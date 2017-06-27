Как Конор МакГрегор готовится к бою по правилам бокса против Флойда Мейвезера

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Результаты
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Сербия 0:3
Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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9 Комментариев
Фото с сайта allboxing.ru
Фото с сайта allboxing.ru

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с тренировки 

Напомним, бой Мейвезер - МакГрегор пройдет в Лас-Вегасе 26 августа по правилам бокса и в лимите первого среднего веса на арене T-Mobile, где еще через 20 дней состоится один из самых ожидаемых боев в боксе между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.

Минимальная цена одного билета на бой Мейвезер - МакГрегор составляет 2 200 долларов, а максимальная - 70 879 долларов. Самые дорогие места - в рингсайде.

Все новости о бое Мейвезер - МакГрегор

Фото с сайта allboxing.ru

  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Ануар Сатжан 27 июня 17:09
Статус: Юниор
Рейтинг: 52
А что будет если Конор в бою по старой привычке мейвезера переключится по правилам юэфси, вот прикол будет.
Ответить 1
 
M585 Вчера 02:02
Статус: МСМК
Рейтинг: 926
Ануар Сатжан, ага воткнет майского головой в ринг в 12 раунде, а потом скажет: ой извините, я рефлекторно! Пожмет плечами и "покинет" профессиональный бокса навсегда!
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Nurlan 27 июня 17:30
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 693
Почти во всех картинках у Конора руки опушены - и при атаке и при стойке. И как же он собирается против Мейвейзера выходит с такой "плохой привычкой"? Если он сейчас не начнет привыкать держать руки высоко, в бою у него они высохнут уже к 3-му раунду...
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Пара Муратов 27 июня 17:34
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Nurlan, Нет он будет походу ногами бить!
Ответить 0
 
Ермек Ауелбеков 27 июня 17:46
Статус: Дублёр
Рейтинг: 104
К этому бою уже написано ценари как в фильмах, будет типа интрига подставная. Вообщем херня это все а не бокс.
Ответить 3
 
Stanislav 27 июня 19:20
Статус: Профи
Рейтинг: 368
На всех фото Конор типо в атаке, ушатывает соперника как ребёнка и главное соперник именно чернокожий
Ответить 1
 
Fanat&sport; 27 июня 19:45
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2016
Тоже думаю что есть договоренность по сценарию боя. Так что кому хочется смотреть постанову милости просим)
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Kana 27 июня 21:12
Статус: Юниор
Рейтинг: 87
Спаринг партнера выбрал темнокожего, привыкает бить )))
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Данияр Құдайбергенов Вчера 00:00
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Если МакГрегор начнет проиграть то переключется на UFC попрывычке)))
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