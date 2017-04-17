Если Котто с трудом держал лучшие удары "Канело", то я не думаю, что он выдержит удары Головкина - Стангрит

Ранее Фредди Роуч заявил о желании провести бой подопечного с GGG.
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Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит оценил возможности пуэрториканца Мигеля Котто в бою против казахстанского боксера Геннадия Головкина. В интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил, что Котто не хватит "держалки".
"Я не знаю, почему Роуч хочет свести Котто с Головкиным. Для Мигеля это самый неудачный вариант из всех возможных. Котто - не просто не средневес, он даже не боксер первого среднего. Он полусредневес, который отказывается гонять много веса, чтобы не вредить здоровью, потому что в этом возрасте сгонки даются намного тяжелее. Котто - очень умелый боксер, и в первые раунды, вероятно, он сможет на равных побоксировать с Головкиным. Однако в конечном итоге ему не хватит габаритов и "держалки", чтобы навязывать Головкину конкуренцию. Если Котто с трудом держал лучшие удары "Канело", то я не думаю, что он выдержит лучшие удары Головкина", - прокомментировал Стангрит.
Напомним, ранее Фредди Роуч, тренирующий Котто, в очередной раз подтвердил заинтересованность в проведении боя с Головкиным. Также известный специалист заявил, что его подопечному по силам победить Головкина.