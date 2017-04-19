20 чемпионов за 30 лет карьеры, или 10 самых интересных фактов о тренере Головкина

Абель Санчес уже семь лет работает с Геннадием Головкиным.
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Казахстанская федерация профессионального бокса в своей группе ВКонтакте подготовила материал "10 фактов о тренере GGG Абеле Санчесе". Напомним, что Санчес с 2010 года тренирует казахстанского боксера Геннадия Головкина, который на данный момент владеет титулами WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.
Предлагаем нашим читателям ознакомиться с этими десятью фактами.
1. Санчес родился в Тихуане (Мексика) и был старшим ребенком из восьми детей.
2. В 17 лет создал свою строительную фирму в США.
3. Первым крупным контрактом, который у него появился, стало строительство дома на съемочной площадке для блокбастера 1982 года "Инопланетянин" Стивена Спилберга.
4. Абель Санчес занимался таеквондо, кикбоксингом (15 боев без поражений) и боксом (3-3-0).
5. В 1987 году Абель Санчес привел мексиканца Лупе Аквино к титулу чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBС. Это был первый его воспитанник, ставший чемпионом мира.
6. У Абеля Санчеса трое детей от первого брака: дочь и два сына.
7. В начале 2000-х сам построил свой тренировочный лагерь Big Bear.
8. За 30-летнюю карьеру тренера воспитал 20 чемпионов мира по боксу в разных весовых категориях.
9. Был признан лучшим тренером по версии известного портала Yahoo Sports и журнала Sports Illustrated.
10. В 2010 году начал тренировать Геннадия Головкина, который стал чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF.
Добавим, что следующий поединок GGG может стать самым большим для него в карьере. Планируется, что соперником выступит мексиканец Сауль "Канело" Альварес. Накануне промоутер "Канело" Оскар Де Ла Хойя заявил, что он ждет 7 мая, чтобы запустить "поезд" по раскрутке боя с Головкиным. А недавно президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин рассказал о том, что сумма гонорара казахстанца может достичь 100 миллионов долларов, и именно поэтому команда GGG решила не гнаться за двумя зайцами и не проводить бой в июле.