Бой будет кровавым. "Канело" и Головкину придется заплатить высокую цену за победу - Хопкинс

Экс-чемпион добавил, что об этом поединке будут еще долго говорить.
Вчера 11:45
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Фото с сайта boxingscene.com
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс, ныне управляющий партнер промоутерской компании Golden Boy Promotions, ведущей дела Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО), высказался по поводу предстоящего боя мексиканского боксера с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).
"Победит тот, у кого больше таланта. Не думаю, что вес станет проблемой. Оба подойдут к бою сильными и подготовленными. Уже поздно оправдываться. Оба подписали контракт.
Их лица будут в крови, и в основном кровь будет на шортах "Канело". Им обоим придется заплатить высокую цену за победу, но победителем выйдет только один. Это будет один из самых кровавых боев за последние 20 лет. Мы еще долго будем о нем говорить", - цитирует Хопкинса BoxingScene.com.
Ранее экс-чемпион сделал прогноз на победу "Канело" решением судей. Однако Головкин назвал его преждевременным. При этом GGG не исключил, что Хопкинс может быть прав, но все станет ясно 17 сентября, то есть на следующий день после боя.
"Победит тот, у кого больше таланта. Не думаю, что вес станет проблемой. Оба подойдут к бою сильными и подготовленными. Уже поздно оправдываться. Оба подписали контракт.
Их лица будут в крови, и в основном кровь будет на шортах "Канело". Им обоим придется заплатить высокую цену за победу, но победителем выйдет только один. Это будет один из самых кровавых боев за последние 20 лет. Мы еще долго будем о нем говорить", - цитирует Хопкинса BoxingScene.com.
Ранее экс-чемпион сделал прогноз на победу "Канело" решением судей. Однако Головкин назвал его преждевременным. При этом GGG не исключил, что Хопкинс может быть прав, но все станет ясно 17 сентября, то есть на следующий день после боя.