Нужно иметь крепкие шары, а Чавес даже не хотел выиграть - "Канело"

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Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
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Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
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Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
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Линфилд Ла-Фиорита 1:0
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Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
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Германия Мексика 23:55
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Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
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Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
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Алмалык Бухоро 17:00
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Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
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Коточигов Янянин
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Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
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Обсуждаемые

Кто "заменит" Геннадия Головкина, если он завершит карьеру?

Нужно иметь крепкие шары, а Чавес даже не хотел выиграть - "Канело"

Мексиканец отметил, что практически ничего не получил от этого боя.

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12 Комментариев
Фото с сайта boxingscene.com
Фото с сайта boxingscene.com

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) прокомментировал свой последний бой, в котором он одержал победу над своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50-3-1, 32 КО). По словам "Канело", он практически ничего не получил от этого боя. 

"Что я получил от боя с Чавесом? Очень мало. Самое главное, что я понял - в этом виде спорта у вас должны быть крепкие шары. Потому что если их нет, случится то, что произошло с Чавесом. Он не сделал ничего, чтобы хотя бы попытаться выиграть бой. Он просто пытался выжить. Но его можно понять. Потому что когда он наносил один удар, ему возвращалось пять ударов. Но чтобы быть чемпионом в этом виде спорта, вам нужны шары", - цитирует Альвареса boxingscene.com

Напомним, следующий бой "Канело" проведет с казахстанцем Геннадием Головкиным, он состоится 16 сентября на арене T-Mobile. В этом бою GGG будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе. Причем мексиканец уже отказался драться за титул WBC из-за конфликта с организацией.

Телеканал HBO будет транслировать бой в США по системе платных трансляций (PPV). Для Головкина это будет третий опыт проведения поединка в подобном формате. Он станет в карьере GGG самым дорогим в рамках PPV.

  Комментариев: 12
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Комментарии

 
 
Ерсин Саулетов 26 июня 20:18
Статус: МСМК
Рейтинг: 871
у тебя их тоже нет
Ответить 3
 
Данияр Сейтханов 26 июня 20:32
Статус: Профи
Рейтинг: 406
Пзд, Канело отрастил себе яица и теперь кричит все горло
Ответить 4
 
Fanat&sport; 26 июня 20:38
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2016
)) расхохорился Канело
Ответить 2
 
KAIRAT 26 июня 21:08
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6018
с каких пор золотоносная курица стал петушком?
Ответить 3
 
WBOKING 26 июня 22:08
Статус: Профи
Рейтинг: 435
KAIRAT , у этого петушка Головкин клянчит бой уже два года, избегая Другого чемпиона в среднем весе..)))
Ответить -5
 
Артур Карапетян 26 июня 22:12
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 3667
Вот 16 ого и посмотрим, кто - победитель! И нам всем не стоит смотреть на Канело, как на мешка!
Ответить 0
 
А. А. 26 июня 22:31
Статус: Юниор
Рейтинг: 59
капец! Рыжий Каналья держит нас всех за дураков что лиjQuery18105321548772476148_1498494149101 Всем, кто мало мальски, разбирается в боксе, ясно, что такая сгонка веса, какая была у Чавеса, НИ ОДНОМУ боксеру не пойдет на пользу. Сам Чавес говорил в интервью, что тело отказывалось подчиняться ему в бою с Канальей! Тем более - команда Рыжика так напугало Чавеса отнимать 1 млн.долларов с каждого фунта перевеса, что для Чавеса ничего не оставалось, как просто уложиться в вес и выжить (не упасть в глухой нокаут) в ринге (что он, в принципе, и сделал)! А Рыжий Каналья мог бы спокойно уронить Чавеса, но не сделал этого, т.к. все-таки ударной мощи у него не хватает, как у нашего Гены. Так что - теперь Гене НИЧТО не мешает уронить Рыжика, не надо никого заманивать на бой с собой (как он делал это с Бруком и Денни), второго такого, как Рыжик, генератора ППВ нет и еще скоро, наверное, не будет. Тем более, что это звание (чемпиона по купленным ППВ трансляциям) 16.09. перейдет по праву НашемуНесравненномуТриплДжи! Аминь!
Ответить 3
 
А. А. 26 июня 22:32
Статус: Юниор
Рейтинг: 59
капец! Рыжий Каналья держит нас всех за дураков что лиjQuery18105321548772476148_1498494149101 Всем, кто мало мальски, разбирается в боксе, ясно, что такая сгонка веса, какая была у Чавеса, НИ ОДНОМУ боксеру не пойдет на пользу. Сам Чавес говорил в интервью, что тело отказывалось подчиняться ему в бою с Канальей! Тем более - команда Рыжика так напугало Чавеса отнимать 1 млн.долларов с каждого фунта перевеса, что для Чавеса ничего не оставалось, как просто уложиться в вес и выжить (не упасть в глухой нокаут) в ринге (что он, в принципе, и сделал)! А Рыжий Каналья мог бы спокойно уронить Чавеса, но не сделал этого, т.к. все-таки ударной мощи у него не хватает, как у нашего Гены. Так что - теперь Гене НИЧТО не мешает уронить Рыжика, не надо никого заманивать на бой с собой (как он делал это с Бруком и Денни), второго такого, как Рыжик, генератора ППВ нет и еще скоро, наверное, не будет. Тем более, что это звание (чемпиона по купленным ППВ трансляциям) 16.09. перейдет по праву НашемуНесравненномуТриплДжи! Аминь!
Ответить 1
 
Мистер Бокс 26 июня 22:34
Статус: Профи
Рейтинг: 337
у Рыжего после Майданы появились "яйца" он даже предлагал их пощупать в свое время
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Kaizer 27 июня 08:53
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6528
на Чавеса было жалко смотреть. сгонка веса сильно сказалась на нем.
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M585 27 июня 13:08
Статус: МСМК
Рейтинг: 926
Канелло сам отдал Гене свой пояс и вместе с поясом потерял свои яйца! А тут горданить про то какие у него стальные шары! Ему бы вообще такие темы не затргивать! В любом случае 16 сентября мы увидим удалось ли ему что-то отрастить или нет)))
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Нурлан Абдулаев 27 июня 17:02
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Да Гена порвет его
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