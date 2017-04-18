Бой с таким бойцом как Чавес поможет "Канело" в поединке против Головкина - Де Ла Хойя

Промоутер назвал сильные стороны своего подопечного.
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Промоутер мексиканца Сауля "Канело" Альвареса ОскарДе Ла Хойя считает, что бой его подопечного против соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего станет хорошим опытом перед встречей с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает boxingscene.com.
"Самое большое преимущество Чавеса - это сила. Головкин - это грубая сила. Поэтому бои вроде этого помогают "Канело", - сказал Де Ла Хойя.
По его словам, Чавес-младший никогда не был быстрым бойцом, поэтому на стороне Альвареса будет скорость. Промоутер считает, что победу "Канело" принесет сочетание скорости и мощности ударов.
"Скорость - это именно то, над чем он сейчас работает. И, как видите, есть еще сила. Чавес не самый быстрый боец. Он стойкий. Он может принять удар. Он гораздо больше, и вес - это огромный плюс. Но скорость "Канело" в сочетании с силой - это очень интересно, и пока он надевает маленькие перчатки, это только может только усилить", - добавил Де Ла Хойя.
Ранее промоутер мексиканца Эрик Гомес заявил, что они уладили многие детали боя с Головкиным. По его словам, "Канело" хочет провести его в сентябре, но для начала ему нужно пройти Хулио Сезара Чавеса-младшего, поединок с которым пройдет 6 мая.