Чемпион WBC захочет показать себя на конвенции в Астане и Исламу нужно воспользоваться этим фактором - Демьяненко

Вечер бокса запланирован на 9 сентября.
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Джермелл Чарло. Фото: WBC
Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко рассказал корреспонденту Vesti.kz о том, насколько вероятен титульный бой казахстанского боксера-профессионала Каната Ислама, выступающего в первом среднем весе, на вечере бокса в Астане.
"Есть большая вероятность, что Исламу удастся провести титульный бой. Нужно вытаскивать чемпиона, создавать ему хорошие условия. На конвенции WBC не принято боксировать за другой титул. Обычно на таких форумах проводится защита своего титула. Я думаю, действующий чемпион захочет показать себя на конвенции и Исламу удастся воспользоваться этим фактором", - отметил Демьяненко.
Отметим, что на сегодняшний день пояс чемпиона мира по версии WBC принадлежит американцу Джермеллу Чарло.
Добавим, что, по сообщению представителя Ислама Берика Султана, следующий бой казахстанец проведет 26 мая во Флориде против мексиканского боксера Норберто Гонсалеса. Ожидается, что после этого поединка станет известен соперник Ислама по титульному поединку в Астане, который запланирован на сентябрь. Вечер бокса пройдет в рамках конвенции WBC и будет посвящен международной выставке EXPO-2017.
Ранее Демьяненко раскритиковал промоутера Ислама Нельсона Лопеса за подбор соперников.
Напомним, что в своем последнем бою 18 февраля в США Ислам уже в первом раунде нокаутировал бразильца Робсона Асиса. После боя казахстанец бросил вызов чемпиону WBO в первом среднем весе мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу и экс-чемпиону в среднем весе пуэрториканцу Мигелю Котто.
"Есть большая вероятность, что Исламу удастся провести титульный бой. Нужно вытаскивать чемпиона, создавать ему хорошие условия. На конвенции WBC не принято боксировать за другой титул. Обычно на таких форумах проводится защита своего титула. Я думаю, действующий чемпион захочет показать себя на конвенции и Исламу удастся воспользоваться этим фактором", - отметил Демьяненко.
Отметим, что на сегодняшний день пояс чемпиона мира по версии WBC принадлежит американцу Джермеллу Чарло.
Добавим, что, по сообщению представителя Ислама Берика Султана, следующий бой казахстанец проведет 26 мая во Флориде против мексиканского боксера Норберто Гонсалеса. Ожидается, что после этого поединка станет известен соперник Ислама по титульному поединку в Астане, который запланирован на сентябрь. Вечер бокса пройдет в рамках конвенции WBC и будет посвящен международной выставке EXPO-2017.
Ранее Демьяненко раскритиковал промоутера Ислама Нельсона Лопеса за подбор соперников.
Напомним, что в своем последнем бою 18 февраля в США Ислам уже в первом раунде нокаутировал бразильца Робсона Асиса. После боя казахстанец бросил вызов чемпиону WBO в первом среднем весе мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу и экс-чемпиону в среднем весе пуэрториканцу Мигелю Котто.