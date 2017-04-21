Полное видео боя Рамирес - Бурсак

Мексиканец защитил титул чемпиона WBO.
Сегодня 13:05
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Фото с сайта roundbyroundboxing.com
Предлагаем вашему вниманию полное видео боя между мексиканским боксером Хильберто Рамиресом и украинцем Максимом Бурсаком.
Поединок состоялся в рамках вечера бокса в Карсоне (штат Калифорния, США) и продлился все отведенные 12 раундов. Рамирес одержал победу единогласным судейским решением и удачно провел свою первую защиту титула чемпиона WBO во втором среднем весе.
После победы Рамирес бросил вызов Геннадию Головкину.