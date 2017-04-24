"Канело", 6 мая ты упадешь. Публика хочет увидеть тебя на полу, и она это получит - Чавес-младший

Бой двух мексиканцев пройдет в Лас-Вегасе в промежуточном весе.
Сегодня 11:50
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Фото с сайта Sky Sports
Экс-чемпион мира в среднем весе мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес-младший (50-2-1, 32 КО) выразил уверенность, что одержит победу в предстоящем бою со своим соотечественником Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).
"Канело", готовься 6 мая. Ты упадешь. Публика хочет увидеть тебя на полу, и она это получит. Теперь тебе предстоит бой с реальным бойцом, а не со стариком или малышом", - цитирует Чавеса-младшего Boxingnews24.com.
Сам поединок состоится 6 мая в Лас-Вегасе на арене T-Mobile и пройдет в рамках промежуточного веса 164,5 фунта. На кону будет стоять специальный пояс WBC.
Ожидается, что после этого "Канело" встретится с Головкиным, с которым ведет переговоры об организации поединка в сентябре. Однако Чавес-младший сомневается, что этот бой когда-либо состоится.
"Канело", готовься 6 мая. Ты упадешь. Публика хочет увидеть тебя на полу, и она это получит. Теперь тебе предстоит бой с реальным бойцом, а не со стариком или малышом", - цитирует Чавеса-младшего Boxingnews24.com.
Сам поединок состоится 6 мая в Лас-Вегасе на арене T-Mobile и пройдет в рамках промежуточного веса 164,5 фунта. На кону будет стоять специальный пояс WBC.
Ожидается, что после этого "Канело" встретится с Головкиным, с которым ведет переговоры об организации поединка в сентябре. Однако Чавес-младший сомневается, что этот бой когда-либо состоится.