Победителю боя "Канело" - Чавес посоветовали пересмотреть выступление Джейкобса для успешного боя против Головкина

Американец стал первым соперником GGG, кто выстоял 12 раундов.
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Фото с сайта boxingscene.com
Известный в мире бокса мексиканский тренер Джоэл Диас высказал свое мнение о последнем поединке чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) против американца Дэнила Джейкобса (32-2, 29 КО).
Их поединок состоялся 18 марта в Нью-Йорке и завершился победой Головкина единогласным решением судей. При этом Джейкобс, побывавший в нокдауне в четвертом раунде, стал первым соперником GGG, который прошел всю дистанцию.
По мнению Диаса, победитель боя двух мексиканцев Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО) и Хулио Сезара Чавеса-младшего (50-2-1, 32 КО) должен непременно встретиться с Головкиным.
"Джейкобс дал отличный бой Головкину. Победитель боя "Канело" - Чавес должен пересмотреть этот поединок. Джейкобс подготовил хороший план на бой. Лично я увидел для себя несколько вещей, которые я могу использовать при работе с бойцами, чтобы они хорошо выступили против Triple G. Головкин всегда ищет нокаут, но когда с ним начинаешь немного боксировать, он теряется в ринге, потому что он во многом зависит от своей силы. Как бы то ни было, мы хотим увидеть победителя боя "Канело" - Чавес против Головкина", - заявил Диас в интервью Villainfy Media.
Бой двух мексиканцев состоится 6 мая в Лас-Вегасе и пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта. Ранее Чавес-младший оценил свои шансы и "Канело" на победу в бою с Головкиным.
Их поединок состоялся 18 марта в Нью-Йорке и завершился победой Головкина единогласным решением судей. При этом Джейкобс, побывавший в нокдауне в четвертом раунде, стал первым соперником GGG, который прошел всю дистанцию.
По мнению Диаса, победитель боя двух мексиканцев Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО) и Хулио Сезара Чавеса-младшего (50-2-1, 32 КО) должен непременно встретиться с Головкиным.
"Джейкобс дал отличный бой Головкину. Победитель боя "Канело" - Чавес должен пересмотреть этот поединок. Джейкобс подготовил хороший план на бой. Лично я увидел для себя несколько вещей, которые я могу использовать при работе с бойцами, чтобы они хорошо выступили против Triple G. Головкин всегда ищет нокаут, но когда с ним начинаешь немного боксировать, он теряется в ринге, потому что он во многом зависит от своей силы. Как бы то ни было, мы хотим увидеть победителя боя "Канело" - Чавес против Головкина", - заявил Диас в интервью Villainfy Media.
Бой двух мексиканцев состоится 6 мая в Лас-Вегасе и пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта. Ранее Чавес-младший оценил свои шансы и "Канело" на победу в бою с Головкиным.