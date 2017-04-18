Мы уже уладили многие детали боя с Головкиным. "Канело" хочет его в сентябре - Эрик Гомес

Стороны продолжают вести переговоры.
Сегодня 12:00
Ссылки по теме:
- Я жду 7 мая, чтобы мы могли запустить "поезд" по раскрутке боя с Головкиным - промоутер "Канело"
- Де Ла Хойя заявил об отсутствии связи между переходом "Канело" в средний вес и боем Головкина с Джейкобсом
- Гонорар Головкина за бой с "Канело" может достичь 100 миллионов, поэтому он решил не гнаться за двумя зайцами - Бекхожин
Сауль Альварес. Фото с сайта Fightland
Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions, представляющей интересы мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО), Эрик Гомес заявил, что они близки к завершению сделки по бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), который намечен на сентябрь.
"У нас пока нет контракта, но провели переговоры и продолжаем их вести. У меня, вот, недавно были обсуждения с Томом Леффлером (промоутером Головкина). Мы уже уладили многие детали поединка. План в том, чтобы сделать бой в сентябре, но пока мы ничего не можем решить окончательно, пока "Канело" не победит Чавеса-младшего. Он должен выиграть этот поединок. Как только он это сделает, я надеюсь, мы сможем быстро все завершить.
Поединок с Чавесом в Мексике значит больше, чем бой с Головкиным. Но бой с Головкиным - это то, чего мы хотим после Чавеса. Сауль хочет этого в сентябре, но сперва ему нужно пройти Чавеса", - цитирует Гомеса BoxingScene.com.
Ранее Оскар Де Ла Хойя также заявил, что "Канело" осталось лишь победить Чавеса-младшего в их поединке 6 мая, после чего они смогут запустить "поезд" по раскрутке сентябрьского боя с Головкиным. При этом он заявил об отсутствии связи между переходом мексиканца в средний вес и последним поединком казахстанца с американцем Дэниэлом Джейкобсом, в котором, по мнению некоторых фанатов и экспертов, GGG проявил себя не в лучшем качестве.
"У нас пока нет контракта, но провели переговоры и продолжаем их вести. У меня, вот, недавно были обсуждения с Томом Леффлером (промоутером Головкина). Мы уже уладили многие детали поединка. План в том, чтобы сделать бой в сентябре, но пока мы ничего не можем решить окончательно, пока "Канело" не победит Чавеса-младшего. Он должен выиграть этот поединок. Как только он это сделает, я надеюсь, мы сможем быстро все завершить.
Поединок с Чавесом в Мексике значит больше, чем бой с Головкиным. Но бой с Головкиным - это то, чего мы хотим после Чавеса. Сауль хочет этого в сентябре, но сперва ему нужно пройти Чавеса", - цитирует Гомеса BoxingScene.com.
Ранее Оскар Де Ла Хойя также заявил, что "Канело" осталось лишь победить Чавеса-младшего в их поединке 6 мая, после чего они смогут запустить "поезд" по раскрутке сентябрьского боя с Головкиным. При этом он заявил об отсутствии связи между переходом мексиканца в средний вес и последним поединком казахстанца с американцем Дэниэлом Джейкобсом, в котором, по мнению некоторых фанатов и экспертов, GGG проявил себя не в лучшем качестве.