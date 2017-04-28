Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко

Сам британец успел побывать в нокдауне.
Сегодня 03:46
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Фото Reuters©
Британец Энтони Джошуа техническим нокаутом победил украинца Владимира Кличко, передает корреспондент Vesti.kz.
Их бой стал главным событием вечера бокса на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился в 11-м раунде. На кону в поединке стояли пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и IBO. Видео всех нокдаунов и нокдауна можно посмотреть здесь.
Первый нокдаун случился в пятом раунде, когда успеха достигла комбинация Джошуа. К удивлению, Кличко смог быстро восстановиться и также ответил серией ударов. В шестом раунде украинец и вовсе отправил Джошуа в нокдаун - британец впервые в карьере оказался на канвасе.
Решающими стали заключительные - чемпионские раунды. В 11-м Джошуа во второй раз отправил Кличко в нокдаун. Украинец сумел подняться, однако через мгновение опять оказался на канвасе. После второго подряд нокдауна Кличко поднялся, но рефери остановил бой и засчитал технический нокаут.
Для 27-летнего Джошуа эта победа стала 19-й в карьере и 19-й досрочной. Британец по-прежнему не имеет поражений.
Для 41-летнего Кличко поражение стало пятым в карьере и четвертым - досрочным. Кроме того, украинец проиграл второй подряд бой - в ноябре 2015 года он по очкам уступил еще одному британцу Тайсону Фьюри (25-0, 18 КО). В активе Кличко также 64 победы (53 нокаутом).
Их бой стал главным событием вечера бокса на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился в 11-м раунде. На кону в поединке стояли пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и IBO. Видео всех нокдаунов и нокдауна можно посмотреть здесь.
Первый нокдаун случился в пятом раунде, когда успеха достигла комбинация Джошуа. К удивлению, Кличко смог быстро восстановиться и также ответил серией ударов. В шестом раунде украинец и вовсе отправил Джошуа в нокдаун - британец впервые в карьере оказался на канвасе.
Решающими стали заключительные - чемпионские раунды. В 11-м Джошуа во второй раз отправил Кличко в нокдаун. Украинец сумел подняться, однако через мгновение опять оказался на канвасе. После второго подряд нокдауна Кличко поднялся, но рефери остановил бой и засчитал технический нокаут.
Для 27-летнего Джошуа эта победа стала 19-й в карьере и 19-й досрочной. Британец по-прежнему не имеет поражений.
Для 41-летнего Кличко поражение стало пятым в карьере и четвертым - досрочным. Кроме того, украинец проиграл второй подряд бой - в ноябре 2015 года он по очкам уступил еще одному британцу Тайсону Фьюри (25-0, 18 КО). В активе Кличко также 64 победы (53 нокаутом).