Индонго оказался намного лучше, чем мы предполагали - Рикки Бернз

Летом или осенью Индонго может провести бой с обладателем поясов WBC и WBO Теренсом Кроуфордом
Вчера 12:57
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Фото с сайта skysports.com
Экс-чемпион мира по версии WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 килограмма) Рикки Бернз прокомментировал итог боя против Джулиуса Индонго.
"Сегодня победил Индонго, потому что он был лучше. Он очень неудобный соперник, кроме того, у него есть хороший удар, он оказался намного лучше, чем мы предполагали. Я не мог к нему подобраться, он хорошо использовал свое преимущество в росте. Как бы то ни было, я снова вернусь", - приводит слова шотландца "Чемпионат" со ссылкой на BoxingScene.
Напомним, что Рикки Бернз решением судей проиграл Джулиусу Индонго, объединившему пояса по версиям WBA и IBF. Бой проходил в Глазго, Шотландия.
При удачном стечении обстоятельств в конце лета или начале осени в суперлегком весе может появиться абсолютный чемпион, если Индонго договорится о бое с обладателем поясов WBC и WBO Теренсом Кроуфордом. Учитывая невысокий уровень продемонстрированного в этом бою бокса Индонго, фаворитом явно будет американец.
"Сегодня победил Индонго, потому что он был лучше. Он очень неудобный соперник, кроме того, у него есть хороший удар, он оказался намного лучше, чем мы предполагали. Я не мог к нему подобраться, он хорошо использовал свое преимущество в росте. Как бы то ни было, я снова вернусь", - приводит слова шотландца "Чемпионат" со ссылкой на BoxingScene.
Напомним, что Рикки Бернз решением судей проиграл Джулиусу Индонго, объединившему пояса по версиям WBA и IBF. Бой проходил в Глазго, Шотландия.
При удачном стечении обстоятельств в конце лета или начале осени в суперлегком весе может появиться абсолютный чемпион, если Индонго договорится о бое с обладателем поясов WBC и WBO Теренсом Кроуфордом. Учитывая невысокий уровень продемонстрированного в этом бою бокса Индонго, фаворитом явно будет американец.