Мало кто может сказать "Канело", что он испугался Головкина. Поэтому он обиделся на меня - Чавес-младший

Хулио рассчитывает вернуть Альвареса на землю.
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Мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес-младший (50−2−1, 32 КО) сделал очередное заявление в отношении своего соотечественника Сауля "Канело" Альвареса (48−1−1, 34 КО), сообщает Boxingscene.com.
"Канело" разозлился на меня после того, как я сказал, что он отвернулся от Головкина, - сказал Чавес. - Говоря, что ему не нужны санкции, он забыл, как Всемирный совет помог ему, и он дрался против Мэтью Хаттона, который был не в своем дивизионе. Так что он неблагодарный мальчик, который плохо стоит на земле. Но 6 мая я верну его на землю, потому что это не будет легкий бой. У меня был положительный тест на наркотики, и он пытается выставить меня грязным бойцом. Я думаю, он обиделся, потому что я сказал ему правду. Мало кто может сказать ему, что он испугался Головкина".
Напомним, бой Альварес - Чавес состоится 6 мая в Лас-Вегасе. Промо-ролик можно посмотреть здесь.