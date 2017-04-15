Мадияр Ашкеев взлетел на 56 позиций в рейтинге после досрочной победы

Казахстанский боксер одержал восьмую победу на профи-ринге.
Вчера 20:31
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- Мейирим Нурсултанов победил Хавьера Ольверу техническим нокаутом
Фото: Main Events Boxing
Казахстанский боксер Мадияр Ашкеев, выступающий в первом легком весе, взлетел на 56 позиций в рейтинге своего дивизиона после досрочной победы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ашкеев вышел на ринг в рамках вечера бокса в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Его соперником был Шон Кэмерон из США. Судья остановил бой в начале седьмого раунда, тем самым присудив казахстанцу победу техническим нокаутом.
Благодаря этому успеху Ашкеев приблизился к ТОП-100 рейтинга BoxRec первого легкого веса, расположившись на 106-м месте.
Для 28-летнего Ашкеева эта победа стала восьмой в карьере и четвертой, одержанной нокаутом, - он по-прежнему не имеет поражений. В свою очередь 34-летний Кэмерон потерпел третье поражение, но первое досрочное в карьере - также на его счету десять побед (пять нокаутом).
Добавим, что рамках вечера бокса в Анкасвилле также выступил еще один казахстанец. Мейирим Нурсултанов во втором раунде техническим нокаутом победил мексиканца Хавьера Ольверу, одержав свою вторую победу во втором поединке на профи-ринге.
В рейтинге BoxRec среднего веса Нурсултанов поднялся на 13 позиций и теперь занимает 436-е место.
Ашкеев вышел на ринг в рамках вечера бокса в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Его соперником был Шон Кэмерон из США. Судья остановил бой в начале седьмого раунда, тем самым присудив казахстанцу победу техническим нокаутом.
Благодаря этому успеху Ашкеев приблизился к ТОП-100 рейтинга BoxRec первого легкого веса, расположившись на 106-м месте.
Для 28-летнего Ашкеева эта победа стала восьмой в карьере и четвертой, одержанной нокаутом, - он по-прежнему не имеет поражений. В свою очередь 34-летний Кэмерон потерпел третье поражение, но первое досрочное в карьере - также на его счету десять побед (пять нокаутом).
Добавим, что рамках вечера бокса в Анкасвилле также выступил еще один казахстанец. Мейирим Нурсултанов во втором раунде техническим нокаутом победил мексиканца Хавьера Ольверу, одержав свою вторую победу во втором поединке на профи-ринге.
В рейтинге BoxRec среднего веса Нурсултанов поднялся на 13 позиций и теперь занимает 436-е место.