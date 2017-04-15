Уроженец Казахстана может стать следующим соперником чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO

Сейчас он является обязательным претендентом на один из титулов.
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Сергей Липинец. Фото телеканала Showtime
Российский боксер Сергей Липинец (12-0, 11 КО) намерен встретиться с намибийцем Джулиусом Индонго (22-0, 11 КО), который владеет титулами чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBA, IBF и IBO. Об этом в интервью BoxingScene заявил его менеджер Алекс Вайсфельд.
Он cчитает, что возможный бой Липинец - Индонго не продлится долго. Россиянин сейчас является обязательным претендентом на титул IBF.
"Это правила, это то, что им полагается делать и чем мы намерены воспользоваться. Посмотрите, к примеру, на Жервонту Дэвиса: его принудили к обязательной защите с Лиамом Уолшем. Нас отодвинули, так как была унификация. Теперь либо Индонго объявит место чемпиона вакантным, либо приедет и подерется с нами. Это будет короткий вечер, обещаю", - цитирует Вайсфельда VRinge.com.
Сам Индонго может уже в этом году встретиться с американцем Теренсом Кроуфордом (30-0, 21 КО), который владеет поясами WBC и WBO. Победитель этого поединка станет абсолютным чемпионом мира. Для начала же Кроуфорду 20 мая надо победить доминиканца Феликса Диаса (19-1, 9 КО), который является обязательным претендентом на титул WBO.
По словам Вайсфельда, команда Липинца не собирается дожидаться поединка Индонго и Кроуфорда за абсолютное чемпионство, а затребует свою титульную попытку.
"Они могут предложить нам отступные, но мы их не возьмем. Они могут подать IBF прошение о еще одной унификации, и там уже решат - давать им разрешение на объединиловку в течение 90 дней или нет.
Но ничего этого не будет: я только что поговорил с Хэймоном, и он заверил меня, что Липинец будет драться с Индонго, либо последнему придется расстаться с титулом. Липинец заставит его "уснуть". Я принесу на бой чертову подушку, чтобы ему удобно было", - заявил Вайсфельд.
Напомним, что Индонго завоевал пояс WBA в эти выходные, победив британца Рикки Бернза (41-6-1, 14 КО). Пояса IBF и IBO он выиграл в декабре 2016 года в Москве, когда всего за минуту сенсационно нокаутировал россиянина Эдуарда Трояновского (25-1, 11 КО).
Отметим, что 28-летний Липинец родился в поселке Мартук, что в Актюбинской области. Он становился чемпионом России, Европы и мира по кикбосингу среди любителей и профессионалов. В профессиональном боксе Липинец дебютировал в 2014 году. В 12 боях на его счету 12 побед (десять нокаутом): восемь поединков прошли в США, а еще четыре - в России.
Он cчитает, что возможный бой Липинец - Индонго не продлится долго. Россиянин сейчас является обязательным претендентом на титул IBF.
"Это правила, это то, что им полагается делать и чем мы намерены воспользоваться. Посмотрите, к примеру, на Жервонту Дэвиса: его принудили к обязательной защите с Лиамом Уолшем. Нас отодвинули, так как была унификация. Теперь либо Индонго объявит место чемпиона вакантным, либо приедет и подерется с нами. Это будет короткий вечер, обещаю", - цитирует Вайсфельда VRinge.com.
Сам Индонго может уже в этом году встретиться с американцем Теренсом Кроуфордом (30-0, 21 КО), который владеет поясами WBC и WBO. Победитель этого поединка станет абсолютным чемпионом мира. Для начала же Кроуфорду 20 мая надо победить доминиканца Феликса Диаса (19-1, 9 КО), который является обязательным претендентом на титул WBO.
По словам Вайсфельда, команда Липинца не собирается дожидаться поединка Индонго и Кроуфорда за абсолютное чемпионство, а затребует свою титульную попытку.
"Они могут предложить нам отступные, но мы их не возьмем. Они могут подать IBF прошение о еще одной унификации, и там уже решат - давать им разрешение на объединиловку в течение 90 дней или нет.
Но ничего этого не будет: я только что поговорил с Хэймоном, и он заверил меня, что Липинец будет драться с Индонго, либо последнему придется расстаться с титулом. Липинец заставит его "уснуть". Я принесу на бой чертову подушку, чтобы ему удобно было", - заявил Вайсфельд.
Напомним, что Индонго завоевал пояс WBA в эти выходные, победив британца Рикки Бернза (41-6-1, 14 КО). Пояса IBF и IBO он выиграл в декабре 2016 года в Москве, когда всего за минуту сенсационно нокаутировал россиянина Эдуарда Трояновского (25-1, 11 КО).
Отметим, что 28-летний Липинец родился в поселке Мартук, что в Актюбинской области. Он становился чемпионом России, Европы и мира по кикбосингу среди любителей и профессионалов. В профессиональном боксе Липинец дебютировал в 2014 году. В 12 боях на его счету 12 побед (десять нокаутом): восемь поединков прошли в США, а еще четыре - в России.