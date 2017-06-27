Бой будет кровавым. "Канело" и Головкину придется заплатить высокую цену за победу - Хопкинс

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Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
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Брандс Бублик 19:00
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
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Тараз Астана 19:00
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Астана Кайсар
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Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
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Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
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Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
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Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
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Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
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Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Бой будет кровавым. "Канело" и Головкину придется заплатить высокую цену за победу - Хопкинс

Экс-чемпион добавил, что об этом поединке будут еще долго говорить.

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17 Комментариев
Фото с сайта boxingscene.com
Фото с сайта boxingscene.com
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс, ныне управляющий партнер промоутерской компании Golden Boy Promotions, ведущей дела Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО), высказался по поводу предстоящего боя мексиканского боксера с чемпионом мира по версиям  WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).

"Победит тот, у кого больше таланта. Не думаю, что вес станет проблемой. Оба подойдут к бою сильными и подготовленными. Уже поздно оправдываться. Оба подписали контракт.

Их лица будут в крови, и в основном кровь будет на шортах "Канело". Им обоим придется заплатить высокую цену за победу, но победителем выйдет только один. Это будет один из самых кровавых боев за последние 20 лет. Мы еще долго будем о нем говорить", - цитирует Хопкинса BoxingScene.com.

Ранее экс-чемпион сделал прогноз на победу "Канело" решением судей. Однако Головкин назвал его преждевременным. При этом GGG не исключил, что Хопкинс может быть прав, но все станет ясно 17 сентября, то есть на следующий день после боя.
  Комментариев: 17
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Комментарии

 
 
Жумабай Санкубаев Вчера 11:47
Статус: МСМК
Рейтинг: 757
Хопкинс страхуется-хитёр старый хрыч!
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kairat k Вчера 11:51
Статус: Зритель
Рейтинг: 9
Что значит "в основном кровь будет на шортах Канело"? Когда это Гена по яйцам бил?
Ответить 0
 
Руслан Олжабаев Вчера 11:55
Статус: Дублёр
Рейтинг: 151
kairat k, Face GGG jQuery181034371002623811364_1498629191956?
Ответить 0
 
Руслан Олжабаев Вчера 11:55
Статус: Дублёр
Рейтинг: 151
kairat k, Face GGG jQuery181034371002623811364_1498629191956?
Ответить 0
 
Руслан Олжабаев Вчера 11:56
Статус: Дублёр
Рейтинг: 151
kairat k, Face GGG )))
Ответить 0
 
Занга Semey Вчера 14:05
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1987
kairat k, кровь с носа Канело будет течь на его физиономию и трусы!
Ответить 2
 
Илдар Хасанов Вчера 19:14
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
kairat k, Бихоп намекает что кровь на трусах Канело будет от Головкина. Он имеет ввиду что Канело будет вытирать перчатки об трусы после ударов по Гене.
Ответить 0
 
M585 Вчера 11:57
Статус: МСМК
Рейтинг: 926
БИХОП молодец раскручивает бой! Чем больше будет таких заявлений от легенд бокса, тем лучше! Нужен ажиотаж, споры, обсуждения, среди боксеров, по ТВ, среди фанатов, пусть все говорят о бое как можно больше!
ОДЛХ в чем то был прав, что если бы Гена сначала вышел на бой с Сондерсом, то у них не хватило бы времени на хорошую раскрутку боя! А сейчас они не спеша раскручивают этот мегафайт!
Ответить 5
 
Шах Ермекулы Вчера 12:20
Статус: Дублёр
Рейтинг: 121
M585, полностью согласен с тобой
Ответить 2
 
serikjan79 Atash Вчера 13:41
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
M585, Хопкинс из "Голденбоя", вот и раскручивает.
Ответить 0
 
Ерсин Саулетов Вчера 12:39
Статус: МСМК
Рейтинг: 871
Гена надо готовиться на все 100% и без драма шоу
Ответить 2
 
Darhan A. Вчера 12:44
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 612
Не видел, чтобы у Гены было рассечение. Надеюсь и не увижу. С кровью конечно старина Хоп переборщил. Думаю мы увидем академический бокс, борьбу двух стилей и двух школ.
Ответить 2
 
kuan ibraimov Вчера 13:26
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Жаль, что Головкин проиграет.
Ответить -6
 
Ruslan Rodriquez Вчера 14:04
Статус: Фанат
Рейтинг: 33
kuan ibraimov, ахахаха)) Гена выиграет и будет той на весь мир
Ответить 6
 
Gulvira Akhunova Вчера 17:17
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
kuan ibraimov,если Гена проиграет триологий не будет, так что ставьте на победу Гены с решением судей, ну такой спорный чтоб реванш был интересным
Ответить 0
 
Еркин Жаканов Вчера 13:42
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1191
Так вот смотришь, в плане филологий у нас порядок лучше.фильтруються слова.
Ответить 0
 
Тимур Адильханов Вчера 21:39
Статус: Юниор
Рейтинг: 80
У Канело чё жо.... порвётся чтоли 16 сентября.
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