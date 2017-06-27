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Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
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Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
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ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
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Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
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Лучший гол 17 тура КПЛ

Головкин недооценен в любителях и профи. Он приехал в США не ради славы, а чтобы выжить - СМИ

Его карьерный взлет назвали метеоритным.

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21 Комментарий
Фото Sport Illustrated©
Фото Sport Illustrated©
Известный американский журнал Sport Illustrated выпустил большой материал о казахстанском боксере Геннадии Головкине (37-0, 33 КО).

В интервью GGG вспомнил, как пытался получить бои с чемпионами среднего веса. Его следующим соперником станет мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО). Переговоры по этому бою продолжались больше года. 

"Я всегда искал бои с чемпионами, но у меня всегда не было шансов на это. Я помню ситуации с Серхио Мартинесом, Мигелем Котто, с "Канело" и с другими чемпионами - никто не хотел драться со мной", - сказал Головкин. 

Как отмечает Sport Illustrated, сейчас ситуация меняется - теперь уже другие боксеры ищут способа встретиться с Головкиным. 

"Головкин - уроженец горняцкого городка из Казахстана, недооцененный в любителях и профессионалах, практически был вынужден переехать в США, но не в поисках славы, а, скорее, чтобы выжить, - отмечает издание. - И наконец он вытянул свой билет и наконец на вершине своего вида спорта.

Сегодня же ситуация изменилась. Вместо того, чтобы искать громкие имена, Головкин один из тех, кто на вершине. Боксеры мечтают  встретиться с ним, вместо того, чтобы обойти, мечтают сделать такой же метеоритный взлет, как был у Головкина, когда он покинул Европу". 

Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону в поединке будут стоять три из четырех титулов казахстанца - WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта Альварес отказался претендовать на титул WBC, но организация готова выпустить специальный пояс для поединка.  

Все новости о бое Головкин - Альварес
  Комментариев: 21
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Комментарии

 
 
WARden Вчера 17:56
Статус: МСМК
Рейтинг: 858
Так то метеорит не взлетает а падает, но взлет действительно стремительный. А ведь многие из "знатоков" до сих пор называет Леффлера - Вафлером.
Ответить 2
 
Pake Вчера 18:48
Статус: Профи
Рейтинг: 333
WARden,Согласен. Каким бы талантливым боксером не был Головкин, он бы ни за что и никогда не смог бы стать таким популярным без хорошего промоушена. В этом хоть и не 100%, но есть весомая доля участия Леффлера
Ответить 0
 
The Ring Вчера 17:57
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1831
Да, Головкин - феномен в боксе. Яркая звезда в профи боксе. Головкин - он и есть бокс.
Ответить 4
 
WBOKING Вчера 20:43
Статус: Профи
Рейтинг: 435
The Ring, феноменом был покойный Бекзат Саттарханов, в 20 лет стал олимпиоником и Бахтияр Артаев кубок Вэла баркер, а Гендос был никем и сейчас является таковым
Ответить -11
 
Marlen Zharimbetov Вчера 20:49
Статус: Дублёр
Рейтинг: 133
WBOKING,а кем являешься ты? Если Гена никто для тебя?
Ответить 2
 
Blackwolf ! Сегодня 01:55
Статус: МСМК
Рейтинг: 771
WBOKING,
Ответить 0
 
love is Сегодня 08:33
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 282
WBOKING, каждый из них индивидуальный феномен и у каждого судьба по своему распорядилась
Ответить 1
 
Булат Балагур Сегодня 09:56
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1636
WBOKING, а ты в курсе , что Головкин в интересах команды выступал в категории 75 кг ? Он ведь мог запросто стать чемпионом в 69 кг , но уступил место именно Артаеву , а сам дрался с крупными парнями - просто сравни параметры тех с кем он бился на олимпиаде , хоть того же Гайдербека )) .... К тому же политика там была , как и в случае с Левитом , вот что говорит сам Головкин : «Россиянин тогда выиграл. Не по-настоящему победил, но выиграл. Все нормально. Это мой опыт, часть моей жизни. Я понимаю, как это работает», — передает слова GGG The Telegraph.
По словам Геннадия, это было известно ему еще до финала. Информацию он получил от одного из официальных лиц.
«Помню, как после полуфинала мне сказали: „Золотая медаль достанется только одному парню из Казахстана, понимаешь?“. Я ответил: „Нет проблем“. Он продолжил: „Но не тебе, а боксеру первого среднего веса“ (Бахтияру Артаеву — прим.).
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Руслан Россонери Вчера 18:22
Статус: Фанат
Рейтинг: 37
Не для того,чтобы выжить,а для того,чтоб подняться вверх и биться с наилучшими.Коих я считаю рыжего,Уорда и,как ни странно Лемье.Остальные фисташки рядом с Геной и вышеперечисленных мной.Во всяком случае это мое мнение.
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serikjan79 Atash Вчера 22:05
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
Руслан Россонери, Для реальности исключаем Уорда, этот бой нет на горизонте. А реальные бои, состоявшиеся или ближайшие предстоящие поединки с Лемье (ОБ), Джейкобсом (ОЗ), Канело (КБ), Сондерсом (ОБ), Чарло (ОЗ), Деревянченко (ОЗ), Мурата (ОЗ), Брэнт (ОЗ) - бои нормальные, до конца карьеры Головкина.
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Канат Вчера 19:15
Статус: Юниор
Рейтинг: 52
"недооцененный в любителях" - че та чушь несет, он не знает насколько он был хорош и в любителях, даже местами красивее чем сейчас по боям
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Хищник Хищников Вчера 20:04
Статус: МСМК
Рейтинг: 977
Вот это я понимаю пиар компания пошла к сентябрьскому бою ! щас столько нового узнаешь за ГГГ я не про эту статью а вообщем ....ОДЛХ умеет делать Шоу ...щас действительно за 3 месяца до боя только о нем и говорят и пишут ..идет раскрутка ....Лефлеру у ОДЛХ учится и учится ...это как Зидан пришел в Реал и на те получите два кубка подряд что ни одна команда за всю историю футбола не сделала...я про то что бывший хороший спортсмен становясь тренером или промоутером знает в этом толк
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Mara Вчера 22:03
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1373
Хищник Хищников, ОЛДХ старый лис, а Лефллер новичок ,( как говорили риэлтр?) который вместе с ГГГ навёл шороху. После сентябрьского боя и ОЛДХ будут сними считаться.
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Тимур Адильханов Вчера 21:14
Статус: Юниор
Рейтинг: 80
Это трио ГГГ, Лефлер, Абель.навела шороху по всей америке.За ними гонятся все.Даже WBC который был не при делах в этом бою, не хочет от них отстать выпускает какой уже другой пояс.Чтобы тоже быть рядом с ними.
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Асет Курбанбаев Вчера 23:05
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 544
Да уж... гонит чт ли этот журналюга !?.Какой на хрен недооценка Гены в любителях ?!.. Головкин вообще то говоря Чемпион Мира и серебренный призер Афинской Олимпиады если чо !, и был одним из ярких представителей (если не самый яркии !) любительского бокса в Мире. Как он мог быть недооцененным ?... И еще не понятны слова типа-" в Америку он приехал выживать", что значить выживать ?!, в финансовом плане что ли ?..Але гараж !... Геннадии является Чемпионом Мира и призером Олимпииских игр и ему бы от голода в Казахстане никто не дал бы умереть. от глода.. Он поехал в Америку проверить свои силы и как бы "взять реванш" от досадного поражения в финале ОИ, а не "выжить".. Он сам говорил что неизвестно, стал бы он профессиональным боксерам если бы тогда на Олимпиаде взял золото !? ... Млять, тупые амеры, лишь бы что то накалякать и нахерачить для сиюминутного самопиара,, а что на самом деле им пофвиг...
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Дәуит Алаба'й Сегодня 10:19
Статус: Профи
Рейтинг: 476
Асет Курбанбаев, да все это ради раскрутки боя, в америке пости все приезжие, они так же как Гена хотели взлета, им нравятся такие истории! Так что все гуд!
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Шах Ермекулы Сегодня 02:53
Статус: Дублёр
Рейтинг: 121
Пускай так и думают)
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Лола Сегодня 04:39
Статус: Любитель
Рейтинг: 15
когда Гена стал серебрянным призёром а Артаев золото на Гену никто особо не обращал внимания все крутились возле Артаева хотя Гена выступил не в своей весовой категории уступив тем самым место Артаеву
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Blackwolf ! Сегодня 05:36
Статус: МСМК
Рейтинг: 771
Лола,++++1000%! ! !
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serikjan79 Atash Сегодня 09:11
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
Лола, это Бетербиев уступил место Мехонцеву, и вынужден был выступать в тяжелом весе, и проиграл Усику. Не надо писать против реальности, Головкин выступал и в чемпионате мира 2003 (Тайланд, Бангкок) в 75, как и на Олимпиаде (Афина). И стал чемпионом мира победив таких именитых боксеров как Энди Ли, Коробова, Лучиано Буте, Деспагнона, Машкина в 75. Его постигла судьба Левита. Лишь один боксер должен был завоевать золото, а второй боксер является жертвой: тогда Артаев, Головкин, в Рио: Елеусинов, Левит.
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serikjan79 Atash Сегодня 09:27
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
В Олимпиаде 1996 (США, Атланта), чемпионом стал Василий Жиров, а Ермахан Ираимов стал жертвой. Но Ермахан потом доказал, кто есть кто в Сиднее (2000). А Пекине (ОИ 2008) мы чуть ли не остались бы без золота. Но для Казахстана была "забронирована" одна золотая. Его завоевал Сарсекбаев, купили тогда бедного кубинца Суареса. А Бекзат Саттарханов и Серик Сапиев, они сами вырвали победу - легенды.
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