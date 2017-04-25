Поражение от Казахстана стоило сборной Украине по хоккею понижения в классе

А казахстанские хоккеисты продолжают борьбу за путевку в элитный дивизион.
Сегодня 09:34
Ссылки по теме:
- Сборная Казахстана по хоккею обыграла Украину и одержала третью победу на чемпионате мира
- Лифт сломался? Сборная Казахстана по хоккею рискует впервые с 2009 года остаться в первом дивизионе
- Спасительный вариант, или как Казахстан должен доиграть ЧМ-2017 для возвращения в элиту хоккея
Хоккеисты сборной Украины. Фото с сайта iihf.com
Фиаско обернулось выступление сборной Украины по хоккею на домашнем чемпионате мира в первом дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Подопечные Александра Савицкого в предпоследнем матче турнира уступили команде Казахстана (2:4). Для сборной Украины это поражение стало четвертым в четырех играх.
Таким образом, за тур до конца чемпионата мира Украина забронировала за собой последнее место в группе и понижение в дивизион 1В. Матч против сборной Южной Кореи станет для хозяев "матчем престижа".
Что касается Казахстана, то он продолжает борьбу за одну из двух путевок в элитный дивизион. В последнем матче на ЧМ подопечные Эдуарда Занковца, набравшие восемь очков в четырех играх, встретятся с Венгрией 28 апреля.
Напомним, лидирует в группе с девятью очками в трех играх Южная Корея, которая сегодня, 27 апреля, сыграет с главным конкурентом казахстанцев - командой Австрии, имеющей в своем активе шесть баллов после трех туров.
Подопечные Александра Савицкого в предпоследнем матче турнира уступили команде Казахстана (2:4). Для сборной Украины это поражение стало четвертым в четырех играх.
Таким образом, за тур до конца чемпионата мира Украина забронировала за собой последнее место в группе и понижение в дивизион 1В. Матч против сборной Южной Кореи станет для хозяев "матчем престижа".
Что касается Казахстана, то он продолжает борьбу за одну из двух путевок в элитный дивизион. В последнем матче на ЧМ подопечные Эдуарда Занковца, набравшие восемь очков в четырех играх, встретятся с Венгрией 28 апреля.
Напомним, лидирует в группе с девятью очками в трех играх Южная Корея, которая сегодня, 27 апреля, сыграет с главным конкурентом казахстанцев - командой Австрии, имеющей в своем активе шесть баллов после трех туров.