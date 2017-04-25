На EXPO-2017 планируем еще один вечер бокса. В главном бою будет разыгран титул WBC - Бекхожин

Переговоры ведутся с президентом WBC.
Ссылки по теме:
- Президент Федерации профи-бокса Казахстана прокомментировал ситуацию с боем Шариповой в Астане
- В EXPO-2017 прокомментировали ситуацию с вечерами бокса Головкина и Ислама в Астане
- Главный бой вечера бокса за титул WBC в Астане может пройти без казахстанцев
Президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о планах по проведению еще одного вечера бокса в Астане.
- Мы планируем еще один, отдельный вечер бокса на территории EXPO. Это будет большое красочное шоу. Почетным гостем вечера будет Серик Конакбаев, - отметил Бекхожин.
- Это будет отдельное событие от вечера бокса Каната Ислама?
- Да, Канат Ислам проведет отдельный вечер бокса, а здесь, на территории EXPO, состоится другое событие. По дате еще не определили. Либо 25, либо 28 августа. Сейчас начнутся переговоры, чтобы определить, чей график позволит приехать на EXPO.
Я разговаривал с промоутером Фирузы Шариповой. У них большой интерес провести бой за чемпионский пояс. Еще мы переговорим с президентом WBC Маурисио Сулейманом по приглашению хороших мексиканских боксеров. Гвоздем вечера должен стать титульный бой за пояс WBC. Однако это будет сюрпризом для болельщиков, поэтому не спрашивайте, кто из боксеров будет его оспаривать.
Ранее Бекхожин сообщал о переговорах по проведению боя казахстанского профессионального боксера Фирузы Шариповой в Астане.
Стоит отметить, что вице-президент Федерации профессионального бокса Виктор Демьяненко заявил, что главный бой вечера в Астане за пояс WBC может пройти без участия казахстанцев. В то же время команда Каната Ислама уже заявила о проведении вечера в Астане в сентябре и объявила о дате продажи билетов.
Напомним, юбилейная 55-ая конвенция WBC запланирована в период с 31 августа по 9 сентября. Флаг организации уже передан на хранение в штаб-квартиру EXPO 2017.