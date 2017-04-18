Мои фанаты, очень скоро вы увидите меня в бою за титул чемпиона мира, и я вас не подведу - Ислам

Казахстанец рассказал, почему этот год так важен для него.
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Канат Ислам. Фото с сайта ringnews24.com
Казахстанский боксер Канат Ислам (23-0, 19 КО), владеющий титулами WBO Intercontinental и WBA Fedelatin в первом среднем весе, рассказал, почему этот год очень важен для него, а также о намерении стать полноценным чемпионом мира.
"Я в профессиональном боксе уже пять лет, а это немалый срок. За это время я успел выиграть 23 боя, из которых 19 нокаутом. Сейчас я высоко располагаюсь в рейтингах организаций, и пришло время стать чемпионом мира.
Я недавно прилетел в США из Казахстана, так как мой отпуск закончился. Сейчас я работаю на тренировочной базе моего промоутера Нельсона Лопеса во Флориде. Я приступил к тренировкам, а в конце мая проведу свой 24-й бой. Надеюсь, имя соперника станет известно на этой неделе. Я не могу остановиться сейчас, мне нужно поднять свой рейтинг и завоевать пояса.
Этот год очень важен для меня, потому что 9 сентября у меня будет отличный вечер бокса в Казахстане. Моя главная цель - стать чемпионом мира, так что после майского боя мы начнем готовиться к этому поединку. Переговоры скоро начнутся, и я убежден, что это событие привлечет внимание всего мира к Астане. Мы ожидаем, что это великое шоу посетят 15 тысяч зрителей.
Моим фанатам скажу: я не заставлю вас долго ждать, очень скоро вы увидите меня дерущимся за титул чемпиона мира, и я вас не подведу", - рассказал Ислам в интервью Worldboxingnews.net.
Ранее казахстанский боксер назвал имена наиболее желанных соперников, в числе которых оказались "Канело", Котто, Лара и Пакьяо. Сам Ислам считает, что уже вышел на тот уровень, чтобы побороться за пояс чемпиона мира.
"Я в профессиональном боксе уже пять лет, а это немалый срок. За это время я успел выиграть 23 боя, из которых 19 нокаутом. Сейчас я высоко располагаюсь в рейтингах организаций, и пришло время стать чемпионом мира.
Я недавно прилетел в США из Казахстана, так как мой отпуск закончился. Сейчас я работаю на тренировочной базе моего промоутера Нельсона Лопеса во Флориде. Я приступил к тренировкам, а в конце мая проведу свой 24-й бой. Надеюсь, имя соперника станет известно на этой неделе. Я не могу остановиться сейчас, мне нужно поднять свой рейтинг и завоевать пояса.
Этот год очень важен для меня, потому что 9 сентября у меня будет отличный вечер бокса в Казахстане. Моя главная цель - стать чемпионом мира, так что после майского боя мы начнем готовиться к этому поединку. Переговоры скоро начнутся, и я убежден, что это событие привлечет внимание всего мира к Астане. Мы ожидаем, что это великое шоу посетят 15 тысяч зрителей.
Моим фанатам скажу: я не заставлю вас долго ждать, очень скоро вы увидите меня дерущимся за титул чемпиона мира, и я вас не подведу", - рассказал Ислам в интервью Worldboxingnews.net.
Ранее казахстанский боксер назвал имена наиболее желанных соперников, в числе которых оказались "Канело", Котто, Лара и Пакьяо. Сам Ислам считает, что уже вышел на тот уровень, чтобы побороться за пояс чемпиона мира.