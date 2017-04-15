Последний соперник Сондерса потребовал реванша

В том поединке британец провел первую защиту своего пояса WBO.
Вчера 19:34
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Артур Акавов и Билли Джо Сондерс. Фото с сайта Boxing Scene
Российский боксер Артур Акавов (16-2, 7 КО), выступающий в среднем весе, потребовал реванша у чемпиона мира по версии WBO в этой же категории британца Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО).
"Сондерс преподносит себя как обладателя титула по версии WBO, которого до сих пор нет у Головкина, но причина, по которой пояс все еще у него очень проста: домашний поединок против меня с "честным" судейством и отсутствием какого-либо допинг-контроля.
Я уважаю Сондерса как боксера, но я буду уважать его как мужчину, если он даст мне реванш. После нашего предыдущего боя остались вопросы, Сондерс выиграл четыре или пять раундов. Я бы встретился с ним на ринге еще раз, чтобы выяснить, тот ли человек называет себя чемпионом. Как по мне, в нашем первом бою Сондерс заслужил максимум ничью. Я открыт к реваншу, мы сделаем это, Билли", - написал Акавов на своей странице в Instagram.
Напомним, в декабре 2016 года Сондерс одержал победу над Акавовым единогласным решением судей и тем самым провел первую защиту титула. После этого британец на ринг не выходил.
Ранее Сондерса называли наиболее вероятным соперником чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО). По слухам, их бой был намечен на июнь в Казахстане.
Однако позже появилась информация, что Головкин решил отказаться от июньского боя, чтобы сосредоточиться на поединке против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО), который может пройти в сентябре. Эксперт ESPN Дэн Рафаэль также "похоронил" поединок GGG против Сондерса.
"Сондерс преподносит себя как обладателя титула по версии WBO, которого до сих пор нет у Головкина, но причина, по которой пояс все еще у него очень проста: домашний поединок против меня с "честным" судейством и отсутствием какого-либо допинг-контроля.
Я уважаю Сондерса как боксера, но я буду уважать его как мужчину, если он даст мне реванш. После нашего предыдущего боя остались вопросы, Сондерс выиграл четыре или пять раундов. Я бы встретился с ним на ринге еще раз, чтобы выяснить, тот ли человек называет себя чемпионом. Как по мне, в нашем первом бою Сондерс заслужил максимум ничью. Я открыт к реваншу, мы сделаем это, Билли", - написал Акавов на своей странице в Instagram.
Напомним, в декабре 2016 года Сондерс одержал победу над Акавовым единогласным решением судей и тем самым провел первую защиту титула. После этого британец на ринг не выходил.
Ранее Сондерса называли наиболее вероятным соперником чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО). По слухам, их бой был намечен на июнь в Казахстане.
Однако позже появилась информация, что Головкин решил отказаться от июньского боя, чтобы сосредоточиться на поединке против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО), который может пройти в сентябре. Эксперт ESPN Дэн Рафаэль также "похоронил" поединок GGG против Сондерса.