не только мексиканским фанатам, всем интересно. Потому что "Канело" - мексиканец, а у меня - мексиканский стиль.
Наш бой - подарок болельщикам. Бывает европейское противостояние, советское, американское, и вот теперь - мексиканское. И все это понимают. Если хотите увидеть удивительное шоу, драматичное шоу и экшн - пожалуйста, смотрите мой бой.
Ранее о мексиканском стиле Головкина высказался и сам Альварес. Он заявил, что в их поединке болельщики узнают, у кого настоящий мексиканский стиль.
Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону в поединке будут стоять три из четырех титулов казахстанца - WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта Альварес отказался претендовать на титул WBC, но организация готова выпустить специальный пояс для поединка.
Все новости о бое Головкин - Альварес
- Геннадий, как ты себя чувствуешь?
- Чувствую себя прекрасно.
- Отлично! У тебя было несколько сложных боев, особенно последний - против Дэнни Джейкобса, и против Келла Брука до этого. А что скажешь насчет "Канело"? Бой с ним будет самый сложный?
- Однозначно, сто процентов. Он самый сложный. И это мой самый большой бой. И это новая страница в истории.
- Считаешь, что вызов, который был тебе нужен?
- Однозначно. Мне нужен следующий шаг. И сейчас это - "Канело".
- Будет ли этот бой отличаться от твоих предыдущих боев?
- Да, у Абеля Санчеса есть новые идеи для этого боя. Я давно знаю "Канело". Мы тренировались вместе в лагере Big Bear и спарринговали. Я знаю его, он знает меня. Но сейчас все гораздо серьезнее. Я считаю, что это большой бой для всего бокса, подарок для фанатов.
- Многое было написано о твоей жизни, когда ты был ребенком и рос в Казахстане, когда тебе приходилось драться. Теперь ты человек семейный, живешь в Калифорнии. Ты скучаешь по семье, когда проводишь пресс-туры?
- Конечно, я скучаю по семье. Потому что я обычный парень и обычный мужчина. Я понимаю, что нужно быть благодарным моей семье, супруге и сыну за то, что они понимают, что у меня такая работа.
- Латиноамериканцы и мексиканцы наслаждаются твоим стилем. Потому что он напоминает им времена Роберто Дюрана, Чавеса-старшего. Ты выходишь на ринг и не останавливаешься, ты делаешь свою работу до конца.
- Эти бойцы - воины. Они - герои, национальные герои! Я верю, что мой стиль очень близок к мексиканскому. И сейчас интересно не только мексиканским фанатам, всем интересно. Потому что "Канело" - мексиканец, а у меня - мексиканский стиль.
Наш бой - подарок болельщикам. Бывает европейское противостояние, советское, американское, и вот теперь - мексиканское. И все это понимают. Если хотите увидеть удивительное шоу, драматичное шоу и экшн - пожалуйста, смотрите мой бой.
Ранее о мексиканском стиле Головкина высказался и сам Альварес. Он заявил, что в их поединке болельщики узнают, у кого настоящий мексиканский стиль.
Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону в поединке будут стоять три из четырех титулов казахстанца - WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта Альварес отказался претендовать на титул WBC, но организация готова выпустить специальный пояс для поединка.
Все новости о бое Головкин - Альварес