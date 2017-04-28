Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 1:4
Вольфсбург Бавария 0:6
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 0:0
Вест Бромвич Лестер Сити 0:1
Кристал Пэлас Бернли 0:2
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Амкар Краснодар 0:2
Локомотив М Рубин 0:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Алавес Эйбар 0:0
Севилья Сельта 2:1
Вильярреал Спортинг Х 3:1
Реал М Валенсия 2:1
Лас-Пальмас Атлетико М 0:5
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 2:2
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы 1:2
Тобол Иртыш 0:0
Кайсар Астана 0:3
Окжетпес Актобе 2:1
Кайрат Акжайык 4:1
Тараз Атырау 1:2
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 1:2
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Жетысу (мол) 1:1
Тараз (мол) Тобол (мол) 2:1
Астана (мол) Актобе (мол) 3:2
Кайсар (мол) СДЮШОР №7 0:4
Ордабасы (мол) Шахтер (мол) 1:1
Рузаевка Акжайык (мол) 0:2
Кайрат М (мол) Атырау (мол) 7:0
Алтай УК Окжетпес (мол) 3:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 4:2
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 0:2
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 2:1
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 3:0
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 1:1 п. 5:4
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 4:0
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 1:2
Интер Мовистар Кайрат 3:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Польша Венгрия 2:0
Австрия Южная Корея 5:0
Венгрия Казахстан 1:3
Польша Австрия 0:11
Южная Корея Украина 2:1 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 2:0
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Водное поло. Мировая лига 2016/17
США Китай 18:6
Новая Зеландия Япония 6:18
Австралия Казахстан 10:3
Казахстан Новая Зеландия 15:8
Япония Китай 20:6
Австралия США 12:8
Австралия Китай 13:3
Новая Зеландия США 6:20
Казахстан Япония 6:14
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 2:1
Павлюченков, Петрович Гахов, Хасанов 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Попко Файзиев 0:2
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 0:2
Файзиев, Хабибулин Баладжи, Вардхан 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Грамматикопулу 2:0
Родионова Дияс 0:2
Дияс Женг 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Джанг, Чу-Хуань Мартин, Недовесов 0:2
Мартин, Недовесов Марчан, Вайссборн 1:2
Теннис. Турнир ATP Мюнхен (Германия) 2017
Бублик Мертенс 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
Шарибаев Ризо 1:0 КО
Уалиханов Фаулер 1:0 ТКО
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Бромвич Лестер Сити 0:1
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Локомотив М Рубин 0:1
ЦСКА М Спартак М 20:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Сампдория 00:45
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кыран Кайрат А 17:00
Жетысу Шахтер-Булат 17:00
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 17:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Кайрат 17:00
Спортинг Л Интер Мовистар 19:30
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
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Водное поло. Мировая лига 2016/17
Япония Казахстан 06:40
Австралия США 08:00
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Уотфорд Ливерпуль 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
ЦСКА М Спартак М 20:00
Крылья Советов Оренбург 18:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Сампдория 00:45
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Байконур
Каспий Кызыл-Жар СК
Кыран Кайрат А 17:00
Жетысу Шахтер-Булат 17:00
Шахтер-Булат Экибастуз
Кызыл-Жар СК Жетысу
Махтаарал Каспий
Байконур Кайрат А
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Шахтер
Актобе Тараз
Атырау Кайсар
Астана Кайрат
Акжайык Тобол
Иртыш Ордабасы
Тараз Окжетпес
Кайсар Актобе
Тобол Астана
Ордабасы Акжайык
Шахтер Иртыш
Атырау Кайрат
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тараз (мол)
Шахтер (мол) Рузаевка
Жетысу (мол) Ордабасы (мол)
СДЮШОР №7 Иртыш (мол)
Астана (мол) Кайсар (мол)
Атырау (мол) Актобе (мол)
Окжетпес (мол) Кайрат М (мол)
Тобол (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Флора Тулевик 22:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Шортан 17:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Реал М Атлетико М 00:45
ФК Монако Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Аякс Лион 22:45
Сельта Манчестер Юнайтед 01:05
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км. 16:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Джиро д`Италия-2017"
Групповая гонка. Этап 1. Альгеро - Ольбия (206 km)
Групповая гонка. Этап 2. Ольбия - Тортоли (221 km)
Групповая гонка. Этап 3. Тортоли - Кальяри (148 km)
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Сойлыбаев Гонсалес
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 17:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Кайрат 17:00
Спортинг Л Интер Мовистар 19:30
Водное поло. Мировая лига 2016/17. Женщины
Австралия Китай 05:30
Казахстан США 07:00
Япония Канада 08:30
Канада Австралия 05:30
Казахстан Япония 07:00
США Китай 08:30
Китай Канада 05:30
Япония США 07:00
Австралия Казахстан 08:30
Казахстан Китай 05:30
Япония Австралия 07:00
США Канада 08:30
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Япония Казахстан 06:40
Австралия США 08:00
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
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Кто виноват в неудачном выступлении сборной Казахстана по хоккею на ЧМ?

Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко

Сам британец успел побывать в нокдауне.

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13 Комментариев
Фото Reuters©
Фото Reuters©
Британец Энтони Джошуа техническим нокаутом победил украинца Владимира Кличко, передает корреспондент Vesti.kz

Их бой стал главным событием вечера бокса на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился в 11-м раунде. На кону в поединке стояли пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и IBO. Видео всех нокдаунов и нокдауна можно посмотреть здесь

Первый нокдаун случился в пятом раунде, когда успеха достигла комбинация Джошуа. К удивлению, Кличко смог быстро восстановиться и также ответил серией ударов. В шестом раунде украинец и вовсе отправил Джошуа в нокдаун - британец впервые в карьере оказался на канвасе. 

Решающими стали заключительные - чемпионские раунды. В 11-м Джошуа во второй раз отправил Кличко в нокдаун. Украинец сумел подняться, однако через мгновение опять оказался на канвасе. После второго подряд нокдауна Кличко поднялся, но рефери остановил бой и засчитал технический нокаут. 

Для 27-летнего Джошуа эта победа стала 19-й в карьере и 19-й досрочной. Британец по-прежнему не имеет поражений. 

Для 41-летнего Кличко поражение стало пятым в карьере и четвертым - досрочным. Кроме того, украинец проиграл второй подряд бой - в ноябре 2015 года он по очкам уступил еще одному британцу Тайсону Фьюри (25-0, 18 КО). В активе Кличко также 64 победы (53 нокаутом).
  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
KAIRAT Сегодня 03:50
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5435
жесткое окончание славной карьеры
Ответить 1
 
Аслан Угонщик Девушек За 60 С.. Сегодня 04:06
Статус: Профи
Рейтинг: 431
Не пожалел просмотру ночью . 4 нокдауна драмы триллер и шоу это было не что ! От Кличко не ожидал бился хорошо думал будет клинчи клинчи но это был открытый бой , все равно Кличко легенда все легенды к сожалению проигрывали так ((( Тайсон, Али, Рой....
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KAIRAT Сегодня 03:50
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5435
надо было после поражения от фьюри заканчивать
Ответить 0
 
Miss MiddleWeight Сегодня 03:55
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1591
Молодец Джошуа, звезда супертяжа. 19-0. Супер
Ответить -1
 
Ера Сегодня 03:57
Статус: Дублёр
Рейтинг: 116
Miss MiddleWeight, я не думаю что он суперзвезда, побить старого боксера не так уж убедительно, да еще сам оказался в нокдауне, быстро задохся. Если бы в месте Кличко был бы более молодой агрессивный и техничный боксер, то Джошуа проиграл бы
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WBOKING Сегодня 04:02
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 231
Ера ,Фьюри накажет бодибилдера
Ответить 1
 
Нурик Сегодня 03:56
Статус: Дублёр
Рейтинг: 183
Красивый бой получился. Они оба молодцы. Кличко надо завязывать с боксом, все таки уже возраст(41). А так молодец, хорошо держался. Джошуа лучший супертяжеловес. Мои поздравления.
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Методист ******* Сегодня 03:59
Статус: Дублёр
Рейтинг: 184
Нурик,мером Одессы
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WBOKING Сегодня 03:57
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 231
Цыганский король вернется и всех накажет
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WBOKING Сегодня 03:59
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 231
Лучший супер-тяж Фьюри, полутяж Андре Уорд, средне-вес Сондерс, легковес Ригондо
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Методист ******* Сегодня 04:02
Статус: Дублёр
Рейтинг: 184
Кличко во всяком случае останется одним из лучших...он молодец я лично его поддерживаю...спасибо тебе Вова...чума...
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Станислав Сегодня 04:03
Статус: Профи
Рейтинг: 307
Красивый бой! Владимир красавец! Джошуа чемпион спору нет!
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NIK Сегодня 04:03
Статус: Дублёр
Рейтинг: 122
Ура!!! Болел за Джошуа. Хватит Кличко оппонентов меньше ростом и с более короткими руками джебом молотить. А здесь равного роста соперник.
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