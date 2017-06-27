Нужно иметь крепкие шары, а Чавес даже не хотел выиграть - "Канело"

Мексиканец отметил, что практически ничего не получил от этого боя.
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Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) прокомментировал свой последний бой, в котором он одержал победу над своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50-3-1, 32 КО). По словам "Канело", он практически ничего не получил от этого боя.
"Что я получил от боя с Чавесом? Очень мало. Самое главное, что я понял - в этом виде спорта у вас должны быть крепкие шары. Потому что если их нет, случится то, что произошло с Чавесом. Он не сделал ничего, чтобы хотя бы попытаться выиграть бой. Он просто пытался выжить. Но его можно понять. Потому что когда он наносил один удар, ему возвращалось пять ударов. Но чтобы быть чемпионом в этом виде спорта, вам нужны шары", - цитирует Альвареса boxingscene.com.
Напомним, следующий бой "Канело" проведет с казахстанцем Геннадием Головкиным, он состоится 16 сентября на арене T-Mobile. В этом бою GGG будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе. Причем мексиканец уже отказался драться за титул WBC из-за конфликта с организацией.
Телеканал HBO будет транслировать бой в США по системе платных трансляций (PPV). Для Головкина это будет третий опыт проведения поединка в подобном формате. Он станет в карьере GGG самым дорогим в рамках PPV.