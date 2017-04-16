Многие считают Жакиянова легкой добычей. В этом и заключается его главное преимущество - легендарный комментатор

Казахстанец является чемпионом WBA (Super) в легчайшем весе.
Вчера 20:16
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Жанат Жакиянов (справа). Фото с официального Твиттера Рикки Хаттона
Американский комментатор и эксперт Боб Шеридан, который работает для телеканалов HBO, ESPN, FOX и Showtime, в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, в чем заключается преимущество чемпиона мира по версии WBA(Super) в легчайшем весе казахстанца Жаната Жакиянова.
"Жакиянов получил свой шанс и воспользовался им сполна. Его победа над Уорреном была сенсационной, но заслуженной. Конечно, если реванш состоится, то будет другой бой. Я считаю, Жакиянов прыгнул выше головы и защитить свой титул ему будет непросто. Однако поединок с Роуши доказал, что у него есть характер. Главное, не бояться больших боев и выходить на хорошую оппозицию. Сейчас желающих подраться с Жакиянов предостаточно, его промоутеру предстоит лишь выбрать самый интересный вариант. Титульный бой в Астане? Почему бы нет, ведь у него есть пояс чемпиона. Многие считают, что он легкая добыча. В этом заключается главное преимущество Жакиянова", - отметил Шеридан.
Отметим, что 72-летний Шеридан комментирует бокс и ММА. На его счету более десяти тысяч поединков, из них свыше тысячи - за чемпионские пояса. Он комментировал легендарный бой между Мохаммедом Али и Джорджем Форменом. Также он работал на поединке Эвандера Холифилда и Майка Тайсона. В 2004 году Шеридан был включен во всемирный боксерский зал славы.
Добавим, что Шеридан прошлой осенью посетил вечер бокса Каната Ислама в Алматы. Недавно он заявил, что с удовольствием поработает комментатором на вечере бокса, посвященном EXPO-2017 в Астане.
Ранее Жакиянов заявил, что он проведет следующий бой в конце лета.
Напомним, Жакиянов 11 февраля в Толедо (США) победил американца Роуши Уоррена раздельным решением судей и завоевал два пояса - WBA (Super) и IBO в легчайшем весе, однако позже он был лишен второго титула.
"Жакиянов получил свой шанс и воспользовался им сполна. Его победа над Уорреном была сенсационной, но заслуженной. Конечно, если реванш состоится, то будет другой бой. Я считаю, Жакиянов прыгнул выше головы и защитить свой титул ему будет непросто. Однако поединок с Роуши доказал, что у него есть характер. Главное, не бояться больших боев и выходить на хорошую оппозицию. Сейчас желающих подраться с Жакиянов предостаточно, его промоутеру предстоит лишь выбрать самый интересный вариант. Титульный бой в Астане? Почему бы нет, ведь у него есть пояс чемпиона. Многие считают, что он легкая добыча. В этом заключается главное преимущество Жакиянова", - отметил Шеридан.
Отметим, что 72-летний Шеридан комментирует бокс и ММА. На его счету более десяти тысяч поединков, из них свыше тысячи - за чемпионские пояса. Он комментировал легендарный бой между Мохаммедом Али и Джорджем Форменом. Также он работал на поединке Эвандера Холифилда и Майка Тайсона. В 2004 году Шеридан был включен во всемирный боксерский зал славы.
Добавим, что Шеридан прошлой осенью посетил вечер бокса Каната Ислама в Алматы. Недавно он заявил, что с удовольствием поработает комментатором на вечере бокса, посвященном EXPO-2017 в Астане.
Ранее Жакиянов заявил, что он проведет следующий бой в конце лета.
Напомним, Жакиянов 11 февраля в Толедо (США) победил американца Роуши Уоррена раздельным решением судей и завоевал два пояса - WBA (Super) и IBO в легчайшем весе, однако позже он был лишен второго титула.