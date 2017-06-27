Головкин недооценен в любителях и профи. Он приехал в США не ради славы, а чтобы выжить - СМИ

Его карьерный взлет назвали метеоритным.
Вчера 17:46
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Фото Sport Illustrated©
Известный американский журнал Sport Illustrated выпустил большой материал о казахстанском боксере Геннадии Головкине (37-0, 33 КО).
В интервью GGG вспомнил, как пытался получить бои с чемпионами среднего веса. Его следующим соперником станет мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО). Переговоры по этому бою продолжались больше года.
"Я всегда искал бои с чемпионами, но у меня всегда не было шансов на это. Я помню ситуации с Серхио Мартинесом, Мигелем Котто, с "Канело" и с другими чемпионами - никто не хотел драться со мной", - сказал Головкин.
Как отмечает Sport Illustrated, сейчас ситуация меняется - теперь уже другие боксеры ищут способа встретиться с Головкиным.
"Головкин - уроженец горняцкого городка из Казахстана, недооцененный в любителях и профессионалах, практически был вынужден переехать в США, но не в поисках славы, а, скорее, чтобы выжить, - отмечает издание. - И наконец он вытянул свой билет и наконец на вершине своего вида спорта.
Сегодня же ситуация изменилась. Вместо того, чтобы искать громкие имена, Головкин один из тех, кто на вершине. Боксеры мечтают встретиться с ним, вместо того, чтобы обойти, мечтают сделать такой же метеоритный взлет, как был у Головкина, когда он покинул Европу".
Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону в поединке будут стоять три из четырех титулов казахстанца - WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта Альварес отказался претендовать на титул WBC, но организация готова выпустить специальный пояс для поединка.
Все новости о бое Головкин - Альварес
В интервью GGG вспомнил, как пытался получить бои с чемпионами среднего веса. Его следующим соперником станет мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО). Переговоры по этому бою продолжались больше года.
"Я всегда искал бои с чемпионами, но у меня всегда не было шансов на это. Я помню ситуации с Серхио Мартинесом, Мигелем Котто, с "Канело" и с другими чемпионами - никто не хотел драться со мной", - сказал Головкин.
Как отмечает Sport Illustrated, сейчас ситуация меняется - теперь уже другие боксеры ищут способа встретиться с Головкиным.
"Головкин - уроженец горняцкого городка из Казахстана, недооцененный в любителях и профессионалах, практически был вынужден переехать в США, но не в поисках славы, а, скорее, чтобы выжить, - отмечает издание. - И наконец он вытянул свой билет и наконец на вершине своего вида спорта.
Сегодня же ситуация изменилась. Вместо того, чтобы искать громкие имена, Головкин один из тех, кто на вершине. Боксеры мечтают встретиться с ним, вместо того, чтобы обойти, мечтают сделать такой же метеоритный взлет, как был у Головкина, когда он покинул Европу".
Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону в поединке будут стоять три из четырех титулов казахстанца - WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта Альварес отказался претендовать на титул WBC, но организация готова выпустить специальный пояс для поединка.
Все новости о бое Головкин - Альварес