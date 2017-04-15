Мадияр Ашкеев нокаутировал американца и одержал восьмую победу в карьере

Его соперник впервые в карьере проиграл досрочно.
Вчера 07:52
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Фото из архива Мадияра Ашкеева
Казахстанский боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев одержал победу над американцем Шоном Кэмероном, передает корреспондент Vesti.kz.
Их бой прошел в рамках вечера бокса в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США), в главном поединке которого кубинец Саливан Баррера встретится с американцем Полом Паркером.
Бой Ашкеев - Кэмерон (ранее оба бойца успешно уложились в рамки первого среднего веса - 154 фунта/69,9 кг) был остановлен в начале второй минуты седьмого раунда. Со стартового гонга казахстанец владел подавляющим преимуществом. В шестом раунде для осмотра Кэмерона был вызван врач, а в седьмом отрезке боя арбитр принял решение остановить избиение американца.
При этом сам Ашкеев получил небольшое рассечение, однако это никак не сказывалось на его действиях в ринге.
С менеджером Эгисом Климасом после боя
Для 28-летнего Ашкеева эта победа стала восьмой в карьере и четвертой, одержанной нокаутом, - он по-прежнему не имеет поражений. В свою очередь 34-летний Кэмерон потерпел третье поражение, но первое досрочное - также на его счету десять побед (пять нокаутом).
В андеркарте вечера бокса Баррера - Паркер свой бой провел и казахстанец Мейирим Нурсултанов, который одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над соперником из Мексики.
Их бой прошел в рамках вечера бокса в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США), в главном поединке которого кубинец Саливан Баррера встретится с американцем Полом Паркером.
Бой Ашкеев - Кэмерон (ранее оба бойца успешно уложились в рамки первого среднего веса - 154 фунта/69,9 кг) был остановлен в начале второй минуты седьмого раунда. Со стартового гонга казахстанец владел подавляющим преимуществом. В шестом раунде для осмотра Кэмерона был вызван врач, а в седьмом отрезке боя арбитр принял решение остановить избиение американца.
При этом сам Ашкеев получил небольшое рассечение, однако это никак не сказывалось на его действиях в ринге.
С менеджером Эгисом Климасом после боя
Для 28-летнего Ашкеева эта победа стала восьмой в карьере и четвертой, одержанной нокаутом, - он по-прежнему не имеет поражений. В свою очередь 34-летний Кэмерон потерпел третье поражение, но первое досрочное - также на его счету десять побед (пять нокаутом).
В андеркарте вечера бокса Баррера - Паркер свой бой провел и казахстанец Мейирим Нурсултанов, который одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над соперником из Мексики.