Бокс нуждался в моем поединке с Альваресом - Головкин

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Результаты
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Сербия 0:3
Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Бокс нуждался в моем поединке с Альваресом - Головкин

GGG также заверил болельщиков, что им понравится увиденное 16 сентября.

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8 Комментариев
Фото: boxingscene.com
Фото: boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) в интервью Fightnews.com отметил важность его боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО) для всего бокса и заверил болельщиков, что им понравится увиденное.

"Это очень мощное событие для нашего спорта. Все знают, что "Канело" большой боец. Он особенный парень и национальный герой для Мексики. Бокс нуждался в таком поединке, и я был несказанно рад, когда мы заключили сделку. Это будет настоящий мексиканский стиль", - заявил Головкин.

Сам бой GGG против "Канело" состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Телеканал HBO будет транслировать его в США по системе платных трансляций. На кону их поединка будут стоять титулы, принадлежащие казахстанскому боксеру.

Ранее Головкин также рассказал о главной проблеме со стороны "Канело" и прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры после этого боя. 
  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
Lobo Bobo Вчера 07:39
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1469
когда тренировки? сколько можно давать интервью и участвовать в промо-акциях? распределение гонорара 70 на 30 в пользу Канело. вот пусть он вместе с Оскаром и ездит по каналам и городам, рекламируя этот бой!
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Занга Semey Вчера 08:47
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1987
Lobo Bobo, уже переживаешь? ))) Чем ближе 16 сентября, тем больше будет переживаний за GGG. Интригующий бой нас всех ожидает! GGG вперёд!!!
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Lobo Bobo Вчера 13:39
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1469
Занга Semey, конечно переживаю. шансов и так 50 на 50, так еще и кабальные условия про-тура.
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Ерсин Саулетов Вчера 09:37
Статус: МСМК
Рейтинг: 871
да Гена братец пора уже взяться за тренировки надо готовиться на все 100%
Ответить 3
 
Rassul Talapov Вчера 10:10
Статус: МСМК
Рейтинг: 836
Не переживайте! Ржавый также раздает много интервью, только все они на испаноговорящих рессурсах, вести испанский не знают, вот и не выкладывают.
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Шах Ермекулы Вчера 10:29
Статус: Дублёр
Рейтинг: 121
3G только не надо никаких подарков для Мексиканцев на день их независимости. Нужна победа, и с нокаутом!
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Марлен Лесбек Вчера 10:46
Статус: Фанат
Рейтинг: 29
Гену нужны тренировки с большими нагрузками,за два месяца как можно подготовиться на все 100?.Тем более без нокаута никак,не надо дать решать судям.Гена мы ждём нокаута!!!
Ответить 2
 
Дау Лет Вчера 10:54
Статус: Любитель
Рейтинг: 12
) ГГГ уже на тренирлвках, а в сми просто кусками выдают интервью оттуда-отсюда, сми же тоже «живут» и питаются рейтингами. Так что господа «комменто-тренеры» , не переживайте. Каждый уже занят своим делом. главное ГГГ - это уже Легенда, Гордость и Авторитет. !…
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