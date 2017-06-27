Как Конор МакГрегор готовится к бою по правилам бокса против Флойда Мейвезера

Звезда UFC надел боксерские перчатки.
27 июня 16:48
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Фото с сайта allboxing.ru
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Напомним, бой Мейвезер - МакГрегор пройдет в Лас-Вегасе 26 августа по правилам бокса и в лимите первого среднего веса на арене T-Mobile, где еще через 20 дней состоится один из самых ожидаемых боев в боксе между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.
Минимальная цена одного билета на бой Мейвезер - МакГрегор составляет 2 200 долларов, а максимальная - 70 879 долларов. Самые дорогие места - в рингсайде.
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Фото с сайта allboxing.ru