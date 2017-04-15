Казахстанцы хотят быть похожими на Головкина. Мне попался крутой парень - соперник Ашкеева

Бой казахстанца пройдет в США.
15 апреля 00:31
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Кэмерон и Ашкеев. Фото instagram.com
Американский боксер первого среднего веса Шон Кэмерон (10-2, 5 КО) поделился ожиданиями от боя с казахстанцем Мадияром Ашкеевым (7-0, 3 КО).
Их поединок пройдет утром 16 апреля по астанинскому времени в рамках вечера бокса в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США). По словам Кэмерона, у многих казахстанских боксеров есть в стиле что-то от их знаменитого соотечественника Геннадия Головкина (37-0, 33 КО).
"У него очень богатый опыт в любителях, - говорит Кэмерон о своем сопернике в интервью 15Rounds.com. - Он был во Всемирной серии бокса (WSB), где собраны ребята, блестяще выступавшие в любителях. И еще, он из Казахстана, а мы все знаем, что это родина GGG. Конечно, парни оттуда хотят подражать ему и быть похожими на него как на бойца. Я видел записи некоторых боев Ашкеева на YouTube. Он выглядит крутым парнем, который хочет задавить тебя, но я готов к этому".
Отметим, что в рамках вечера бокса в Анкасвилле выступит еще один казахстанец - средневес Мейирим Нурсултанов (1-0), он встретится с американцем Обафеми Бакаре (3-1).
Главным же событием шоу станет бой между кубинцем Саливаном Баррерой (18-1, 13 КО) и Полом Паркером (8-1, 4 КО) из США. Для Барреры этот поединок станет вторым после расставания с тренером Абелем Санчесом, случившегося после поражения от Андре Уорда (31-0, 15 KO).
Их поединок пройдет утром 16 апреля по астанинскому времени в рамках вечера бокса в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США). По словам Кэмерона, у многих казахстанских боксеров есть в стиле что-то от их знаменитого соотечественника Геннадия Головкина (37-0, 33 КО).
"У него очень богатый опыт в любителях, - говорит Кэмерон о своем сопернике в интервью 15Rounds.com. - Он был во Всемирной серии бокса (WSB), где собраны ребята, блестяще выступавшие в любителях. И еще, он из Казахстана, а мы все знаем, что это родина GGG. Конечно, парни оттуда хотят подражать ему и быть похожими на него как на бойца. Я видел записи некоторых боев Ашкеева на YouTube. Он выглядит крутым парнем, который хочет задавить тебя, но я готов к этому".
Отметим, что в рамках вечера бокса в Анкасвилле выступит еще один казахстанец - средневес Мейирим Нурсултанов (1-0), он встретится с американцем Обафеми Бакаре (3-1).
Главным же событием шоу станет бой между кубинцем Саливаном Баррерой (18-1, 13 КО) и Полом Паркером (8-1, 4 КО) из США. Для Барреры этот поединок станет вторым после расставания с тренером Абелем Санчесом, случившегося после поражения от Андре Уорда (31-0, 15 KO).