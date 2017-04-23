Чавес-младший оценил свои шансы и "Канело" на победу в бою против Головкина

6 мая в Лас-Вегасе состоится поединок двух мексиканцев.
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Фото с сайта boxingscene.com
Экс-чемпион мира в среднем весе мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес-младший (50-2-1, 32 КО) оценил свои шансы и своего следующего соперника Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО) на победу в потенциальном бою против казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО).
"Думаю, это трудный поединок для Головкина, - сказал Чавес в интервью EsNews относительно того, сможет ли GGG побить "Канело". - Головкин жестко бьет, но его можно победить. Я знаю, что могу одолеть любого бойца в своем весе, когда нахожусь в отличной форме".
6 мая Чавесу-младшему предстоит провести бой с "Канело". Он пройдет в Лас-Вегасе в рамках промежуточного веса.
В то же время команда "Канело" ведет переговоры с Головкиным по поединку, который может состояться в сентябре этого года.
Однако Чавес-младший сомневается, что его соотечественник станет когда-либо драться с Головкиным. По его словам, "Канело" во время спаррингов прочувствовал на себе силу GGG и потому не будет этого делать.
"Думаю, это трудный поединок для Головкина, - сказал Чавес в интервью EsNews относительно того, сможет ли GGG побить "Канело". - Головкин жестко бьет, но его можно победить. Я знаю, что могу одолеть любого бойца в своем весе, когда нахожусь в отличной форме".
6 мая Чавесу-младшему предстоит провести бой с "Канело". Он пройдет в Лас-Вегасе в рамках промежуточного веса.
В то же время команда "Канело" ведет переговоры с Головкиным по поединку, который может состояться в сентябре этого года.
Однако Чавес-младший сомневается, что его соотечественник станет когда-либо драться с Головкиным. По его словам, "Канело" во время спаррингов прочувствовал на себе силу GGG и потому не будет этого делать.