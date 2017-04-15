Индонго победил Бернса и в будущем может встретиться с Кроуфордом

Бой проходил в Глазго, Шотландия и продлился все 12 раундов.
Вчера 06:57
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Фото с сайта boxingnews24.com
В объединительном поединке суперлегковесов (до 63,5 килограмма) местный чемпион мира по версии WBА Рикки Бернз (41-6-1, 14 КО) не сумел добавить в свою немалую коллекцию пояса IBF и IBO: судьи единогласно зафиксировали уверенную победу высокого, корявого и неудобного по стилю намибийца Джулиуса Индонго (22-0, 11 КО), пишет vRINGe.com.
Африканец-левша начал резво, стараясь держать хозяина ринга в напряжении постоянным давлением с ударами. Академичностью действий Индонго не отличался (проще говоря, боксировал довольно нестандартно, если не сказать "колхозно"), однако Рикки никак не мог приспособиться к габаритному противнику и ограничивался редкими джебами и еще более редкими прямыми справа. Джулиуса это не особо впечатляло - намибиец "сушил" визави корпус и налегал на боковые справа.
До пятого раунда Бернз двигался преимущественно спиной вперед, но с началом этой трехминутки стал иногда "цапаться" с оппонентом. Для того, чтобы забирать раунды, этого было маловато, да и африканец не намеревался снижать обороты, гоняя британца по рингу в первую очередь за счет активности.
Ударный КПД обоих оставлял желать лучшего. C течением раундов Индонго стал менее сумбурным и размашистым, что положительно отразилось на его эффективности.
В восьмом Джулиус опасно нахлобучил хозяина ринга, да так, что все могло закончиться отмашкой рефери. Обошлось. В девятом уже Рикки попытался было переломить ход боя, но надолго его не хватило: в эти минуты африканец вновь "болтанул" его правым боковым.
В конце 11-й трехминутки Бернз упал после удара, однако рефери почему-то не засчитал нокдаун. Заключительный раунд прошел без особых эксцессов.
Счет судей: 120-108, 116-112 и 118-110 в пользу Индонго.
При удачном стечении обстоятельств в конце лета или начале осени в суперлегком весе может появиться абсолютный чемпион, если Индонго договорится о бое с обладателем поясов WBC и WBO Теренсом Кроуфордом. Учитывая невысокий уровень продемонстрированного в этом бою бокса Индонго, фаворитом явно будет американец.
Африканец-левша начал резво, стараясь держать хозяина ринга в напряжении постоянным давлением с ударами. Академичностью действий Индонго не отличался (проще говоря, боксировал довольно нестандартно, если не сказать "колхозно"), однако Рикки никак не мог приспособиться к габаритному противнику и ограничивался редкими джебами и еще более редкими прямыми справа. Джулиуса это не особо впечатляло - намибиец "сушил" визави корпус и налегал на боковые справа.
До пятого раунда Бернз двигался преимущественно спиной вперед, но с началом этой трехминутки стал иногда "цапаться" с оппонентом. Для того, чтобы забирать раунды, этого было маловато, да и африканец не намеревался снижать обороты, гоняя британца по рингу в первую очередь за счет активности.
Ударный КПД обоих оставлял желать лучшего. C течением раундов Индонго стал менее сумбурным и размашистым, что положительно отразилось на его эффективности.
В восьмом Джулиус опасно нахлобучил хозяина ринга, да так, что все могло закончиться отмашкой рефери. Обошлось. В девятом уже Рикки попытался было переломить ход боя, но надолго его не хватило: в эти минуты африканец вновь "болтанул" его правым боковым.
В конце 11-й трехминутки Бернз упал после удара, однако рефери почему-то не засчитал нокдаун. Заключительный раунд прошел без особых эксцессов.
Счет судей: 120-108, 116-112 и 118-110 в пользу Индонго.
При удачном стечении обстоятельств в конце лета или начале осени в суперлегком весе может появиться абсолютный чемпион, если Индонго договорится о бое с обладателем поясов WBC и WBO Теренсом Кроуфордом. Учитывая невысокий уровень продемонстрированного в этом бою бокса Индонго, фаворитом явно будет американец.