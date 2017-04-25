Мы передали флаг WBC на хранение в штаб-квартиру EXPO-2017 - Бекхожин

55 конвенция WBC пройдет в период с 31 августа по 9 сентября в Астане.
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Президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин сообщил корреспонденту Vesti.kz о передаче флага WBC (Всемирного боксерского совета) представителям международной выставки EXPO-2017 в Астане.
"Во время проведения Конвенции в Майями нам передали этот флаг. Кто его получает, тот и проводит следующую конвенцию. Мы передали на хранение в штаб-квартиру EXPO-2017 к Ахметжану Есимову. Это сигнал к тому, что конвенция уже близко. До начала конвенции он будет находиться на выставке, а затем вместе с флагами стран-участниц отправится на саму конвенцию", - отметил Бекхожин.
Ранее Бекхожин раскрыл некоторые подробности конвенции и анонсировал приезд американца Флойда Мейвезера-младшего в Астану.
Отметим, что одним из первых о желании посетить конвенцию сообщил звезда мирового бокса Майк Тайсон.
Напомним, о праве Астаны провести 55-ю юбилейную конвенцию WBC было объявлено в декабре прошлого года. Она состоится в период с 31 августа по 9 сентября.