Видео полного боя Владимир Кличко - Энтони Джошуа

На счету британца теперь 19 побед нокаутом в 19 поединках.
Сегодня 04:26
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- Видео всех нокдаунов и нокаута в бою Владимира Кличко и Энтони Джошуа
Фото Reuters©
Британец Энтони Джошуа техническим нокаутом победил украинца Владимира Кличко, передает корреспондент Vesti.kz.
Их бой стал главным событием вечера бокса на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился в 11-м раунде. На кону в поединке стояли пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и IBO.
Бой завершился в одиннадцатом раунде. В пятом отрезке боя Джошуа отправил Кличко в нокдаун, но в шестом уже сам британец впервые в карьере оказался на канвасе.
В "чемпионском" раунде Джошуа за несколько секунд дважды отправил Кличко в нокдаун, после чего рефери засчитал технический нокаут.
Видео всех нокдаунов и нокаута можно посмотреть здесь.
Их бой стал главным событием вечера бокса на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился в 11-м раунде. На кону в поединке стояли пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и IBO.
Бой завершился в одиннадцатом раунде. В пятом отрезке боя Джошуа отправил Кличко в нокдаун, но в шестом уже сам британец впервые в карьере оказался на канвасе.
В "чемпионском" раунде Джошуа за несколько секунд дважды отправил Кличко в нокдаун, после чего рефери засчитал технический нокаут.
Видео всех нокдаунов и нокаута можно посмотреть здесь.