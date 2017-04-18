Я хочу побить "Канело", Котто, Лару или Пакьяо. Это моя цель, а не мечта - Канат Ислам

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Арсенал 1:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Алавес Вильярреал 2:1
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 1:1
Реал М Бавария 4:2 ДВ
ФК Монако Боруссия Д 3:1
Барселона Ювентус 0:0
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кыран Атырау 1:2
Махтаарал Окжетпес 1:4
Кызыл-Жар СК Ордабасы 0:1
Жетысу Астана 2:1
Тобол Шахтер 1:2
Акжайык Актобе 0:0 п. 4:5
Иртыш Кайсар 3:2 ДВ
Кайрат Тараз 2:0
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 3:1
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 1:3
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 1:2
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 1:1 п. 4:5
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 1:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 5:2
Динамо Блш Торпедо УК 2:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 4:7
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 1:6
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 1:4
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 0:2
Мартин Недовесов 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/2"
Евсеев Салаба 0:2
Габуева, Пучкова Айнитдинова, Сосновичи 2:1
Лисова Зюппер 0:2
Кружкова Детковская 2:0
Табатруонг, Гинар Давыдов, Хасанов 2:1
Гринчишина, Корашвили Клюева, Шарифова 2:0
Мридха Хасанов 2:0
Айнитдинова Суркова 2:0
Лазарева Болатова 2:0
Габуева Гринчишина 2:0
Хабибулин Василенко 0:2
Мридха, Аппельгрен Кедрюк, Евсеев 2:0
Детковская, Коваль Меренкова, Умарова 0:2
Дмитриченко, Голопутова Чикалкина, Прибылова 0:2
Хабибулин, Цивадзе Белинский, Василенко 0:2
Чернышова, Хабибулина Лисова, Шарапова 2:0
Айнитдинова Саркисова 0:2
Габуева, Пучкова Гринчишина, Корашвили 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Эрматов, Лукманов Мацукевич, Попко 1:2
Попко Фомин 2:1
Попко Бобров 2:0
Янкович, Качич Мацукевич, Попко 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/3"
Поспелова, Кузнецова Калкенова, Раджмохан 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Лига чемпионов 2016/17
ФК Монако Боруссия Д 3:1
Барселона Ювентус 0:0
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Акита Дияс 11:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Недовесов, Сьен-Йин Томпсон, Уиттингтон 12:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Исмаилов 10:00
Мацукевич, Попко Баладжи, Вардхан 13:00
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Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Номад Темиртау 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km)
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km)
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km)
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Акита Дияс 11:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Недовесов, Сьен-Йин Томпсон, Уиттингтон 12:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Исмаилов 10:00
Мацукевич, Попко Баладжи, Вардхан 13:00
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 00:30
Бавария Майнц 19:30
Шальке-04 РБ Лейпциг 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 20:00
Бернли Манчестер Юнайтед 19:15
Ливерпуль Кристал Пэлас 21:30
Арсенал Лестер Сити 00:45
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 20:00
Зенит Урал 17:00
Ростов Спартак М 19:30
Краснодар Арсенал Тл 20:00
Спартак М Урал 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 00:45
Малага Валенсия 17:00
Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Эйбар Атлетик 00:45
Спортинг Х Эспаньол 23:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Сассуоло Наполи 16:00
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Пескара Рома 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Тараз
Акжайык Кайсар
Ордабасы Тобол
Иртыш Кайрат 14:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий
Кайрат А Экибастуз
Махтаарал Кыран
Байконур Жетысу
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 17:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка 14:00
Шахтер (мол) Иртыш (мол) 15:00
СДЮШОР №7 Актобе (мол) 15:00
Астана (мол) Кайрат М (мол) 15:00
Тараз (мол) Алтай УК 15:00
Жетысу (мол) Кайсар (мол) 16:00
Акжайык (мол) Ордабасы (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Шарибаев Рамзи
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 15:10
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 16:45
Астана Тобол 19:00
Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Я хочу побить "Канело", Котто, Лару или Пакьяо. Это моя цель, а не мечта - Канат Ислам

Ранее казахстанский боксер рассказал, что свой следующий бой он проведет в мае в США.

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7 Комментариев
Канат Ислам. Фото с сайта worldboxingnews.net
Канат Ислам. Фото с сайта worldboxingnews.net
Казахстанский боксер Канат Ислам (23-0, 19 КО), владеющий титулами WBO Intercontinental и WBA Fedelatin в первом среднем весе, рассказал о своей цели и назвал имена наиболее желанных соперников.

"Я просто хочу драться только с сильнейшими бойцами. Я готов драться с любым чемпионам. Я занимаюсь боксом уже 25 лет. Я дважды принимал участие в Олимпийских играх, завоевал бронзовую медаль и выиграл чемпионат мира на любительском уровне. Но я уже не молодой боксер. Пять лет в профессиональном боксе - это достаточный срок, чтобы выйти на бой за титул чемпион мира.

Я хочу побить "Канело", Котто, Лару или Пакьяо. Это моя цель, а не мечта. Об этом скоро будут говорить все фанаты бокса. Сейчас я усердно работаю, чтобы достичь поставленных целей. Я уважаю этих боксеров, потому что нелегко стать чемпионом среди тысячи бойцов по всему миру. Каждый из них уникален. Я всегда уважаю людей, которые работают на репутацию своей страны. Но все они, как и я, сделаны из плоти и крови", - сказал Ислам в интервью Worldboxingnews.net.

Ранее казахстанский боксер рассказал, что свой следующий бой он проведет в мае в США. После этого будет назван соперник Ислама на поединок в Астане.

Напомним, свой последний бой Ислам провел 18 февраля в городе Уилмингтон (штат Делавэр, США). Он нокаутировал бразильца Робсона Асиса. После боя его сравнили с Головкиным, а российские комментаторы "Матч ТВ" выразили мнение, что Канат уже достиг уровня, чтобы выйти на ринг против именитых боксеров своего дивизиона, таких как "Канело" или Лара. Сам Ислам после победы над Ассисом бросил вызов "Канело" и Котто. 
  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Ernat Сегодня 08:08
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1452
Дерзай! Будем болеть!
Ответить 1
 
Galumjan Baikazakov Сегодня 08:12
Статус: Юниор
Рейтинг: 61
Канат пока сам не крикнеш тебя никто не услышет.Мы всегда с тобой.Алга Канат
Ответить 1
 
Nurken Amirov Сегодня 08:16
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 275
Одни бла бла бла бла .....
Что шуменов что этот выскочки тока,
Головкин человек дела, а эти не знаю как назвать................
Ответить 0
 
Жомарт Габдуллин Сегодня 08:18
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 560
Все верно, пора!!
Ответить 1
 
Данияр Амренов Сегодня 08:22
Статус: Юниор
Рейтинг: 62
С Пакмэном перебор а остальные я бы посмотрел.
Ответить 1
 
Нургиса Игибаев Сегодня 08:43
Статус: Профи
Рейтинг: 451
И с Альваресом перебор.
Ответить 0
 
Нургиса Игибаев Сегодня 08:43
Статус: Профи
Рейтинг: 451
И с Альваресом перебор.
Ответить 0
 