Бокс нуждался в моем поединке с Альваресом - Головкин

GGG также заверил болельщиков, что им понравится увиденное 16 сентября.
Вчера 07:30
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Фото: boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) в интервью Fightnews.com отметил важность его боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО) для всего бокса и заверил болельщиков, что им понравится увиденное.
"Это очень мощное событие для нашего спорта. Все знают, что "Канело" большой боец. Он особенный парень и национальный герой для Мексики. Бокс нуждался в таком поединке, и я был несказанно рад, когда мы заключили сделку. Это будет настоящий мексиканский стиль", - заявил Головкин.
Сам бой GGG против "Канело" состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Телеканал HBO будет транслировать его в США по системе платных трансляций. На кону их поединка будут стоять титулы, принадлежащие казахстанскому боксеру.
Ранее Головкин также рассказал о главной проблеме со стороны "Канело" и прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры после этого боя.
"Это очень мощное событие для нашего спорта. Все знают, что "Канело" большой боец. Он особенный парень и национальный герой для Мексики. Бокс нуждался в таком поединке, и я был несказанно рад, когда мы заключили сделку. Это будет настоящий мексиканский стиль", - заявил Головкин.
Сам бой GGG против "Канело" состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Телеканал HBO будет транслировать его в США по системе платных трансляций. На кону их поединка будут стоять титулы, принадлежащие казахстанскому боксеру.
Ранее Головкин также рассказал о главной проблеме со стороны "Канело" и прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры после этого боя.