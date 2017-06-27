У нас с "Канело" будет мексиканское противостояние! - Геннадий Головкин

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Результаты
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Сербия 0:3
Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

У нас с "Канело" будет мексиканское противостояние! - Геннадий Головкин

Он отметил, что у его тренера Абеля Санчеса есть новые идеи для этого боя.

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9 Комментариев
Фото с сайта zimbio.com
Фото с сайта zimbio.com
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) в интервью Sport Ilustrated поделился ожиданиями от боя против Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО). 

- Геннадий, как ты себя чувствуешь?
- Чувствую себя прекрасно.

- Отлично! У тебя было несколько сложных боев, особенно последний - против Дэнни Джейкобса, и против Келла Брука до этого. А что скажешь насчет "Канело"? Бой с ним будет самый сложный?
- Однозначно, сто процентов. Он самый сложный. И это мой самый большой бой. И это новая страница в истории.

- Считаешь, что вызов, который был тебе нужен?
- Однозначно. Мне нужен следующий шаг. И сейчас это - "Канело".

- Будет ли этот бой отличаться от твоих предыдущих боев?
- Да, у Абеля Санчеса есть новые идеи для этого боя. Я давно знаю "Канело". Мы тренировались вместе в лагере Big Bear и спарринговали. Я знаю его, он знает меня. Но сейчас все гораздо серьезнее. Я считаю, что это большой бой для всего бокса, подарок для фанатов.

- Многое было написано о твоей жизни, когда ты был ребенком и рос в Казахстане, когда тебе приходилось драться. Теперь ты человек семейный, живешь в Калифорнии. Ты скучаешь по семье, когда проводишь пресс-туры?
- Конечно, я скучаю по семье. Потому что я обычный парень и обычный мужчина. Я понимаю, что нужно быть благодарным моей семье, супруге и сыну за то, что они понимают, что у меня такая работа.

- Латиноамериканцы и мексиканцы наслаждаются твоим стилем. Потому что он напоминает им времена Роберто Дюрана, Чавеса-старшего. Ты выходишь на ринг и не останавливаешься, ты делаешь свою работу до конца.
- Эти бойцы - воины. Они - герои, национальные герои! Я верю, что мой стиль очень близок к мексиканскому. И сейчас интересно не только мексиканским фанатам, всем интересно. Потому что "Канело" - мексиканец, а у меня - мексиканский стиль.

Наш бой - подарок болельщикам. Бывает европейское противостояние, советское, американское, и вот теперь - мексиканское. И все это понимают. Если хотите увидеть удивительное шоу, драматичное шоу и экшн - пожалуйста, смотрите мой бой.

Ранее о мексиканском стиле Головкина высказался и сам Альварес. Он заявил, что в их поединке болельщики узнают, у кого настоящий мексиканский стиль.

Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону в поединке будут стоять три из четырех титулов казахстанца - WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта Альварес отказался претендовать на титул WBC, но организация готова выпустить специальный пояс для поединка.  

Все новости о бое Головкин - Альварес
  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Д'Артаньян Вчера 18:48
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 299
Заметьте, не казахский а МЕКСИКАНСКИЙ )!!!
Ответить -1
 
WBOKING Вчера 20:47
Статус: Профи
Рейтинг: 435
Д Артаньян, я сам цыган но у меня есть друзья казахи, они говорят что Гендос был ни кем в сборной и сейчас является таковым в профи )
Ответить -3
 
Altynbek Maulen Вчера 19:55
Статус: Фанат
Рейтинг: 40
Қоймадыңдар ғой мексиканский мексиканский деп. Қазақский бар ма өзі?
Ответить 0
 
serikjan79 Atash Вчера 21:45
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
Altynbek Maulen, традиционная казахская школа бокса есть, равно как российская, украинская и кубинская - эти четыре школы похожи друг на друга. Но эти знаменитые школы в любительском боксе, наши никогда не возвращался с Олимпийских игр без золота - этот факт уже говорит сам за себя. А в профессиональном боксе есть только четыре школы: американская, мексиканская, британская и восточно-азиатская (Япония, Филипины, Тайланд). Можно сравнить их ярких представителей: Кроуфорд, Эстрада, Джошуа, Пакьяо (или Яманака).
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Ерсин Саулетов Вчера 20:31
Статус: МСМК
Рейтинг: 871
грядет не бой а настояшая война двух титанов в среднем весе и я уверен что наш титан и король среднего веса GGG Golovkin победит нокаутом в 7-9 раундах!
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Куандык Ахметжанов Вчера 21:17
Статус: Профи
Рейтинг: 437
Главное будет зрелишно и не важно какой стиль , народ жажлет настоящей бескромисной рубки ! Как делал это Артуро Гатти .
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Zauresh B. Сегодня 01:12
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 596
раздражает сильно, это постоянное упоминание о мексиканском стиле. имхо.
(
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Шах Ермекулы Сегодня 02:57
Статус: Дублёр
Рейтинг: 121
Главное он под Казахстанским флагом!!!
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