Сброс веса повлияет на Чавеса в бою с Альваресом - Уорд

Американец снимает шляпу перед "Канело".
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Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBF Андре Уорд считает, что сброс веса может помешать мексиканцу Хулио Сезару Чавесу-младшему в бою с его соотечественником Саулем "Канело" Альваресом.
"Это интересный бой. Чавес-младший крупнее, но он сбрасывает много веса, который давно не сбрасывал. Это повлияет на него. Как сильно, мы не знаем. "Канело" немного набирает, но он поднимается в весе. Это сложный бой, но перед "Канело" надо снять шляпу за этот риск. Он не получает должного. Он не только продолжает драться с лучшими соперниками, но и выдерживает давление, представляя свою страну. Он умеет драться, умеет бить. Он куда лучше, чем многие думают", - цитирует Уорда "Чемпионат.сом".
Напомним, бой Альварес - Чавес состоится 6 мая в Лас-Вегасе. Промо-ролик можно посмотреть здесь.