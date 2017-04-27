Де Ла Хойя назвал возможную дату боя "Канело" - Головкин и поддержал отказ GGG от поединка в июне

Казахстанец хочет встретиться с победителем поединка Альварес - Чавес.
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Коллаж Desde el Ring
Промоутер Оскар Де Ла Хойя в интервью BoxingScene заявил, что бокс в 2017 году возвращается на свои высокие позиции.
В аргумент владелец компании Golden Boy привел два боя. Среди них - встреча украинского супертяжеловеса Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа и поединок мексиканцев Сауля "Канело" Альвареса и Хулио Сезара Чавеса-младшего.
Кроме того, Де Ла Хойя, представляющий интересы как раз "Канело", не исключил вероятность его боя с казахстанцем Геннадием Головкиным в сентябре. Промоутер отметил, что в этом может помочь отказ GGG от боя в июне.
"Да, это действительно идет на пользу, но посмотрим. 2017 год может стать лучшим годом для бокса за последнее время. Уже точно будут бои "Канело" - Чавес и Кличко - Джошуа, а возможно - еще и "Канело" - GGG в сентябре.
Я имею в виду, что бокс может вернуться на свои высокие позиции. Это моя ответственность как промоутера. И я верю, что это случится, и никому не позволю опустить вниз", - сказал Де Ла Хойя.
Ранее промоутер Том Леффлер, представляющий интересы Головкина, заявил, что казахстанский боксер хочет вернуться на ринг в сентябре и встретиться с победителем боя Альварес - Чавес-младший.
Все новости о возможном бое Головкин - Альварес
В аргумент владелец компании Golden Boy привел два боя. Среди них - встреча украинского супертяжеловеса Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа и поединок мексиканцев Сауля "Канело" Альвареса и Хулио Сезара Чавеса-младшего.
Кроме того, Де Ла Хойя, представляющий интересы как раз "Канело", не исключил вероятность его боя с казахстанцем Геннадием Головкиным в сентябре. Промоутер отметил, что в этом может помочь отказ GGG от боя в июне.
"Да, это действительно идет на пользу, но посмотрим. 2017 год может стать лучшим годом для бокса за последнее время. Уже точно будут бои "Канело" - Чавес и Кличко - Джошуа, а возможно - еще и "Канело" - GGG в сентябре.
Я имею в виду, что бокс может вернуться на свои высокие позиции. Это моя ответственность как промоутера. И я верю, что это случится, и никому не позволю опустить вниз", - сказал Де Ла Хойя.
Ранее промоутер Том Леффлер, представляющий интересы Головкина, заявил, что казахстанский боксер хочет вернуться на ринг в сентябре и встретиться с победителем боя Альварес - Чавес-младший.
Все новости о возможном бое Головкин - Альварес