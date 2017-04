Видео всех нокдаунов и нокаута в бою Владимира Кличко и Энтони Джошуа

Британец победил в одиннадцатом раунде.

Klitschko drops Anthony Joshua with a big right hand in Rd 6 #JoshuaKlitchsko #boxing pic.twitter.com/NT0c3tZEL7 — Frontproof Media (@FrontProofMedia) 29 апреля 2017 г.

Британецтехническим нокаутом победил украинца, передает корреспондент Vesti.kz Их бой стал главным событием вечера бокса на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился в 11-м раунде. На кону в поединке стояли пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и IBO.Бой завершился в одиннадцатом раунде. В пятом раунде Джошуа отправил Кличко в нокдаун, но в шестом уже сам британец впервые в карьере оказался на канвасе.В чемпионском раунде Джошуа за несколько секунд дважды отправил Кличко в нокдаун, после чего рефери засчитал технический нокаут.Для 27-летнего Джошуа эта победа стала 19-й досрочной в 19 боях. В свою очередь Кличко потерпел второе подряд и пятое в карьере поражение - в активе украинца также имеется 64 победы (53 нокаутом).