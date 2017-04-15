Уроженец Казахстана может стать следующим соперником чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Бавария 0:0
Дармштадт 1898 Шальке-04 2:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Борнмут 4:0
Кристал Пэлас Лестер Сити 2:2
Саутгемптон Манчестер Сити 0:3
Вест Бромвич Ливерпуль 0:1
Манчестер Юнайтед Челси 2:0
Футбол. Чемпионат России 2016/17
ЦСКА М Ростов 0:0
Спартак М Зенит 2:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетик Лас-Пальмас 5:1
Спортинг Х Реал М 2:3
Атлетико М Осасуна 3:0
Барселона Реал Сосьедад 3:2
Леганес Эспаньол 0:1
Валенсия Севилья 0:0
Гранада Сельта 0:3
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Милан 2:2
Пескара Ювентус 0:2
Рома Аталанта 1:1
Наполи Удинезе 3:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Каспий Байконур 1:2
Махтаарал Кызыл-Жар СК 2:1
Кыран Экибастуз 3:0
Жетысу Кайрат А 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Атырау
Шахтер Тобол 1:1
Кайсар Иртыш 1:1
Окжетпес Астана 0:3
Тараз Акжайык 0:0
Кайрат Ордабасы 3:0
Актобе Шахтер
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Левадия 0:2
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Гройтер Фюрт 1:0
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Динамо См Бухоро 3:1
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Минск Шахтер Сл 0:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайсар (мол) Шахтер (мол) 0:4
Кайрат М (мол) СДЮШОР №7 3:1
Рузаевка Тараз (мол) 1:0
Алтай УК Атырау (мол) 4:1
Жетысу (мол) Актобе (мол) 4:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд 2016/17. Дивизион I группа В
Казахстан Италия 2:1
Словакия Латвия 8:0
Китай Польша 6:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
СКА Металлург Мг 3:2
Металлург Мг СКА 3:5
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Словения Казахстан 1:2 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Динамо Блш 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 3:2
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Астана (фарм) 72:56
Окжетпес Тигры Астаны 61:100
Астана (фарм) Иртыш 59:88
Тигры Астаны Окжетпес 88:52
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Капшагай Казыгурт 92:82
Алматинский Легион Тобол 100:89
Казыгурт Капшагай 53:78
Тобол Алматинский Легион 97:98
Футзал. Контрольные игры 2016/17
Кайрат Синара 2:0
Кайрат Синара 4:4
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017"
Керимбаева Кружкова 2:0
Керимбаева Хабибулина 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Наньнин (Китай) - 2017"
Дияс Лю 2:0
Дияс Ли 2:0
Теннис. Турнир ATP Монте-Карло (Монако) 2017
Кукушкин Болелли 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Толеген Лисица 1:0
Ашкеев Кэмерон 1:0 ТКО
Нурсултанов Ольвера 1:0 ТКО
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Амстел Голд Рейс" 2017
Групповая гонка. Финал 261 км. 14:30
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Арсенал 01:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Сельта 0:3
Алавес Вильярреал 00:45
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 19:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 20:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
>>>
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 20:00
Енисей Химки 15:10
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 23:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 19:00
Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 00:30
Бавария Майнц 19:30
Шальке-04 РБ Лейпциг 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Арсенал 01:00
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 20:00
Бернли Манчестер Юнайтед 19:15
Ливерпуль Кристал Пэлас 21:30
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 20:00
Зенит Урал 17:00
Ростов Спартак М 19:30
Краснодар Арсенал Тл 20:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Алавес Вильярреал 00:45
Севилья Гранада 00:45
Малага Валенсия 17:00
Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Сассуоло Наполи 16:00
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Атырау Окжетпес
Астана Тараз
Акжайык Кайсар
Ордабасы Тобол
Иртыш Кайрат 14:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий
Кайрат А Экибастуз
Махтаарал Кыран
Байконур Жетысу
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 00:45
Реал М Бавария 00:45
ФК Монако Боруссия Д 00:45
Барселона Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 17:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка
Акжайык (мол) Ордабасы (мол)
Шахтер (мол) Иртыш (мол)
Жетысу (мол) Кайсар (мол)
СДЮШОР №7 Актобе (мол)
Астана (мол) Кайрат М (мол)
Атырау (мол) Окжетпес (мол)
Тараз (мол) Алтай УК
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кызыл-Жар СК Ордабасы
Тобол Шахтер
Махтаарал Окжетпес
Иртыш Кайсар
Кыран Атырау
Акжайык Актобе
Жетысу Астана
Кайрат Тараз 19:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Мартин Недовесов 08:00
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 08:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 10:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Шарибаев Рамзи
Обсуждаемые

Лучший гол седьмого тура КПЛ?

Уроженец Казахстана может стать следующим соперником чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO

Сейчас он является обязательным претендентом на один из титулов.

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6 Комментариев
Сергей Липинец. Фото телеканала Showtime
Сергей Липинец. Фото телеканала Showtime
Российский боксер Сергей Липинец (12-0, 11 КО) намерен встретиться с намибийцем Джулиусом Индонго (22-0, 11 КО), который владеет титулами чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBA, IBF и IBO. Об этом в интервью BoxingScene заявил его менеджер Алекс Вайсфельд

Он cчитает, что возможный бой Липинец - Индонго не продлится долго. Россиянин сейчас является обязательным претендентом на титул IBF. 

"Это правила, это то, что им полагается делать и чем мы намерены воспользоваться. Посмотрите, к примеру, на Жервонту Дэвиса: его принудили к обязательной защите с Лиамом Уолшем. Нас отодвинули, так как была унификация. Теперь либо Индонго объявит место чемпиона вакантным, либо приедет и подерется с нами. Это будет короткий вечер, обещаю", - цитирует Вайсфельда VRinge.com

Сам Индонго может уже в этом году встретиться с американцем Теренсом Кроуфордом (30-0, 21 КО), который владеет поясами WBC и WBO. Победитель этого поединка станет абсолютным чемпионом мира. Для начала же Кроуфорду 20 мая надо победить доминиканца Феликса Диаса (19-1, 9 КО), который является обязательным претендентом на титул WBO. 

По словам Вайсфельда, команда Липинца не собирается дожидаться поединка Индонго и Кроуфорда за абсолютное чемпионство, а затребует свою титульную попытку.

"Они могут предложить нам отступные, но мы их не возьмем. Они могут подать IBF прошение о еще одной унификации, и там уже решат - давать им разрешение на объединиловку в течение 90 дней или нет.

Но ничего этого не будет: я только что поговорил с Хэймоном, и он заверил меня, что Липинец будет драться с Индонго, либо последнему придется расстаться с титулом. Липинец заставит его "уснуть". Я принесу на бой чертову подушку, чтобы ему удобно было", - заявил Вайсфельд.  

Напомним, что Индонго завоевал пояс WBA в эти выходные, победив британца Рикки Бернза (41-6-1, 14 КО). Пояса IBF и IBO он выиграл в декабре 2016 года в Москве, когда  всего за минуту сенсационно нокаутировал россиянина Эдуарда Трояновского (25-1, 11 КО). 

Отметим, что 28-летний Липинец родился в поселке Мартук, что в Актюбинской области. Он становился чемпионом России, Европы и мира по кикбосингу среди любителей и профессионалов. В профессиональном боксе Липинец дебютировал в 2014 году. В 12 боях на его счету 12 побед (десять нокаутом): восемь поединков прошли в США, а еще четыре - в России. 
  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
Mr Сегодня 11:23
Статус: Профи
Рейтинг: 359
Арум наверное уже договаривается с командой Индонго..
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еркен абильданов Сегодня 12:00
Статус: Дублёр
Рейтинг: 134
блин, а где Анна? Почему бы этого корявого "колхозника" из Намибии, просто обладающего весьма сильным ударом, не отправить в нокаут Батыру? Это шанс быстро выйти на Кроуфорда
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Сынок судей Уорд Сегодня 12:38
Статус: МСМК
Рейтинг: 944
Жаль что одаренные боксеры сваливают из страны, могли бы прославлять нашу страну, хотя понятно почему талантливые спортсмены уходят.
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Хороший Мальчик Сегодня 14:05
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1334
Молодец Индонго, сильно удивил!
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Арай Абикеев Сегодня 14:13
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
В этом весе Казахстанцый есть???
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Асхат Жусупов Сегодня 14:37
Статус: Юниор
Рейтинг: 80
Кроуфорд уделает этого индонга. . Капец он корявый.. но Фартовый..
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