Чемпион WBA Гильермо Ригондо выступит в андеркарте реванша Уорд - Ковалев

В вечере бокса могут принять участие и два казахстанских боксера.
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Гильермо Ригондо. Фото с сайта tofight.ru
Чемпион мира по версии WBA во втором легчайшем весе кубинец Гильермо Ригондо (17-0, 11 KO) выступит в андеркарте вечера бокса, главным событием которого станет реванш между чемпионом WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе Андре Уордом (31-0, 15 КО) из США и россиянином Сергеем Ковалевым (30-1-1, 26 КО).
Как сообщает Fightnews, cоперником Ригондо станет непобежденный мексиканец Мойзез Флорес (25-0, 17 КО), который владеет поясами чемпиона IBO и временного чемпиона WBA.
Вечер бокса Уорд - Ковалев пройдет 17 июля на арене "Мандалай Бэй" в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Стоит отметить, что ранее Уорд назвал Ригондо лидером рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).
Добавим, что выступить в вечере бокса Уорд - Ковалев могут казахстанцы Мадияр Ашкеев (8-0, 4 КО) и Мейирим Нурсултанов (2-0, 1 КО). Их дела ведет менеджер Эгис Климас, также работающий с россиянином.
Как сообщает Fightnews, cоперником Ригондо станет непобежденный мексиканец Мойзез Флорес (25-0, 17 КО), который владеет поясами чемпиона IBO и временного чемпиона WBA.
Вечер бокса Уорд - Ковалев пройдет 17 июля на арене "Мандалай Бэй" в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Стоит отметить, что ранее Уорд назвал Ригондо лидером рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).
Добавим, что выступить в вечере бокса Уорд - Ковалев могут казахстанцы Мадияр Ашкеев (8-0, 4 КО) и Мейирим Нурсултанов (2-0, 1 КО). Их дела ведет менеджер Эгис Климас, также работающий с россиянином.