Нам не нужен долгий перерыв. Мы хотим реванша с Головкиным - тренер Джейкобса

Он считает, что американец и казахстанец - два лучших средневеса планеты.
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Фото USA Today
Американский тренер Андре Розье в интервью BoxingScene рассказал о планах своего подопечного Дэниэла Джейкобса (32-2, 29 КО).
В последнем бою Джейкобс 18 марта проиграл единогласным решением судей казахстанцу Геннадию Головкину (37-0, 33 КО), который владеет поясами чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Поединок продлился все 12 раундов, а в четвертом американец побывал в нокдауне.
По словам Розье, Джейкобс не планирует делать долгий перерыв в карьере и намерен в скором времени вернуться в ринг. Тренер видит идеальным сценарием возвращения реванш против Головкина.
"Я дал ему перерыв, чтобы он отдохнул и насладился жизнью, - говорит Розье о Джейкобсе. - Скорее всего, в середине мая он вернется к тренировкам. Потом мы решим, кто станет следующим соперником.
Лично для меня привлекательным выглядит вариант реванша с Головкиным. Эти два парня - два лучших средневеса в мире, и без всяких исключений! Черт возьми, они могли бы провести друг с другом четыре или пять боев, потому что их первый поединок получился великолепным. Я уверен, что это понравится абсолютно всем.
Пока мы не узнаем, кто будет следующим соперником, будем держать Дэнни в лучшей форме. Нам остается только ждать. Возвращение летом? Без сомнения, я за такой вариант. Я не знаю, случится ли это, но я хотел бы. Не возражаю я и против сентября, и не важно, где это случится.
Я бы не хотел, чтобы перерыв затягивался на девять или одиннадцать месяцев. Это будет нелепо и не имеет смысла. Если вы хотите, чтобы ваши фанаты помнили о вас, нужно проводить бои".
Отметим, что Головкин сразу после боя заявил о готовности дать реванш Джейкобсу. Ожидается, что казахстанец вернется в ринг в сентябре. По словам промоутера Тома Леффлера, Головкин намерен встретиться с победителем майского боя между мексиканцами Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 32 КО) и Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50-2-1, 32 КО).
В последнем бою Джейкобс 18 марта проиграл единогласным решением судей казахстанцу Геннадию Головкину (37-0, 33 КО), который владеет поясами чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Поединок продлился все 12 раундов, а в четвертом американец побывал в нокдауне.
По словам Розье, Джейкобс не планирует делать долгий перерыв в карьере и намерен в скором времени вернуться в ринг. Тренер видит идеальным сценарием возвращения реванш против Головкина.
"Я дал ему перерыв, чтобы он отдохнул и насладился жизнью, - говорит Розье о Джейкобсе. - Скорее всего, в середине мая он вернется к тренировкам. Потом мы решим, кто станет следующим соперником.
Лично для меня привлекательным выглядит вариант реванша с Головкиным. Эти два парня - два лучших средневеса в мире, и без всяких исключений! Черт возьми, они могли бы провести друг с другом четыре или пять боев, потому что их первый поединок получился великолепным. Я уверен, что это понравится абсолютно всем.
Пока мы не узнаем, кто будет следующим соперником, будем держать Дэнни в лучшей форме. Нам остается только ждать. Возвращение летом? Без сомнения, я за такой вариант. Я не знаю, случится ли это, но я хотел бы. Не возражаю я и против сентября, и не важно, где это случится.
Я бы не хотел, чтобы перерыв затягивался на девять или одиннадцать месяцев. Это будет нелепо и не имеет смысла. Если вы хотите, чтобы ваши фанаты помнили о вас, нужно проводить бои".
Отметим, что Головкин сразу после боя заявил о готовности дать реванш Джейкобсу. Ожидается, что казахстанец вернется в ринг в сентябре. По словам промоутера Тома Леффлера, Головкин намерен встретиться с победителем майского боя между мексиканцами Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 32 КО) и Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50-2-1, 32 КО).