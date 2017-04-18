Мои фанаты, очень скоро вы увидите меня в бою за титул чемпиона мира, и я вас не подведу - Ислам

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Арсенал 1:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Алавес Вильярреал 2:1
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 1:1
Реал М Бавария 4:2 ДВ
ФК Монако Боруссия Д 3:1
Барселона Ювентус 0:0
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кыран Атырау 1:2
Махтаарал Окжетпес 1:4
Кызыл-Жар СК Ордабасы 0:1
Жетысу Астана 2:1
Тобол Шахтер 1:2
Акжайык Актобе 0:0 п. 4:5
Иртыш Кайсар 3:2 ДВ
Кайрат Тараз 2:0
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 3:1
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 1:3
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 1:2
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 1:1 п. 4:5
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 1:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 5:2
Динамо Блш Торпедо УК 2:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 4:7
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 1:6
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 1:4
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 0:2
Мартин Недовесов 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/2"
Евсеев Салаба 0:2
Габуева, Пучкова Айнитдинова, Сосновичи 2:1
Лисова Зюппер 0:2
Кружкова Детковская 2:0
Табатруонг, Гинар Давыдов, Хасанов 2:1
Гринчишина, Корашвили Клюева, Шарифова 2:0
Мридха Хасанов 2:0
Айнитдинова Суркова 2:0
Лазарева Болатова 2:0
Габуева Гринчишина 2:0
Хабибулин Василенко 0:2
Мридха, Аппельгрен Кедрюк, Евсеев 2:0
Детковская, Коваль Меренкова, Умарова 0:2
Дмитриченко, Голопутова Чикалкина, Прибылова 0:2
Хабибулин, Цивадзе Белинский, Василенко 0:2
Чернышова, Хабибулина Лисова, Шарапова 2:0
Айнитдинова Саркисова 0:2
Габуева, Пучкова Гринчишина, Корашвили 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Эрматов, Лукманов Мацукевич, Попко 1:2
Попко Фомин 2:1
Попко Бобров 2:0
Янкович, Качич Мацукевич, Попко 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/3"
Поспелова, Кузнецова Калкенова, Раджмохан 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Лига чемпионов 2016/17
ФК Монако Боруссия Д 3:1
Барселона Ювентус 0:0
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Акита Дияс 11:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Недовесов, Сьен-Йин Томпсон, Уиттингтон 12:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Исмаилов 10:00
Мацукевич, Попко Баладжи, Вардхан 13:00
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Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Номад Темиртау 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km)
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km)
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km)
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Акита Дияс 11:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Недовесов, Сьен-Йин Томпсон, Уиттингтон 12:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Исмаилов 10:00
Мацукевич, Попко Баладжи, Вардхан 13:00
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 00:30
Бавария Майнц 19:30
Шальке-04 РБ Лейпциг 21:30
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Вест Хэм Юнайтед Эвертон 20:00
Бернли Манчестер Юнайтед 19:15
Ливерпуль Кристал Пэлас 21:30
Арсенал Лестер Сити 00:45
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 20:00
Зенит Урал 17:00
Ростов Спартак М 19:30
Краснодар Арсенал Тл 20:00
Спартак М Урал 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 00:45
Малага Валенсия 17:00
Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Эйбар Атлетик 00:45
Спортинг Х Эспаньол 23:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Сассуоло Наполи 16:00
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Пескара Рома 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Тараз
Акжайык Кайсар
Ордабасы Тобол
Иртыш Кайрат 14:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий
Кайрат А Экибастуз
Махтаарал Кыран
Байконур Жетысу
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 17:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка 14:00
Шахтер (мол) Иртыш (мол) 15:00
СДЮШОР №7 Актобе (мол) 15:00
Астана (мол) Кайрат М (мол) 15:00
Тараз (мол) Алтай УК 15:00
Жетысу (мол) Кайсар (мол) 16:00
Акжайык (мол) Ордабасы (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Шарибаев Рамзи
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 15:10
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 16:45
Астана Тобол 19:00
Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Мои фанаты, очень скоро вы увидите меня в бою за титул чемпиона мира, и я вас не подведу - Ислам

Казахстанец рассказал, почему этот год так важен для него.

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6 Комментариев
Канат Ислам. Фото с сайта ringnews24.com
Канат Ислам. Фото с сайта ringnews24.com
Казахстанский боксер Канат Ислам (23-0, 19 КО), владеющий титулами WBO Intercontinental и WBA Fedelatin в первом среднем весе, рассказал, почему этот год очень важен для него, а также о намерении стать полноценным чемпионом мира.

"Я в профессиональном боксе уже пять лет, а это немалый срок. За это время я успел выиграть 23 боя, из которых 19 нокаутом. Сейчас я высоко располагаюсь в рейтингах организаций, и пришло время стать чемпионом мира.

Я недавно прилетел в США из Казахстана, так как мой отпуск закончился. Сейчас я работаю на тренировочной базе моего промоутера Нельсона Лопеса во Флориде. Я приступил к тренировкам, а в конце мая проведу свой 24-й бой. Надеюсь, имя соперника станет известно на этой неделе. Я не могу остановиться сейчас, мне нужно поднять свой рейтинг и завоевать пояса.

Этот год очень важен для меня, потому что 9 сентября у меня будет отличный вечер бокса в Казахстане. Моя главная цель - стать чемпионом мира, так что после майского боя мы начнем готовиться к этому поединку. Переговоры скоро начнутся, и я убежден, что это событие привлечет внимание всего мира к Астане. Мы ожидаем, что это великое шоу посетят 15 тысяч зрителей.

Моим фанатам скажу: я не заставлю вас долго ждать, очень скоро вы увидите меня дерущимся за титул чемпиона мира, и я вас не подведу", - рассказал Ислам в интервью Worldboxingnews.net.

Ранее казахстанский боксер назвал имена наиболее желанных соперников, в числе которых оказались "Канело", Котто, Лара и Пакьяо. Сам Ислам считает, что уже вышел на тот уровень, чтобы побороться за пояс чемпиона мира.
  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
Samat Ibragimov Сегодня 09:12
Статус: Юниор
Рейтинг: 59
Қанат бауырым, тек қана алға!!! Чемпиондық атаққа лайық адамсың. Головкиннен асып түсуіңе тілектеспіз!!!
Ответить 3
 
Арман Сегодня 09:52
Статус: МСМК
Рейтинг: 705
Канат вызывает уважение! Несмотря на слабую защиту, дух у парня на высшем уровне!
Тек кана саттилик, Канат бауырым!
Ответить 3
 
Ерсин Саулетов Сегодня 09:58
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 695
Кана братка только в перед, ауызына май остына тай!!!
Ответить 3
 
ALASH Сегодня 10:17
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 209
Алга Канат! Пусть все у тебя получится
Ответить 1
 
argintinec 11 Сегодня 10:37
Статус: Профи
Рейтинг: 348
Канат тек женис тилеймин саган, Ак жол.
Ответить 1
 
Жан А. Сегодня 10:45
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1055
Давайте будет честными, ребята. Промоушен у Каната никакой. Да, Канат может и хочет боксировать с сильными бойцами, но со своим рейтингом он никак сейчас не выйдет на топов своего дивизиона, даже из топ-10!
Любой топовый боец будет смотреть на рейтинг и оппозицию соперника. Рейтинг у Каната не очень (№ 51), и посмотрите на его оппозицию. Он бьется с боксерами, которые не входят даже в топ-100! Последние соперники занимают места в топ-300!!! Я считаю логичным боксеру, если хочешь заслужить большой бой, биться с боксерами, которые занимают в рейтинге +/- 10 мест от твоего рейтинга. Если ты занимаешь 51-ое место, бейся с 45-ым или 59-ым. Ниже - это уже явно слабее соперники, выше - есть шанс отхватить "по-полной". Согласны со мной? Представьте, что 9-тиклассник будет в школе драться с первоклашкой... А реальную конкуренцию ему смогут оказать только 8-миклассники или 10-тиклассники.
Так как может боксер с такой оппозицией выйти на боксера, хотя бы из топ-30?
Только и только (!) за счёт больших денег от спонсора!!! Вот и весь расклад.
Предложите сопернику из топ-20 большие деньги - он с радостью отмутозит соперника с рейтингом №51 или сам получит.
Лично я сомневаюсь, что Канат сейчас готов выйти против топов дивизиона, как Лара, братья Чарло и т.д. Но если найдёт хорошего спонсора, то наверное смогут договориться. А так я думаю можно выйти хотя бы на стареющего Антонио Маргарито. Бой с Маргарито покажет, на что способен Канат
Ответить -1
 