Мейирим Нурсултанов победил Хавьера Ольверу техническим нокаутом

Бой должен был длиться шесть раундов.
Вчера 07:44
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Мейирим Нурсултанов. Фото Vesti.kz©
Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов одержал победу техническим нокаутом над мексиканцем Хавьером Ольверой в среднем весе (160 фунтов - 72,6 кг) в рамках вечера бокса в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), передает корреспондент Vesti.kz.
Рефери был вынужден остановить бой во втором раунде, так как соперник Нурсултанова слишком много пропускал ударов и не смог доказать свою состоятельность. Как итог, победа казахстанца техническим нокаутом.
Это был второй бой Нурсултанова на профи-ринге. В ноябре 2016 года он единогласным решением судей победил американца Генри Бекфорда, проведя на ринге все шесть раундов.
В рамках вечера бокса в Анкасвилле свой поединок провел еще один казахстанский боксер - Мадияр Ашкеев, который победил техническим нокаутом американца Шона Кэмерона. Подробнее о об этом бое читайте здесь.
Напомним, главным событием шоу станет бой между кубинцем Саливаном Баррерой (18-1, 13 КО) и Полом Паркером (8-1, 4 КО) из США. Для Барреры этот поединок станет вторым после расставания с тренером Абелем Санчесом, случившегося после поражения от Андре Уорда (31-0, 15 KO).
Рефери был вынужден остановить бой во втором раунде, так как соперник Нурсултанова слишком много пропускал ударов и не смог доказать свою состоятельность. Как итог, победа казахстанца техническим нокаутом.
Это был второй бой Нурсултанова на профи-ринге. В ноябре 2016 года он единогласным решением судей победил американца Генри Бекфорда, проведя на ринге все шесть раундов.
В рамках вечера бокса в Анкасвилле свой поединок провел еще один казахстанский боксер - Мадияр Ашкеев, который победил техническим нокаутом американца Шона Кэмерона. Подробнее о об этом бое читайте здесь.
Напомним, главным событием шоу станет бой между кубинцем Саливаном Баррерой (18-1, 13 КО) и Полом Паркером (8-1, 4 КО) из США. Для Барреры этот поединок станет вторым после расставания с тренером Абелем Санчесом, случившегося после поражения от Андре Уорда (31-0, 15 KO).