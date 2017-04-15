Головкин разоблачен. Я снимаю шляпу перед Джейкобсом - экс-тренер Тайсона

Он отметил, что американец удивил его.
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Фото с сайта flickr.com
Экс-чемпион мира в полусреднем и среднем весе, а ныне известный американский тренер Бадди Макгирт в интервью BoxingNews24 высоко оценил действия своего соотечественника Дэниэла Джейкобса в бою против казахстанца Геннадия Головкина.
Поединок, который проходил 18 марта в Нью-Йорке, завершился победой Головкина единогласным решением судей. Казахстанец впервые в карьере провел все 12 раундов на ринге, но это не помешало ему успешно защитить титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
Стоит отметить, что Макгирт известен по работе со многими боксерами, среди которых Майк Тайсон, Артуро Гатти, Джеймс Тони и другие.
"GGG - я думаю, что он разоблачен. Я всегда говорил, что если ему попадется соперник в хорошей форме, который может держать удар, он будет разгадан. Это случилось. Я удивлен, но снимаю шляпу перед Джейкобсом", - сказал Макгирт.
Ранее свое мнение о бое Головкин - Джейкобс высказал тренер казахстанца Абель Санчес. Он отметил, что американец дал GGG самый жесткий бой в его карьере, однако судейское решение было абсолютно правильным.
Добавим, что Макгирт в начале февраля предложил сотрудничество Фирузе Шариповой - единственной казахстанке в профессиональном боксе.
Все новости о бое Головкин - Джейкобс
Поединок, который проходил 18 марта в Нью-Йорке, завершился победой Головкина единогласным решением судей. Казахстанец впервые в карьере провел все 12 раундов на ринге, но это не помешало ему успешно защитить титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
Стоит отметить, что Макгирт известен по работе со многими боксерами, среди которых Майк Тайсон, Артуро Гатти, Джеймс Тони и другие.
"GGG - я думаю, что он разоблачен. Я всегда говорил, что если ему попадется соперник в хорошей форме, который может держать удар, он будет разгадан. Это случилось. Я удивлен, но снимаю шляпу перед Джейкобсом", - сказал Макгирт.
Ранее свое мнение о бое Головкин - Джейкобс высказал тренер казахстанца Абель Санчес. Он отметил, что американец дал GGG самый жесткий бой в его карьере, однако судейское решение было абсолютно правильным.
Добавим, что Макгирт в начале февраля предложил сотрудничество Фирузе Шариповой - единственной казахстанке в профессиональном боксе.
Все новости о бое Головкин - Джейкобс