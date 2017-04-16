Двух казахстанских боксеров могут включить в андеркарт боя Ковалев - Уорд

Реванш россиянина с американцем намечен на 17 июня в Лас-Вегасе.
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Казахстанские боксеры-профессионалы Мадьяр Ашкеев и Мейирим Нурсултанов могут принять участие в вечере бокса, где главным событием станет поединок россиянина Сергея Ковалева и американца Андре Уорда, сообщает корреспондент Vesti.kz.
- Наш менеджер Эгис Климас после наших последних боев с Мейиримом сказал, что мы вдвоем можем в этом шоу принять участие. Будем боксировать там. Но еще идут переговоры с промоутером, - рассказал Ашкеев.
- Это будет отличное шоу...
- Да, но мы готовы показать свой лучший бокс.
Напомним, 28-летний Мадьяр Ашкеев выиграл восемь боев на профессиональном ринге (8-0-0, 4 КО), а 23-летний Мейирим Нурсултанов (2-0-0, 1 КО) победил в двух боях. Что касается россиянина Сергея Ковалева и американца Андре Уорда, то их матч-реванш намечен на 17 июня. В первом бою по очкам победил американец и выиграл чемпионские пояса по версиям WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе.