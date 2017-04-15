Андре Уорд не включил Головкина и Ковалева в свой рейтинг P4P

Лидером он считает кубинского боксера.
15 апреля 16:20
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Андре Уорд. Фото FightHub TV
Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF американец Андре Уорд в интервью BoxingScene составил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).
Первое место он отдал кубинцу Гильермо Ригондо, который владеет поясом чемпиона WBA во втором легчайшем весе.
"Никто не отдает ему должного - 300 боев в любителях, две золотые медали, но он не получает признания", - считает Уорд.
Как отмечает "Чемпионат", Уорд не включил в свой рейтинг своего следующего соперника - россиянина Сергея Ковалева, а также чемпиона WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина.
В первую же пятерку Уорда вошли: чемпион WBC и WBO в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд (США), чемпион WBO в первом среднем весе Сауль Альварес (Мексика), чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (Украина) и чемпион WBC и WBA в полусредней категории Кит Турман (США).
Первое место он отдал кубинцу Гильермо Ригондо, который владеет поясом чемпиона WBA во втором легчайшем весе.
"Никто не отдает ему должного - 300 боев в любителях, две золотые медали, но он не получает признания", - считает Уорд.
Как отмечает "Чемпионат", Уорд не включил в свой рейтинг своего следующего соперника - россиянина Сергея Ковалева, а также чемпиона WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина.
В первую же пятерку Уорда вошли: чемпион WBC и WBO в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд (США), чемпион WBO в первом среднем весе Сауль Альварес (Мексика), чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (Украина) и чемпион WBC и WBA в полусредней категории Кит Турман (США).