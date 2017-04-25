Видеообзор матча Казахстан - Украина на чемпионате мира по хоккею

В этой игре было заброшено шесть шайб.
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Фото с официального сайта IIHF
Сборная Казахстана обыграла Украину в матче группы "А" первого дивизиона чемпионата мира по хоккею в Киеве, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Эдуарда Занковца. При этом по ходу матча казахстанцы упустили преимущество в две шайбы. С подробной статистикой игры можно ознакомиться здесь.
В составе сборной Казахстана в матче с Украиной отличились Найджел Доус, Мартин Сен-Пьер, Никита Михайлис и Брэндон Боченски.
В последнем матче на ЧМ сборная Казахстана 28 апреля встретится с Венгрией. Эта игра начнется в 16:30 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
На данный момент с 12 очками в группе лидирует Южная Корея, далее идут Казахстан (8), Австрия (6), Польша (4), Венгрия (3) и Украина (0). При этом казахстанцы и украинцы провели уже четыре матча, тогда как другие команды - три.
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Эдуарда Занковца. При этом по ходу матча казахстанцы упустили преимущество в две шайбы. С подробной статистикой игры можно ознакомиться здесь.
В составе сборной Казахстана в матче с Украиной отличились Найджел Доус, Мартин Сен-Пьер, Никита Михайлис и Брэндон Боченски.
В последнем матче на ЧМ сборная Казахстана 28 апреля встретится с Венгрией. Эта игра начнется в 16:30 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
На данный момент с 12 очками в группе лидирует Южная Корея, далее идут Казахстан (8), Австрия (6), Польша (4), Венгрия (3) и Украина (0). При этом казахстанцы и украинцы провели уже четыре матча, тогда как другие команды - три.