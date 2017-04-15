Казахстанские боксеры Нурсултанов и Ашкеев прошли взвешивание перед вечером бокса в США

По времени Астаны вечер бокса пройдет утром 16 апреля.
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В американском Анкасвилле состоялась церемония взвешивания в преддверии вечера профессионального бокса, который по времени Астаны состоится утром 16 апреля, сообщает "Профи Бокс Казахстана".
Казахстанский боксер Мадияр Ашкеев (7-0, 3 КО) встретится с американцем Шоном Кэмероном (10-2, 5 КО). Оба бойца успешно уложились в рамки первого среднего веса (154 фунта - 69,9 килограмма). Формат поединка - восемь раундов по три минуты.
Другой боксер из Казахстана Мейирим Нурсултанов (1-0) проведет шестираундовый бой с мексиканцем Хавьером Ольверой (1-0, 1 КО). Боксеры уложились в лимит среднего веса (160 фунтов - 72,6 килограмма).
Напомним, главным событием шоу станет бой между кубинцем Саливаном Баррерой (18-1, 13 КО) и Полом Паркером (8-1, 4 КО) из США. Для Барреры этот поединок станет вторым после расставания с тренером Абелем Санчесом, случившегося после поражения от Андре Уорда (31-0, 15 KO).