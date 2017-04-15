Головкин разоблачен. Я снимаю шляпу перед Джейкобсом - экс-тренер Тайсона

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Бавария 0:0
Дармштадт 1898 Шальке-04 2:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Борнмут 4:0
Кристал Пэлас Лестер Сити 2:2
Саутгемптон Манчестер Сити 0:3
Вест Бромвич Ливерпуль 0:1
Манчестер Юнайтед Челси 2:0
Футбол. Чемпионат России 2016/17
ЦСКА М Ростов 0:0
Спартак М Зенит 2:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетик Лас-Пальмас 5:1
Спортинг Х Реал М 2:3
Атлетико М Осасуна 3:0
Барселона Реал Сосьедад 3:2
Леганес Эспаньол 0:1
Валенсия Севилья 0:0
Гранада Сельта 0:3
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Милан 2:2
Пескара Ювентус 0:2
Рома Аталанта 1:1
Наполи Удинезе 3:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Каспий Байконур 1:2
Махтаарал Кызыл-Жар СК 2:1
Кыран Экибастуз 3:0
Жетысу Кайрат А 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Атырау
Шахтер Тобол 1:1
Кайсар Иртыш 1:1
Окжетпес Астана 0:3
Тараз Акжайык 0:0
Кайрат Ордабасы 3:0
Актобе Шахтер
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Левадия 0:2
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Гройтер Фюрт 1:0
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Динамо См Бухоро 3:1
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Минск Шахтер Сл 0:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайсар (мол) Шахтер (мол) 0:4
Кайрат М (мол) СДЮШОР №7 3:1
Рузаевка Тараз (мол) 1:0
Алтай УК Атырау (мол) 4:1
Жетысу (мол) Актобе (мол) 4:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд 2016/17. Дивизион I группа В
Казахстан Италия 2:1
Словакия Латвия 8:0
Китай Польша 6:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
СКА Металлург Мг 3:2
Металлург Мг СКА 3:5
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Словения Казахстан 1:2 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Динамо Блш 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 3:2
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Астана (фарм) 72:56
Окжетпес Тигры Астаны 61:100
Астана (фарм) Иртыш 59:88
Тигры Астаны Окжетпес 88:52
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Капшагай Казыгурт 92:82
Алматинский Легион Тобол 100:89
Казыгурт Капшагай 53:78
Тобол Алматинский Легион 97:98
Футзал. Контрольные игры 2016/17
Кайрат Синара 2:0
Кайрат Синара 4:4
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017"
Керимбаева Кружкова 2:0
Керимбаева Хабибулина 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Наньнин (Китай) - 2017"
Дияс Лю 2:0
Дияс Ли 2:0
Теннис. Турнир ATP Монте-Карло (Монако) 2017
Кукушкин Болелли 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Толеген Лисица 1:0
Ашкеев Кэмерон 1:0 ТКО
Нурсултанов Ольвера 1:0 ТКО
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Амстел Голд Рейс" 2017
Групповая гонка. Финал 261 км. 14:30
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Арсенал 01:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Сельта 0:3
Алавес Вильярреал 00:45
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Динамо Блш Торпедо УК 22:00
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Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 19:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 20:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
>>>
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 20:00
Енисей Химки 15:10
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 23:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 19:00
Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
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Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
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Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
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Кельн Хоффенхайм 00:30
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Вест Хэм Юнайтед Эвертон 20:00
Бернли Манчестер Юнайтед 19:15
Ливерпуль Кристал Пэлас 21:30
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Зенит Урал 17:00
Ростов Спартак М 19:30
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Эспаньол Атлетико М 00:45
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Сассуоло Наполи 16:00
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Атырау Окжетпес
Астана Тараз
Акжайык Кайсар
Ордабасы Тобол
Иртыш Кайрат 14:00
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Шахтер-Булат Каспий
Кайрат А Экибастуз
Махтаарал Кыран
Байконур Жетысу
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Лестер Сити Атлетико М 00:45
Реал М Бавария 00:45
ФК Монако Боруссия Д 00:45
Барселона Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 17:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка
Акжайык (мол) Ордабасы (мол)
Шахтер (мол) Иртыш (мол)
Жетысу (мол) Кайсар (мол)
СДЮШОР №7 Актобе (мол)
Астана (мол) Кайрат М (мол)
Атырау (мол) Окжетпес (мол)
Тараз (мол) Алтай УК
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кызыл-Жар СК Ордабасы
Тобол Шахтер
Махтаарал Окжетпес
Иртыш Кайсар
Кыран Атырау
Акжайык Актобе
Жетысу Астана
Кайрат Тараз 19:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Мартин Недовесов 08:00
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 08:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 10:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Шарибаев Рамзи
Обсуждаемые

Лучший гол седьмого тура КПЛ?

Головкин разоблачен. Я снимаю шляпу перед Джейкобсом - экс-тренер Тайсона

Он отметил, что американец удивил его.

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10 Комментариев
Фото с сайта flickr.com
Фото с сайта flickr.com
Экс-чемпион мира в полусреднем и среднем весе, а ныне известный американский тренер Бадди Макгирт в интервью BoxingNews24 высоко оценил действия своего соотечественника Дэниэла Джейкобса в бою против казахстанца Геннадия Головкина

Поединок, который проходил 18 марта в Нью-Йорке, завершился победой Головкина единогласным решением судей. Казахстанец впервые в карьере провел все 12 раундов на ринге, но это не помешало ему успешно защитить титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO.

Стоит отметить, что Макгирт известен по работе со многими боксерами, среди которых Майк Тайсон, Артуро Гатти, Джеймс Тони и другие.  

"GGG - я думаю, что он разоблачен. Я всегда говорил, что если ему попадется соперник в хорошей форме, который может держать удар, он будет разгадан. Это случилось. Я удивлен, но снимаю шляпу перед Джейкобсом", - сказал Макгирт.

Ранее свое мнение о бое Головкин - Джейкобс высказал тренер казахстанца Абель Санчес. Он отметил, что американец дал GGG самый жесткий бой в его карьере, однако судейское решение было абсолютно правильным. 

Добавим, что Макгирт в начале февраля предложил сотрудничество Фирузе Шариповой - единственной казахстанке в профессиональном боксе. 

Все новости о бое Головкин - Джейкобс
  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Lada Vesta Сегодня 08:56
Статус: Профи
Рейтинг: 484
Таких тормозов, как этот тренер ещё поискать надо
Ответить 1
 
AbduRahman _________ Сегодня 09:40
Статус: МСМК
Рейтинг: 797
Lada Vesta ,почему если какой та авторитетный тренер ,бывший чемпион, говорит то что не сходится с мнением ярых фанов ГГГ то сразу он превращается тормоза ,больного или еще в кого та?он та не первый год тренер еще и бывший боксер в двух весах может знает что говорит!!!только не нужно писать что ему голову пробили или к старости гнать начал так про Роуча тоже говорили но как только он заговорил положительно о ГГГ то сразу стал адекватным ,правдивым стариком
Ответить -1
 
Zauresh B. Сегодня 10:03
Статус: Профи
Рейтинг: 359
AbduRahman _________, Вы сами задали вопрос и сами же на него ответили)
Ответить 1
 
*09|KeRei^KRG|09* Сегодня 09:07
Статус: Фанат
Рейтинг: 48
Сөйлегеннің жөні осы екен деп, ойыңа не келсе айта берудің қажеті қанша дим да... "Өткен іс өтті, жетеріне жетті", кімнің жеңіске жеткеніне барлығы көз жеткізді және ол-"айдан анық" ГГГ. "Ескі жараның бетін, қайта-қайта қасудың" қажеті қанша?!... Ол жара енді бәрібір жазылмайтын болса. Генадидің құрығына тек қана қарсыластары ғана емес, білгір деген, өз ісінің маманы деген адамның өзі түсіп қалып тұрғанда, Генаның ойлағаны іске асқан сияқты... Алға ҚАЗАҚСТАН, АЛҒА ГГГ!
Ответить 2
 
Miss MiddleWeight Сегодня 09:40
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1574
Куш атасын танымас. Если ты сильный, найдется сильнее тебя. Это правило жизни
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Сынок судей Уорд Сегодня 10:07
Статус: МСМК
Рейтинг: 944
Бывший тренер великого Железного Майка, грызет себе локти что у него ннт такогг боксера как Triple GGG, вот и следит за его боями)))
Ответить 3
 
Тима Сегодня 10:55
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1962
Гена тоже человек а не робот
Ответить 1
 
Mr Сегодня 11:26
Статус: Профи
Рейтинг: 359
Ну сказать что прям таки разоблачили, что теперь каждый бой Головкина должен был заканчиваться КО или ТКО? Головкин уверенно выиграл по очкам у парня из элиты, плюс нокдаун, я не пойму что еще нужно людям???
Ответить 2
 
3D Сегодня 11:38
Статус: МСМК
Рейтинг: 755
Мэттью Маклин в свое время считал Бадди Макгирта своим сильным козырем, но это ему не помогло
Ответить 0
 
Lada Vesta Сегодня 12:54
Статус: Профи
Рейтинг: 484
AbduRahman, этот Бадди - тормоз, потому что говорит всякую чушь, лучше бы вообще молчал
Ответить 1
 