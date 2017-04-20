"Канело", похоже, не понимает, что его ждет тяжелейшее противостояние со мной - Чавес-младший

Чавес пообещал нокаутировать Альвареса в предстоящем бою в Лас-Вегасе.
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Хулио Сезар Чавес-младший. Фото с сайта AllBoxing.ru
Экс-чемпион мира по версии WBC в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший (50-2-1, 32 КО) до седьмого пота трудится в тренировочном лагере на мексиканском высокогорье в комплексе Otomí Ceremonial Center. Здесь под неусыпным оком коуча из Зала боксерской славы Игнасио Беристайна он провел уже более 50 дней.
Чавесито убежден, что фавориту - Саулю Альваресу (48-1-1, 34 KO) - 6 мая в Лас-Вегасе (США) несдобровать.
"К дате боя у меня будет 120 раундов спаррингов. Начо очень тщательно все прорабатывает; я лучше боксирую, передвигаюсь... У меня не было 12-раундовых спаррингов с 2012 года. А тут я отработал в субботу такую дистанцию, и чувствую себя отлично.
Этот вечер запомнят. Стили, личности... Будет крутой бой, что-то вроде Моралес-Баррера. "Канело" - хороший боец, много чего демонстрирует, но я не думаю, что у него когда-либо был тяжелый бой. Точнее, ему было сложно с Мейвезером, но с крепкими орешками он не встречался. Он, похоже, воспринимает наш поединок не очень серьезно, не хочет понять, что его ждет тяжелейшее противостояние. Я нокаутирую его и не оставлю судьям шанс решить исход поединка", - приводит слова Чавеса vRINGe.com со ссылкой на ESPN Deportes.
Добавим, что бой "Канело" - Чавес-младший пройдет 6 мая в Лас-Вегасе и состоится в промежуточном весе 164,5 фунта. При этом "Канело" недавно официально объявил, что после этого поединка перейдет в средний вес, где выступает Головкин. Стороны продолжают вести переговоры по бою на сентябрь.
Чавесито убежден, что фавориту - Саулю Альваресу (48-1-1, 34 KO) - 6 мая в Лас-Вегасе (США) несдобровать.
"К дате боя у меня будет 120 раундов спаррингов. Начо очень тщательно все прорабатывает; я лучше боксирую, передвигаюсь... У меня не было 12-раундовых спаррингов с 2012 года. А тут я отработал в субботу такую дистанцию, и чувствую себя отлично.
Этот вечер запомнят. Стили, личности... Будет крутой бой, что-то вроде Моралес-Баррера. "Канело" - хороший боец, много чего демонстрирует, но я не думаю, что у него когда-либо был тяжелый бой. Точнее, ему было сложно с Мейвезером, но с крепкими орешками он не встречался. Он, похоже, воспринимает наш поединок не очень серьезно, не хочет понять, что его ждет тяжелейшее противостояние. Я нокаутирую его и не оставлю судьям шанс решить исход поединка", - приводит слова Чавеса vRINGe.com со ссылкой на ESPN Deportes.
Добавим, что бой "Канело" - Чавес-младший пройдет 6 мая в Лас-Вегасе и состоится в промежуточном весе 164,5 фунта. При этом "Канело" недавно официально объявил, что после этого поединка перейдет в средний вес, где выступает Головкин. Стороны продолжают вести переговоры по бою на сентябрь.