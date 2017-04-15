Сброс веса повлияет на Чавеса в бою с Альваресом - Уорд

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Минск Шахтер Сл 0:1
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Окжетпес (мол) Астана (мол) 3:2
Иртыш (мол) Акжайык (мол) 2:1
Кайсар (мол) Шахтер (мол) 0:4
Кайрат М (мол) СДЮШОР №7 3:1
Рузаевка Тараз (мол) 1:0
Алтай УК Атырау (мол) 4:1
Жетысу (мол) Актобе (мол) 4:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд 2016/17. Дивизион I группа В
Казахстан Италия 2:1
Словакия Латвия 8:0
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
СКА Металлург Мг 3:2
Металлург Мг СКА 3:5
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Словения Казахстан 1:2 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Динамо Блш 1:3
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Номад Темиртау 3:2
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Иртыш Астана (фарм) 72:56
Окжетпес Тигры Астаны 61:100
Астана (фарм) Иртыш 59:88
Тигры Астаны Окжетпес 88:52
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
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Футзал. Контрольные игры 2016/17
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Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017"
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Теннис. Турнир серии ITF - "Наньнин (Китай) - 2017"
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Атырау Окжетпес
Астана Тараз
Акжайык Кайсар
Иртыш Кайрат
Ордабасы Тобол
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Шахтер-Булат Каспий
Кайрат А Экибастуз
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Лестер Сити Атлетико М 00:45
Реал М Бавария 00:45
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Айнтрахт Бр Бохум 17:30
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Бухоро Машъял 17:00
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Акжайык (мол) Ордабасы (мол)
Шахтер (мол) Иртыш (мол)
Жетысу (мол) Кайсар (мол)
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Астана (мол) Кайрат М (мол)
Атырау (мол) Окжетпес (мол)
Тараз (мол) Алтай УК
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Кызыл-Жар СК Ордабасы
Тобол Шахтер
Махтаарал Окжетпес
Иртыш Кайсар
Кыран Атырау
Акжайык Актобе
Жетысу Астана
Кайрат Тараз 19:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 20:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 23:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 19:00
Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Мартин Недовесов 08:00
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 08:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 10:00
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Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
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Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Сброс веса повлияет на Чавеса в бою с Альваресом - Уорд

Американец снимает шляпу перед "Канело".

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18 Комментариев
Андре Уорд. Фото с сайта profiboxing.ru
Андре Уорд. Фото с сайта profiboxing.ru

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBF Андре Уорд считает, что сброс веса может помешать мексиканцу Хулио Сезару Чавесу-младшему в бою с его соотечественником Саулем "Канело" Альваресом.

"Это интересный бой. Чавес-младший крупнее, но он сбрасывает много веса, который давно не сбрасывал. Это повлияет на него. Как сильно, мы не знаем. "Канело" немного набирает, но он поднимается в весе. Это сложный бой, но перед "Канело" надо снять шляпу за этот риск. Он не получает должного. Он не только продолжает драться с лучшими соперниками, но и выдерживает давление, представляя свою страну. Он умеет драться, умеет бить. Он куда лучше, чем многие думают", - цитирует Уорда "Чемпионат.сом".

Напомним, бой Альварес - Чавес состоится 6 мая в Лас-Вегасе. Промо-ролик можно посмотреть здесь.

Все новости о бое Альварес - Чавес

  Комментариев: 18
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Комментарии

 
 
Григорий Краснощеков 14 апреля 11:02
Статус: МСМК
Рейтинг: 873
Вылез, адвокат рыжей сыкливой девочки. Понятно, что саулешка хочет как-то реабилитироваться перед своими фанатами за позорную сдачу пояса без боя. Но и здесь хитрый ОДЛХ решил засушить крупного Хулио, чтобы дать приличную фору своей курице, ну а потом, в случае победы кричать, что рыжий такой герой, что побил огромного парня, ну а в случае конфуза - скажет: "Но ведь Чавес гораздо больше канело - чего бы вы хотели, но рыжий герой не побоялся выйти против такого монстра". Ну а судейский сынок, понятно будет хвалить всех, кто выходит против GGG, потому что в свое время сдрыбнул от Гены.
Ответить 1
 
AbduRahman _________ 14 апреля 11:41
Статус: МСМК
Рейтинг: 795
Григорий Краснощеков,согласен со всем,но Уорд не бегал от ГГГ где такую инфо добыли ,есть ссылка на источник?
Ответить -3
 
Mr 14 апреля 12:33
Статус: Профи
Рейтинг: 357
AbduRahman _________, Вообще считаю глупыми утверждения некоторых людей. которые заявляют что кто то кого то ссыт итд. Спортсмены выступающие на таком уровне, и что бы ссали кого то, глупо считаю... Эти люди даже на простых тренировках и спаррингах по сотне раз в морду получают за день, и не думаю что у них есть страх получить лишний раз по морде.
Просто такие люди не сходятся в интересах, в финансах, других целях.
Бизнес и только, ничего личного.
Ответить -1
 
Talgat Kasenov 14 апреля 13:43
Статус: МСМК
Рейтинг: 728
Mr,Боятся не обязательно физически. Тут Вы просто примитивны. Есть страх перед тем что твоя репутация упадет. Ведь они все бьются за выяснения лучшего, а здесь столько эмоций и смысла всей их жизни. Поэтому есть и зависть, например у Уорда есть зависть по отношению к ГГГ, а вот к Ковалеву, нет ничего, ни страха, ни зависти и т.д.
Ответить 3
 
Mr 14 апреля 13:57
Статус: Профи
Рейтинг: 357
Talgat Kasenov, Так я именно это и имел в виду, примитивное чувство страха, про которое тут многие пишут, ссыт или не ссыт. Потому что все остальное бизнес, все остальное выливаетс в дивиденды.
Ответить 0
 
Talgat Kasenov 14 апреля 14:17
Статус: МСМК
Рейтинг: 728
Mr,ОК понял.
Ответить 1
 
Григорий Краснощеков 14 апреля 14:36
Статус: МСМК
Рейтинг: 873
Mr, Здесь речь ни в коем случае не идет о страхе боксеров получить по морде (об этом даже смешно говорить), это их работа, но такие распиаренные профи как рыжий и их промоутеры бздят потерять репутацию суперзвезды и быть нокаутированным и деклассированным соперником, в которых они видят реальную угрозу. Это не только рыжего касается, но и Уайлдера, и Стивенсона и прочих "смелых" парней, которые выходят только с теми, кого заведомо угробят, а с опасными соперниками могут пойти даже на подлые, неспортивные движняки, лишь бы сохранить свое лицо и рейтинг, ну и еае следствие высокие гонорары. Это тебе не настоящие чемпионы рубаки 60х - 90-х годов.
Ответить 1
 
Мухамбет Имангазиев 14 апреля 14:47
Статус: Профи
Рейтинг: 391
Mr, ты так и не понял о чём тебе толкуют.
Ответить -1
 
Mr 14 апреля 14:55
Статус: Профи
Рейтинг: 357
Мухамбет Имангазиев, Да..?)))
Ответить 0
 
AbduRahman _________ 14 апреля 14:37
Статус: МСМК
Рейтинг: 795
Mr,так откуда понять тем которые даже не тренеровались по 4 часа в день боксеры вообще по 8 часов тренируются,тем кто не сбрасывал вес не понять этой херни !!!каждые 200 грамм дается с трудом после вывода воды из тела и сгонки веса чувствуешь себя херова ,губы трескаются, во рту сохнет!!!они не видят никого кроме своего ГГГ все положительное о нем встречает как правду а все отрицательное боком
Ответить -2
 
Leon 83 14 апреля 14:55
Статус: Дублёр
Рейтинг: 165
AbduRahman _________, это и ежу понятно!!! Если так судить то каждый боксер сбрасывает вес!!! КАЖДЫЙ!!! И да ты прав, ГГГ для меня ЧЕМПИОН! Отрицательное у него тоже есть, но покажи мне идеального человека??? Есть ли такой на земле? Что касается бокса, я за красивый спорт! А некоторые бизнесмены губят этот вид спорта! я смотрю многие матчи, не только те в которых есть ГГГ. и среди всех типа бизнесменов Уорд самый скучный!
Ответить 2
 
Нургиса Игибаев 14 апреля 11:04
Статус: Профи
Рейтинг: 445
да ты лучше трусы сними.
Ответить 0
 
Dake;) 14 апреля 11:57
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 231
Даже если уорд не бегал до этого,то теперь точно не хочет с GGG выходить
Ответить 3
 
Leon 83 14 апреля 12:01
Статус: Дублёр
Рейтинг: 165
На счет Альвареса согасен!!! он хороший боец! Но вот УООРРРДДд Знаете почему Ковалев не смог Уорда накаутировать? Потому что Уорд наклонился ниже пояса Ковалева и спрятался за его яйцами!!! Очень трудно ударить сильно того кто у тебя под яйцами. И выполз оттуда в последние 3 раунда! за это уме отдали победу
Ответить 5
 
Leon 83 14 апреля 12:03
Статус: Дублёр
Рейтинг: 165
Если Уорд во втором бою выиграть достойно!!! (не борьбой) я лично буду стоя ему аплодировать! А пока он мешок!!!
Ответить 3
 
Даурен брат 14 апреля 13:05
Статус: Дублёр
Рейтинг: 109
Болею за Чавеса, думаю у него есть какие-то шансы на победу!!!
Ответить 2
 
Санек Васильев 14 апреля 13:49
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1235
Трус труса видит издалека)) за что перед рыжим снимать шляпу, он чистейший полутяж, ты лучше действительно стринги свои сними
Ответить 2
 
Мухамбет Имангазиев 14 апреля 14:51
Статус: Профи
Рейтинг: 391
Санек Васильев, он демонстративно это делает. Думает задеть кого то. Он значит солидарен с трусом, который ради чего не знаю завоевал пояс и отдал первому ОП.
Ответить 2
 