Двух казахстанских боксеров могут включить в андеркарт боя Ковалев - Уорд

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Бавария 0:0
Дармштадт 1898 Шальке-04 2:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Борнмут 4:0
Кристал Пэлас Лестер Сити 2:2
Саутгемптон Манчестер Сити 0:3
Вест Бромвич Ливерпуль 0:1
Манчестер Юнайтед Челси 2:0
Миддлсбро Арсенал 1:2
Футбол. Чемпионат России 2016/17
ЦСКА М Ростов 0:0
Спартак М Зенит 2:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Спортинг Х Реал М 2:3
Атлетико М Осасуна 3:0
Барселона Реал Сосьедад 3:2
Леганес Эспаньол 0:1
Валенсия Севилья 0:0
Гранада Сельта 0:3
Алавес Вильярреал 2:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Милан 2:2
Пескара Ювентус 0:2
Рома Аталанта 1:1
Наполи Удинезе 3:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Атырау
Шахтер Тобол 1:1
Кайсар Иртыш 1:1
Окжетпес Астана 0:3
Тараз Акжайык 0:0
Кайрат Ордабасы 3:0
Актобе Шахтер
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Гройтер Фюрт 1:0
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Динамо См Бухоро 3:1
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Минск Шахтер Сл 0:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Актобе (мол) 4:2
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 3:1
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 1:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Толеген Лисица 1:0
Ашкеев Кэмерон 1:0 ТКО
Нурсултанов Ольвера 1:0 ТКО
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Амстел Голд Рейс" 2017
Групповая гонка. Финал 261 км. 14:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Словения Казахстан 1:2 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 5:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг СКА 3:5
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 4:7
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 3:2
Номад Темиртау 1:4
Футзал. Контрольные игры 2016/17
Кайрат Синара 2:0
Кайрат Синара 4:4
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 87:90
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Капшагай Казыгурт 92:82
Алматинский Легион Тобол 100:89
Казыгурт Капшагай 53:78
Тобол Алматинский Легион 97:98
Теннис. Турнир серии ITF - "Наньнин (Китай) - 2017"
Дияс Ли 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/2"
Евсеев Салаба 0:2
Кружкова Детковская 2:0
Лисова Зюппер 0:2
Габуева, Пучкова Айнитдинова, Сосновичи 2:1
Табатруонг, Гинар Давыдов, Хасанов 2:1
Гринчишина, Корашвили Клюева, Шарифова 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Эрматов, Лукманов Мацукевич, Попко 1:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 0:2
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Арсенал 1:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Алавес Вильярреал 2:1
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 00:45
Реал М Бавария 00:45
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 0:2
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Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 23:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Номад Темиртау 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 00:30
Бавария Майнц 19:30
Шальке-04 РБ Лейпциг 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 20:00
Бернли Манчестер Юнайтед 19:15
Ливерпуль Кристал Пэлас 21:30
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 20:00
Зенит Урал 17:00
Ростов Спартак М 19:30
Краснодар Арсенал Тл 20:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 00:45
Малага Валенсия 17:00
Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Эйбар Атлетик 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Сассуоло Наполи 16:00
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Пескара Рома 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Атырау Окжетпес
Астана Тараз
Акжайык Кайсар
Ордабасы Тобол
Иртыш Кайрат 14:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий
Кайрат А Экибастуз
Махтаарал Кыран
Байконур Жетысу
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 00:45
Реал М Бавария 00:45
ФК Монако Боруссия Д 00:45
Барселона Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 17:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка
Акжайык (мол) Ордабасы (мол)
Шахтер (мол) Иртыш (мол)
Жетысу (мол) Кайсар (мол)
СДЮШОР №7 Актобе (мол)
Астана (мол) Кайрат М (мол)
Атырау (мол) Окжетпес (мол)
Тараз (мол) Алтай УК
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кыран Атырау 14:00
Махтаарал Окжетпес 15:00
Кызыл-Жар СК Ордабасы 16:00
Жетысу Астана 16:00
Тобол Шахтер 17:30
Акжайык Актобе 18:00
Иртыш Кайсар 19:00
Кайрат Тараз 19:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Мартин Недовесов 08:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Шарибаев Рамзи
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 15:10
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 16:45
Астана Тобол 19:00
Обсуждаемые

Лучший гол седьмого тура КПЛ?

Двух казахстанских боксеров могут включить в андеркарт боя Ковалев - Уорд

Реванш россиянина с американцем намечен на 17 июня в Лас-Вегасе.

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3 Комментария
Мейирим Нурсултанов. Фото Vesti.kz©
Мейирим Нурсултанов. Фото Vesti.kz©

Казахстанские боксеры-профессионалы Мадьяр Ашкеев и Мейирим Нурсултанов могут принять участие в вечере бокса, где главным событием станет поединок россиянина Сергея Ковалева и американца Андре Уорда, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Наш менеджер Эгис Климас после наших последних боев с Мейиримом сказал, что мы вдвоем можем в этом шоу принять участие. Будем боксировать там. Но еще идут переговоры с промоутером, - рассказал Ашкеев.

- Это будет отличное шоу...

- Да, но мы готовы показать свой лучший бокс.

Напомним, 28-летний Мадьяр Ашкеев выиграл восемь боев на профессиональном ринге (8-0-0, 4 КО), а 23-летний Мейирим Нурсултанов (2-0-0, 1 КО) победил в двух боях. Что касается россиянина Сергея Ковалева и американца Андре Уорда, то их матч-реванш намечен на 17 июня. В первом бою по очкам победил американец и выиграл чемпионские пояса по версиям WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе.

  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
Miss MiddleWeight Сегодня 13:28
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1576
Супер, так держать
Ответить 0
 
Нурлан Алиакбаров Сегодня 13:49
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1095
ОООО, это хорошая новость!
Ответить 0
 
Канат Рустемов Сегодня 14:32
Статус: Фанат
Рейтинг: 29
Молодцы ! Желаю удачи !
Ответить 0
 