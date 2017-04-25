Сборная Казахстана по хоккею обыграла Украину и одержала третью победу на чемпионате мира

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Саутгемптон 4:2
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Спартак М Урал 1:0
Оренбург Зенит 0:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эйбар Атлетик 0:1
Спортинг Х Эспаньол 1:1
Атлетико М Вильярреал 0:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Пескара Рома 1:4
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 2:1
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 2:0
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 0:3
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Австрия 1:3
Казахстан Польша 1:0 ОТ
Венгрия Южная Корея 1:3
Украина Австрия 0:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 5:0
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 19:00
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Теннис. Турнир ATP Будапешт (Венгрия) 2017
Кукушкин Лоренци 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Фаббиано Недовесов 2:1
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Ян Бублик 0:2
Драганья, Драганья Елгин, Голубев 2:0
Шафранек Бублик 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Давыдов, Мнушкин Джавакян, Евсеев 2:1
Аяп, Ботезан Нарбеков, Жукаев 2:0
Чемботаев, Ташбулатов Гахов, Хасанов 0:2
Евсеев Киямов 2:1
Овчаров Хасанов 0:2
Вилелья Мартинес Ташбулатов 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Янчук, Палкина Айнитдинова, Меренкова 1:2
Вардхан Хабибулин 2:0
Айнитдинова Меренкова 2:0
Попко Саидкаримов 2:0
Файзиев, Хабибулин Музаев, Пулатов 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Вонгтеанчай 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/4"
Калкенова Мордергер 0:2
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия Новая Зеландия 18:3
Япония США 8:10
Китай Казахстан 6:7
Китай Новая Зеландия 9:7
США Казахстан 15:10
Япония Австралия 12:13 Б
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Лестер Сити 00:45
Кристал Пэлас Тоттенхэм 01:00
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Оренбург Зенит 0:1
Амкар Краснодар 20:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Депортиво Реал М 01:30
Алавес Эйбар 23:30
Севилья Сельта 00:30
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 17:25
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 13:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Попко Файзиев 11:00
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 13:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Грамматикопулу 11:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Джанг, Чу-Хуань Мартин, Недовесов 11:00
Водное поло. Мировая лига 2016/17
США Китай 11:30
Новая Зеландия Япония 12:50
Австралия Казахстан 14:10
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Вольфсбург Бавария 22:30
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Лестер Сити 00:45
Кристал Пэлас Тоттенхэм 01:00
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Уотфорд Ливерпуль 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Амкар Краснодар 20:00
Локомотив М Рубин 19:30
ЦСКА М Спартак М 20:00
Крылья Советов Оренбург 18:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Депортиво Реал М 01:30
Алавес Эйбар 23:30
Севилья Сельта 00:30
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 00:45
Торино Сампдория 22:00
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы
Тобол Иртыш
Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
Кайрат Акжайык 18:00
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Иртыш Ордабасы
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 22:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Реал М Атлетико М 00:45
ФК Монако Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Аякс Лион 22:45
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Водное поло. Мировая лига 2016/17
США Китай 11:30
Новая Зеландия Япония 12:50
Австралия Казахстан 14:10
Казахстан Новая Зеландия 11:30
Япония Китай 12:50
Австралия США 14:10
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 13:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Попко Файзиев 11:00
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 13:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Грамматикопулу 11:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Джанг, Чу-Хуань Мартин, Недовесов 11:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Фаулер
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
Обсуждаемые

Лучший гол восьмого тура КПЛ?

Сборная Казахстана по хоккею обыграла Украину и одержала третью победу на чемпионате мира

По ходу матча команда Занковца упустила преимущество в две шайбы.

Ссылки по теме:

18 Комментариев
Сборная Казахстана обыграла Украину в матче группы "А" первого дивизиона чемпионата мира по хоккею в Киеве, передает корреспондент Vesti.kz

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Эдуарда Занковца. При этом по ходу матча казахстанцы упустили преимущество в две шайбы. С подробной статистикой игры можно ознакомиться здесь.

Счет же был открыт на четвертой минуте. Автором шайбы стал Найджел Доус, а ассистентами выступили Максим Семенов и Брэндон Боченски. Второй раз казахстанцы отличились в большинстве за секунду до сирены. Комбинацию с участием всего того же Боченски и Дастина Бойда удачно завершил Мартин Сен-Пьер

Неудачно сложился для сборной Казахстана второй период. Украинцы смогли сравнять счет, забросив две шайбы в ворота Виталия Колесника за 51 секунду: на 34-й минуте отличился Дмитрий Нименко, а на 35-й - Сергей Бабинец

Вырвать победу сборная Казахстана смогла в заключительном периоде. На 42-й минуте третью шайбу в ворота Украины отправил Никита Михайлис, отличившийся с передачи Романа Старченко. Окончательный же счет в большинстве на 58-й минуте установил Брэндон Боченски, которому ассистировали Доус и Дмитрий Степанов

Ранее на ЧМ сборная Казахстана победила в основное время Австрию (3:2), проиграла Южной Корее (2:5) и обыграла в овертайме Польшу (1:0). Таким образом, в активе команды Занковца - восемь очков. 

В последнем матче на ЧМ сборная Казахстана 28 апреля встретится с Венгрией. Эта игра начнется в 16:30 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport. 

На данный момент с 12 очками в группе лидирует Южная Корея, далее идут Казахстан (8), Австрия (6), Польша (4), Венгрия (3) и Украина (0). При этом казахстанцы и украинцы провели уже четыре матча, тогда как другие команды - три. 
  Комментариев: 18
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
тигр котовский Сегодня 01:44
Статус: Дублёр
Рейтинг: 120
Венгры сложней Украины соперник
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 01:49
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1282
Завтра болеем за корейцев в игре с Австрией.
Ответить 1
 
Bauka Сегодня 01:50
Статус: Юниор
Рейтинг: 61
Әзер жеңді,енді ертең Кәрістер жеңсе екен.
Ответить 0
 
Жомарт Габдуллин Сегодня 01:50
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 610
С победой!! Молодцы!!!
Ответить 1
 
Tamasai Сегодня 01:51
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1033
Австрия и Корея будут решать судьбу Казахстана и то при условий,что одолеем с горем пополам Венгров
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 01:55
Статус: Дублёр
Рейтинг: 120
Tamasai,ещё и венгров в основное время надо обыграть помимо этого
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 01:51
Статус: Дублёр
Рейтинг: 120
Судья австриец был ну и дела
Ответить 1
 
Марат Сариев Сегодня 01:52
Статус: Дублёр
Рейтинг: 136
Очень слабый нападение и защита тоже самое хот слабый соперник Систем игр как Барыс поменять тренера срочно!!!!
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 01:54
Статус: Дублёр
Рейтинг: 120
С такой игрой в элите делать не фиг всеравно не рад лысому Украине чуть не влетели
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 01:54
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1282
Если честно то не хочется даже смотреть игру наших, эти потери, падают на ровном месте, никакой мысли в атаке, ни нацеленности на чужие ворота, абсолютно НИЧЕГО. Сенпьер ноль, Савченко, Липин, Трясунов и Лакиза полные нули, но самый главный ноль это Колесник, который за 4 игры пропускает 9 шайб ептыть
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 01:57
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4495
Санек Васильев, Липин даже не ноль, а просто в минус ушел((
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 02:06
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1282
Fankz, Да за одного только Липина нужно лысого гнать из сборной)))
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 01:58
Статус: Дублёр
Рейтинг: 120
Ужас тяжело смотреть казахстанские хокки по шайбе попасть не могуть на ровном месте шайбу теряют прозебали атаки украинцев много брака косых ударов
Ответить 0
 
Рауан Еркебаев Сегодня 02:00
Статус: МСМК
Рейтинг: 897
Наконецто закончилось это мучение на льду ,что за балбесы один период играют другой проваливают и это Украина которая уже оффициально расспрощался этим дивизионом
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 02:06
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4495
Рауан Еркебаев, чуть было опять сенсацию не сотворили((
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 02:07
Статус: Дублёр
Рейтинг: 120
Рауан Еркебаев,нет ещё игра с венграми а это значит твой страдания ещё впереди
Ответить 0
 
Tashkenbay Botanov Сегодня 02:01
Статус: Юниор
Рейтинг: 50
Главное что нам делать этим составом а "элите"!!!
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 02:05
Статус: Дублёр
Рейтинг: 120
Tashkenbay Botanov ясное дело в элите быть только пушечным мясом но в элиту ещё надо выти
Ответить 0
 